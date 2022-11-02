СССР как пример: что нам стоит позаимствовать у советской экономики, а что мы до сих пор используем зря

В Советском Союзе умели стимулировать работников на упорный труд. Для этого ударников не только «по лицу доской почета отмечали» (как шутил Задорнов). Им выписывали премии, передвигали вперед в очереди на квартиры и машины. Фото: Владимир МАРИКОВСКИЙ/ТАСС

В следующем десятилетии наша страна станет первой экономикой в мире! Такую цель провозгласил на недавнем съезде компартии Китая председатель Си Цзиньпин.

Ну хоть локти кусай с досады: почему они, а не мы? Может, все дело в том, что китайские товарищи шли, как говорится, верной дорогой, а мы выплеснули из таза истории не только КПСС с ее руководящей и направляющей ролью, но и лучшие ноу-хау социалистической экономики, позволившие нам в 80-е стать второй державой мира? А ведь они, наряду с несомненными минусами, тоже имели место быть.

ВСЕ ИДЕТ ПО ГОСПЛАНУ

Главное, что поражает в советской промышленности - это масштабы. План ГОЭЛРО, индустриализация, атомный проект, БАМ... Государство обладало огромными финансовыми ресурсами и возможностью вкладываться на долгую перспективу. В отличие от частного капитала, оно не ставило цели получить мгновенную прибыль, поэтому могло планировать комплексные мега-проекты, выходящие за рамки отдельных отраслей или регионов. И никакой стихии рынка. Страшно представить, чего бы тогда понастроили, если бы следовали нынешнему принципу, когда подряд отдается тому, кто предложил самую низкую цену.

- Из советской экономики следовало бы, прежде всего, позаимствовать плановую систему, - сказал «КП» автор экономических бестселлеров Николай Стариков. - К этому после нас пришли страны Западной Европы, Южная Корея, Китай.

Кто-то может сказать, что есть же и у нас планирование, только называется по-другому - программы развития территорий и отраслей. Например, когда стало ясно, что из-за санкций будут сложности в гражданской авиации, была принята правительственная «Программа развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 года».

Но эти точечные меры не чета советским «Основным направлениям развития народного хозяйства», считают эксперты.

- Вопреки расхожему мнению, планы не спускали сверху, а отталкивались от возможностей предприятий, - рассказал «КП» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Раз в пять лет каждое предприятие готовило перспективный план развития. Указывалось, какие товары собираются выпускать, в каком количестве, какое понадобится оборудование, технологии, кадры. Эти планы объединялись на уровне отраслевых министерств и передавались в отраслевой отдел Госплана.

К плану в советское время отношение было как к святыне: умри, но сделай. В характеристике на рабочего человека всегда указывали, выполняет ли он план. А руководителя за неоднократное невыполнение плана даже в послесталинские времена могли привлечь к уголовной ответственности - это считалось должностным преступлением.

Сейчас другие времена. Хотя недавно были приняты поправки в законодательство, которые позволили сажать за срыв оборонного заказа. А еще на днях в Минпромторге сообщили, что допускают создание аналога советского Госплана. Спокойно: речь идет не про всю экономику, а только про оборонку.

СПЕЦОВКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

Помимо пятилетних планов к советским «ноу-хау» можно отнести и грамотное планирование числа работников для разных отраслей на будущее.

- Сейчас мы знаем, сколько у нас безработных, какие нужны профессии, но такого научно обоснованного планирования, какое было в СССР, сейчас нет, - говорит Сафонов. - В образовании, например, горизонт планирования должен составлять не менее 5 лет - столько времени требуется для подготовки специалиста. Методики, применявшиеся в СССР, позволяли просчитать, какие специалисты понадобятся через 5-10 лет. Этими расчетами занимался Центр научных исследований трудовых ресурсов при Госкомтруде СССР.

Сюда же можно отнести и советскую систему профессиональной ориентации среди старшеклассников.

