Бояре Москву сдали, а народ ее вернул

На постаменте на Красной площади рядом с Мининым и Пожарским могли бы стоять Трубецкой и Гермоген. Фото: Иван МАКЕЕВ

СЛАВКУ НА ЦАРСТВО?!

- Правда, что самые знатные бояре сами позвали в Москву польского правителя и польско-литовское войско?

- Семибоярщина, а там были Голицыны, Шереметевы, Мстиславские, позвала на русский трон поляка Владислава. 15-летнего сына короля Сигизмунда III.

Бояре решили, что после правления Годунова и Шуйского и позора с Лжедмитрием I пора звать иностранца.

- Но почему поляка?

- Параллельно и с Англий пытались завязаться. Но тогда поляки были сильны.

- А это не предательство национальных интересов?

- Да, семибоярщина совершила акт предательства. Они пустили на территорию Кремля чужие войска. Для охраны Кремля, Москвы, их самих.

- А как отреагировал глубинный народ?

- Народ не спрашивали. И никакие 300 тысяч восторженных россиян никакому Владиславу не присягали, как сейчас пишут. А среди тех, кто зашел в Москву, поляков было немного.

- То есть?

- Больше наемников было. Немцев, французов. Когда читаем «Трех мушкетеров» Дюма про романтических усачей - такие вот мушкетеры и охраняли Кремль и семибоярщину. Да, наняли их поляки, король Сигизмунд. В итоге в Кремле тогда засели и французы, и немцы, и поляки.

- Ну а страной кто правил?

- Семибоярщина и правила. Их совет принимал решения.

- А «царь Владислав»?

- Владислава в Москве никто не видел. Когда он стал взрослым, от него откупились - потому что он еще долго, до начала 1630-х, по формальным признакам числил себя русским государем. Его ведь в 1611 - 1612 гг. на Руси назвали русским царем Владиславом Первым. Кажется, даже на монетах печатали.

ГОЛОД В КРЕМЛЕ

- Как возникло сопротивление полякам?

- Первое земское ополчение - воеводы Прокопия Ляпунова и князя Дмитрия Трубецкого - возникло еще в начале 1611-го. Они пошли на Москву. Но взять ее не смогли. Там был и князь Пожарский. Но потом они разошлись. Трубецкой остался единственным, кто за свои деньги держал войско вокруг Москвы - полтора года - до второго ополчения. И тогда же в России появилась вторая, временная столица - Ярославль.

- И как себя чувствовали иноземцы в Москве под осадой ополчения?

- Неуютно. Например, ополчение узнало, что идет большой обоз на поддержку «кремлевских сидельцев. И рванули из Ярославля к Москве. Там объединились с Трубецким и разбили этот обоз, захватив продовольствие и оружие. Тогда в Кремле начался дикий голод.

- Что значит «дикий голод»?

- Доходило до людоедства. Когда отряды Трубецкого и Пожарского вошли в Кремль, там в чанах с едой увидели человеческое мясо. В котлах плавали головы людей.

ГЕРОИ НА СПИСАНИЕ

- Но памятник на Красной площади стоит старосте Минину и князю Пожарскому.

- Да, рядом с Мининым и Пожарским должна быть и фигура князя Трубецкого, который под Москвой дольше всех стоял. Именно Трубецкой с Пожарским создали временное правительство в 1612 году и им руководили. Это Трубецкой решил, а Пожарский с ним согласился - провести Земский собор, который в 1613-м и выбрал на царство Михаила Романова.

- А Минин?

- Он был хватким человеком из Нижнего Новгорода. Умел собирать деньги. Его второе войско было наемным, шло воевать за плату. Вообще он торговал скотом из Ногайских степей. Пригонял в Нижний Новгород стада и там распродавал. У него была компания из 30 хорошо вооруженных людей. И сам он был человеком тертым, авторитетным. Такой железный русский ковбой.

- Как он стал одним из вождей?

