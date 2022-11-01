Сергей Станкевич - о зерновой сделке: Россия ее не прекратила, а - приостановила, ждём расследования и гарантий безопасности

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

…- Сергей Борисович, ситуация с так называемой «зерновой сделкой», которая застопорилась по вине Киева и его западных боссов быстро развивается. И - возникают все новые и новые нюансы… Вам удалось с кем-то связаться в Турции и обсудить вот все то, что сейчас происходит?

- Значит, мне удалось побеседовать с людьми, которые обеспечивают работу совместного координационного центра в Стамбуле – того самого, четырёхстороннего, где представлены ООН, Турция, Украина и Россия.

- Интересно.

- Там есть официальные представители и есть команды, которые обслуживают работу этого органа. И в командах этих - профессионалы самого разного профиля.

И, как раз, вот ООН только что устами Мартина Гриффитса – это зам/ генсека ООН по гуманитарным программам, очень высоко оценило профессионализм российской команды.

- А что вам удалось выяснить?

- А то, что те 14 кораблей или судов, точнее, прохождение которых было согласованы до 29 октября, до инцидента в Севастопольской бухте, - они проведут, как и договаривались, погрузку и отправятся в порты назначения.

12 из этих судов уже погружены. И проследовали контрольный пункт в Босфоре, в том числе, там отгружено в Эфиопию, минуточку, пройду к себе, в кабинет, так… (А то я на ходу с вами говорю)

Да, в том числе, в Эфиопию 300 тысяч тонн отгружено и так же еще одно судно в Йемен и в Афганистан.

Таким образом превышен уровень в 9 миллионов тонн продовольствия - всего отправленного по вот этой самой линии черноморской зерновой инициативы.

Это очень серьезная сумма.

- Скажите, а вот этот инцидент в Севастополе, он сильно подкосил зерновой конвейер так называемый?

- Ну, вот 12 еще прошли после него. И еще 2 отправлены на погрузку.

И это как бы все - в рамках того, что было согласовано до инцидента.

- А вот что будет дальше?

- Большой вопрос. Со стороны России было подчеркнуто, что мы не выходим из черноморской зерновой инициативы, а временно приостанавливает участие на неопределенный срок.

- Видимо, на время расследования и - пока реакция Запада не подоспеет на все эти безобразия, которые творились в Севастопольской бухте.

- Ну, об этом было сообщено другим участникам совместного координационного центра, но они сами ничего, естественно, расследовать не могут.

- А они как на все это реагируют?

- Да приняли просто во внимание это заявление. Если же дальше продолжатся отправки судов, это же не значит, что Россия будет останавливать эти самые зерновые конвои и как-то активно препятствовать их движению, вовсе не об этом речь.

- О чем же?

- Речь идет о том, что отныне вот эти участки акватории, которые соединяют украинские порты со входом в Босфор, - они уже не накрыты таким зонтиком безопасности, а становятся как бы потенциально зоной военных действий.

- И что там будет происходить?

- Это до конца не ясно отныне.

Если был прецедент уже с атаками морских и воздушных дронов, если он как бы ничем не закончился (то есть, никакого расследования. - А.Г), то кто может поручиться, что этот прецедент не будет повторяться?

- Вот именно..

- Кроме того, есть еще одна, более серьезная опасность.

Эти суда могут натыкаться на блуждающие мины. Их довольно много там, в Черном море.

И до сих пор производились работы минными тральщиками, они проверяли регулярно…

- Нашими?

- Нашими, конечно, нашими, в первую очередь. И они проверяли вот эти самые маршруты зерновозов.

И если теперь таких проверок не будет, ну, вполне возможно, что какой-то корабль на блуждающую мину наткнется.

- Но позиция России здесь, в общем-то, здравомыслящая, и мы готовы подключиться к этой сделке как только будут расставлены все точки над i. И как только нам перестанут ставить палки ну, не в колеса, а в… что там? В двигатели.

- Да, гребные винты, - перестанут ставить палки в гребные винты, совершенно верно.

- В виде беспилотников - воздушных и морских, я так понимаю.

- Да, совершенно верно, тем более, что были подняты фрагменты вот этих беспилотников.

И они оказались канадскими, правда, по поводу одного там, не выяснили, похоже, он британский.

И, кроме того, изучены видеоматериалы. И было установлено (а я как бы ссылаюсь на имеющиеся публикации), что воздушные дроны были американского происхождения.

- На публикации в наших СМИ или зарубежных?

- И наших, и зарубежных, но тут, как говорится, это официальными органами пока не объявлялось.

- Ну, что? Тогда просто будем следить за ситуацией, когда появится новая моменты в ее развитии, мы обязательно с вами свяжемся, или вы нам позвоните.

- Единственное, что, может упомянуть, чего, собственно, хочет Россия.

- А разве не понятно?

- Россия хочет, во-первых, действительно полноценного расследования и каких-то более широких обязательств по обеспечению безопасности черноморского гуманитарного коридора, то есть, чтобы подтвердили…

- Со стороны чьей?

- Со стороны Украины и ее основных союзников.

Может быть, Соединенные Штаты Америки и Британия что-то заявят на эту тему. Было бы неплохо.

Кроме того, Россия, все-таки, настаивает, чтобы вторая часть вот этой черноморской инициативы была реализована, там был подписан еще же меморандум о содействии продвижению российского продовольствия, удобрений на мировые рынки. И вот эта часть, мягко говоря, не выполняется. И тоже тут как бы Россия настаивает на справедливости. И взаимности.

И еще одно важное, я считаю, заявление было сделано – Россия подтверждает, чтобы вот не звучало обвинений в том, что это какое-то провоцирование голода. Россия готова немедленно грузить 500 тысяч тонн зерна безвозмездно в адрес тех стран, которые укажет ООН в рамках вот этой ооновской продовольственной программы.

Так что, я думаю, эти аргументы все будут внимательно рассмотрены, в том числе, может быть, на полях предстоящего в ноябре саммита «Большой Двадцатки».

- Будем надеяться, хотя на «Двадцатку» надейся, а сам не плошай. Спасибо!

- (усмехается) Хорошо. Спасибо.

- До свидания.

- До свидания.