- Существовали учебно-производственные комбинаты (УПК), где молодых людей готовили по целому ряду востребованных профессий, - продолжает Александр Сафонов. - И выпускник, даже если он не поступит ни в институт, ни в ПТУ, обладал необходимой квалификацией, чтобы найти работу. В Москве, например, один день в неделю школьники отправлялись в территориальный УПК, который охватывал несколько школ. Я учился в Тимирязевском УПК на водителя и автослесаря. Кто-то изучал информатику (тогда еще не было слова «айтишник»), радиоэлектронику, кто-то пилил-строгал, девочки учились машинописи слепым методом. Сдавали экзамен, получали свидетельство.

После распада СССР в России обязательное начальное профессиональное образование было отменено. А, например, в Белоруссии и Казахстане система обучения школьников начальным трудовым навыкам успешно действует. Правда, помогает ли она экономическому процветанию этих держав и их граждан, наука умалчивает.

Что хорошего было в советской системе народного хозяйства и можно ли это применить сейчас. Фото: И. ГРИГЕР/РИА Новости

ЭТО ВСЕ ПРИДУМАЛ ЛЕНИН В 18-М ГОДУ

Настоящим экономическим открытием на Западе считают принцип морального стимулирования, широко применявшийся на советских предприятиях, особенно, в годы первых пятилеток.

Чтобы получить почетное звание победителя соцсоревнования, наши люди работали не хуже, чем американцы за пригорошню баксов. Соревновались все — от работников внутри бригады до предприятий. А придумал все это еще Ленин в 18-м году — именно тогда была написана его статья «Как организовать соревнование?». Наказ вождя был опубликован в «Правде» 10 лет спустя — в начале первой сталинской пятилетки. И понеслось. Соревновались даже сами с собой: тебе сверху спускают план, а ты начальству — встречный, да еще с повышенными обязательствами.

Победителей соцсоревнования награждали соответствующим нагрудным знаком и присваивали почетное звание «Ударник коммунистического труда», их портреты вывешивали на Доске почета. Такие доски существовали не только на предприятиях, были и районные — попасть на них считалось особым предметом гордости.

Но, конечно, не одной лишь гордостью были сыты ударники.

- Им и премии побольше выписывали, и в очереди на квартиру или машину передвигали номеров на десять вперед, - рассказала «КП» владелица и директор компании по производству детской ортопедической обуви Любовь Гуменник, в советское время она была председателем профкома на одном из подмосковных предприятий. - Вот у нас была семейная пара — им положена была по нормативам однокомнатная квартира. Но оба отработали на производстве более 30 лет, висели на «Доске почета», прямо жили работой - и по решению профсоюзной организации им дали двухкомнатную.

Моральные и материальные «бонусы» гарантировались не только передовикам.

- Уделялось внимание каждому работающему человеку, - продолжила бывшая профсоюзная активистка. - Например, к юбилею - обязательно поздравление и подарок от администрации. Поощрялась продолжительная работа на одном предприятии. Были надбавки за стаж, а тем, кто отдал родному коллективу более 25 лет, давали звание «Ветерана труда». Люди из скромности сами никогда бы о себе не напомнили, но мы в профкоме и в отделе кадров отслеживали стаж и выдвигали на «ветерана». И теперь, когда встречаемся, все говорят спасибо: звание - это же не только почет и уважение, но и различные льготы —например, «коммуналка» в два раза меньше, бесплатный санаторий. А тогда об этом и не думали…

«БЫВАЛО, И ПРИЖМЕШЬ НАЧАЛЬНИКА»

Советское предприятие невозможно представить без бурной общественной жизни. Вспомним общественницу Шурочку из фильма «Служебный роман» - все свое рабочее время она посвящала сбору каких-то взносов и организации мероприятий, не имеющих отношения к работе. Да, бывало и такое. Но в целом «общественную линию», которую, как правило, вели профсоюзы, работники считали реальным подспорьем в жизни. И если на западе профсоюзы были инструментом вышибания денег из владельца, то в СССР это была рука дающего и министерство справедливости.