- Когда первое ополчение прогорело, Минин взял инициативу на себя - давайте собирать деньги. И поехал к Пожарскому, который получил ранение в первом ополчении. И убедил его снова «народ поднимать». Роль Минина большая. Он все организовал.

- Так кто из этой троицы - Трубецкой, Пожарский, Минин - был главным в освобождении Москвы от поляков?

- Да все трое! А когда царем избрали Михаила Романова, то Пожарский и Трубецкой оказались обижены. Они-то надеялись взойти на престол сами, ведь были настоящими народными героями. В отличие от Романовых. Но от обоих по-тихому избавились, а Минину дали большую государственную должность, и он ездил на усмирение бунтов.

ПОЧЕМУ РОМАНОВЫ?

- Поляки за почти два года своего правления что-то путное сделали?

- Ничего. Они и не могли ничем руководить! Сидели за стенами Кремля, полагая, что его никому не взять, - и только грабить выезжали. Их главной задачей было охранять эту семибоярщину. И среди тех, кого они охраняли, был и Михаил Романов с родительницей. Так что формально Романовы поддерживали двухлетнее правление поляков.

- Отчего тогда именно Романова призвали на царство?

- Клан Романовых был большой и опытный. Они хорошо поработали перед избранием с «ключевыми фигурами». В Кремле тогда «встали на паузу» на два дня. В один из тех дней к Пожарскому и Трубецкому пришли «городские казаки».

А оба князя на тот момент оказались без поддержки своих войск. Вопрос о поддержке Романова был решен.

- Можно ли считать восстание против поляков народным - или это очередной «дворцовый переворот»?

- Конечно, оно народное. Ведь при руководстве князей Пожарского и Трубецкого «продюсером» восстания стал именно человек из народа, нижегородский земский староста Кузьма Минин. Он сыграл огромную роль во всем этом - без него могли и не победить.

ХРОНИКА НАШЕСТВИЯ

Сентябрь 1608-го - январь 1610-го - осада поляками Сергиева Посада.

Сентябрь 1610-го - ноябрь 1612-го - польско-литовская оккупация Москвы.

1 - 5 ноября 1612-го - ополчение Минина - Пожарского берет Китай-город, входит в Кремль с Казанской иконой Божией Матери.

Но противостояние с поляками не закончилось.

Зима 1613-го - подвиг Ивана Сусанина (завел отряд поляков в болота под Костромой).

1618 год - провал похода казачьего гетмана Сагайдачного с королевичем Владиславом на Москву (в Киеве отметили тот «подвиг» гетмана, назвав его именем флагман флота - фрегат «Сагайдачный», ныне затопленный).

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Доктор исторических наук Евгений АНИСИМОВ: Русский человек не выдержал

- Пришествие поляков в Москву смогло произойти лишь благодаря общему несогласию внутри высших политических сил России. Наступила эпоха «безумного молчания». Народ долго не реагировал на драку наверху. Огромное количество разбойников расплодилось.

Семибоярщина призвала польского королевича Владислава с условием, что он примет православие, после чего и станет русским царем. Но он этого не сделал - отец, король Сигизмунд, ему запретил. И семибоярщина оказалась коллаборационистами.

Но постепенно внутри народа росло осознание угрозы существования нации и страны. Постоянно приходили бандиты - грабили, убивали - и в конце концов русский человек не выдержал. Решил действовать. Дать деньги на создание отрядов, которые защитят от пришлых разбойников. Само движение народных низов возбуждено было еще и Патриархом Гермогеном. Тот сидел в подвале и грамоты рассылал, поднимая на борьбу с иноверцами.

Притом запорожские казаки тогда были подданными Польши. И чуть ли не активнее поляков и наемников грабили, гуляли. Даже разделили русские земли на части, чтобы друг другу не мешать грабить. Превращали Русь в гуляйполе.

Почему поляков смогли изгнать из Москвы? Они оказались не в состоянии сопротивляться русскому ополчению.