- Тогда же дефицит был, и мы в профкоме занимались распределением разных товаров, - продолжает Любовь Гуменник. - Сейчас говорят, что профсоюзы были карманными — это не так. Наоборот, иногда, бывало, даже прижмешь начальника, если по справедливости. Помню, по разнарядке поступил новый холодильник. Начальник цеха написал заявление, и еще одна женщина, работница ацетиленовой станции — это вредность первой категории, они в 45 идут на пенсию. Собирается профком. Я говорю: «Надо Галине Ивановне отдать, у нее и муж на заводе работает, и сын от нас в армию уходил». Это тоже учитывалось. Ну, все загалдели: «Правильно!» - и лапы кверху. Проголосовали. Но, говорят, с начальником сама объясняйся. А что — я пошла. И начальник, когда узнал, что и как, так и сказал: «Все правильно решили, Любовь Никитовна! Это жена меня заморочила, а у нас и старый холодильник нормально работает».

РУДИМЕНТЫ ПРОШЛОГО

Голландская болезнь советской страны

Говорить, что все в советской экономике было идеально — явное преувеличение. Беда в том, что многие элементы тяжкого наследия социализма перекочевали и в наше время. Рассекретим их и избавимся!

- Прежде всего, это избыточное присутствие государства в экономике, - сказал «КП» директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - По данным ФАС, 70% добавленной стоимости у нас создается госпредприятиями либо компаниями, аффилированными (тесно связанными, - Ред.) с государством. Это неприемлемый результат, мы же позиционируем себя как страну с рыночной экономикой, мировое экспертное сообщество признало нас таковой еще в 2002 году. А у стран с развитой экономикой соотношение ровно наоборот: 70% или даже 75% добавленной стоимости приходится на частный бизнес. Весь ход истории показал, что страны с рыночной экономикой лучше развиваются - выше производительность труда, эффективнее используются трудовые ресурсы.

Еще один минус советской экономики, доживший до наших дней - это, по мнению ученого, слишком скудные инвестиции в развитие человеческого капитала. Вот так новость - а как же бесплатное здравоохранение, образование?

- Да, это было - но что бы ни говорили, все было достаточно среднего уровня, особенно медицина, - говорит Остапкович. - Лучше, чтобы у людей были высокие зарплаты, и они могли воспользоваться платными услугами самого разного уровня. А таких возможностей у советского человека было меньше, чем в западных странах, меньше их и сейчас. Нужно больше средств вкладывать в образование, науку, здравоохранение — это залог успешного экономического развития. Потому что экономику создают люди, а они должны быть знающими, умелыми, здоровыми и активными. Из такой среды будут выходить компетентные менеджеры, возглавлять предприятия. Тогда и экономика будет расти, и производительность труда.

От советских времен досталась нам и нефтяная игла.

- Зависимость от нефтегазового сектора появилась у нас еще в конце 60-х, и мы до сих пор не можем от нее избавиться, - рассказал «КП» экономист Денис Ракша. - Опасность не только в том, что при таком перекосе страна попадает в зависимость от мировых цен на энергоносители. Основные проблемы связаны с тем, что другие отрасли не развиваются. Нефтегазовый сектор был самым рентабельным в советской экономике (приносил больше всего денег, - Ред.), и он оттягивал на себя все инвестиции. А остальные секторы страдали от недофинансирования. И сейчас осталось то же самое, другие секторы не развиваются.

В экономике такая ситуация называется «голландская болезнь».

- Если у нас возникает в огромном количестве какой-то ресурс, который достается нам дешево, мы его экспортируете и получаем много денег, - объясняет экономист, что называется, на пальцах. - Но их некуда приткнуть, потому что экономика не развита, не развиты финансовые институты. Тогда мы эти деньги тратим на приобретение всего необходимого по импорту. Но покупая по импорту, убиваем тем самым свою собственную промышленность, она не развивается. Именно это произошло сначала с советской промышленностью, а потом и с российской.

А где развитие буксует, там и работают спустя рукава.

- Многие и сейчас живут по принципу 80-х: «Одни делают вид, что платят, другие - что работают», - напомнил известную присказку директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков.

А ВОТ ЕЩЕ ЧТО БЫЛО

! На советских предприятиях проводились проверки тех, кто находился «на больничном». И если выяснялось, что человек, например, уехал к родне, профком выносил решение о том, чтобы больничный ему не оплачивали.

! Устраивались встречи с интересными людьми, поэтами, артистами. Не раз, например, выступал перед трудовыми коллективами Владимир Высоцкий. Причем строго следил, чтобы концерты были не для начальства, а требовал запустить в актовый зал максимальное число рабочих.

КСТАТИ

Борец Путин — первый победитель соцсоревнования

Первым победителем соцсоревнования в СССР считается бригадир обрубщиков трубного цеха ленинградского завода «Красный выборжец» Михаил Путин, впоследствии Герой Соцтруда. Не родственник ли президенту? История умалчивает. Но, кстати, тоже в молодые годы увлекался борьбой, только не дзюдо, а классической. Тогда она назвалась французской, а схватки проводились на цирковых аренах. Путин (который Михаил) выступал даже против самого Ивана Поддубного и продержался целых 7 минут.

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

«Скрылся он чудесно, Божьим повеленьем…»

Как же красив и романтичен миф о СССР! Как самообманчива наша память! Как лелеет она нашу молодость, как украшает ее, очищая от скверны плохих воспоминаний. И чем дальше мы от советских времен, тем крепче невидимый Китеж-град русского социализма.

Тот самый, из летописей о невидимом городе:

«Цел тот город до сих пор — с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями... Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Скрылся он чудесно, Божьим повеленьем»

Но почему бы нам не набраться мужества и не ответить на вопрос: как живется простому человеку при капитализме и социализме? Что для него лучше?

Ответ, по-моему, прост - дело не в строе. А в его своевременности для страны.

СССР была лишь первым и, кстати, далеко не худшим примером, когда страна попыталась «перескочить» через стадию развитого капитализма, и сразу на белом коне въехать во врата Коммунистического Рая. Рывок индустриализации 20-х-30-х, взлет сталинско-бериевской экономики базировался сначала на энтузиазме, потом на жесткой командной системе, где за невыполнение плана ставили к стенке. И явные огрехи экономической модели компенсировались тем, о чем по-мазохистки мечтает добрая треть страны - «Сильной рукой в ежовых рукавицах ». На этом гремучем топливе страна прорвалась через суровые времена, и вдруг… увязла в сравнительно мирном, спокойном времени. 60-е, 70-е…

Мобилизационная социалистическая экономика аля-рус вдруг рассыпалась, как только встала на мирные рельсы потребления. Да, именно простое желание Зарабатывать и Потреблять угробило Советы. Причем экономические достоинства, по которым вздыхают адепты, как ни парадоксально - и были недостатками.

Гарантия равенства порождала пьянство, воровство и тунеядство.

Зачем надрываться на работе? Зачем гнаться за рублем? (это публично высмеивалось)

Общество позднего СССР было так пропитано тотальным неверием уже ни во что, коррупцией (взятки брали уже не стесняясь, в магазинах, в вузах, даже в книжных лавках), и банальным воровством (с предприятий тащили буквально все - бытовала поговорка: «Тащи с завода даже гвоздь - ты здесь хозяин, а не гость!»), что развал этой системы не смог остановить даже великий глава КГБ Андропов.

Производительность труда пикировала вниз, все больше уступая другим мировым державам. Ситуацию усугубляло родовое проклятие планового хозяйства - хронический дефицит одних товаров и переизбыток других. И самое главное — полное отсутствие конкуренции, которую Советы пытались заменить Соцсоревнованием, знаком качества, но это не спасло.

Работникам было глубоко плевать на качество выпускаемой продукции, а потребители, получив бешеные деньги за условный «Москвич», выкручивались, как могли. Криворукость автопрома компенсировалось смекалкой кулибиных в гаражах. Отсутсвию продуктов в магазинах люди отвечали продуктовыми экспедициями в жирующую Москву...

И эта всенародная мечта о «Панасониках», «Левайсах» и (несбывная) о «Мерседесах» - обратная сторона нежизнеспособности русского социализма. Который, в отличие от шведского или норвежского, просто пришел в Россию слишком рано, на волне экономически примитивной, но модной идеи «До основанья, а затем...»

Карл Маркс, кстати, и предполагал что-то подобное, настаивая на эволюционном переходе из развитого капитализма в социализм, предрекая: «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего».

Так что глупо вздыхать о прошлом. Смотрите в будущее...