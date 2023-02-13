«Обсудили ключевые вопросы»: О чем именно Геннадий Зюганов говорил с Владимиром Путиным полтора часа

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В понедельник, 13 февраля, в своей резиденции в Ново-Огареве, глава государства принял председателя Компартии Российской Федерации. О подробностях разговора с Владимиром Путиным глава КПРФ рассказал только «Комсомольской Правде».

-… Геннадий Андреевич, здравствуйте.

- Привет, Саш.

- Скажите, почему традиционные встречи с лидерами думских фракций Владимир Владимирович начинает, практически, всегда именно с вас?

- Ты же сам говоришь - традиционная встреча.

- Ага, понял. Сколько времени продолжался разговор?

- Ну, была обстоятельная встреча.

Я на ней настаивал, я тебе говорил…

- Да.

- … ещё на новогодних каникулах. Я с президентом обсудил ситуацию, договорились провести встречу на индивидуальной основе. Ну, вот она полтора часа, примерно, продолжалась. Все главные темы и вопросы мы обсудили.

Конечно, прежде всего, это - конфликт, который развязали против нас американцы, натовцы, нацисты…Это - вызов всему Русскому миру, нашей цивилизации, культуре.

И тут максимально требуется сплоченность, четкость в каждой позиции. И необходимо все делать для того, чтобы уберечь страну.

Президент это прекрасно понимает. И - высоко ценит нашу государственно-патриотическую позицию.

Начал Путин разговор с поздравления. 30 лет назад, как раз в эти дни, шел восстановительный съезд нашей партии. Поздравил - тепло очень.

- Да, все это было по ТВ, мы все это видели. И я тоже вас поздравляю.

- Обсудили финансово-экономическую ситуацию. Ведь на страну обвалилось почти 15 тысяч санкций. Ничего похожего не было ни против одной страны мира.

Мы устояли, выдержали. И - в своей Победе не сомневаемся.

- О Послании президента Федеральному собранию, наверное, говорили…

- А в Послании, конечно, будет тема и о специальной военной операции, и об экономической политике, и о сбережении народа - и так далее.

В общем, Саш, я рассказал об уникальном опыте, который мы накопили.

Обсудили все проблемы международной жизни.

Конструктивная, содержательная и заинтересованная была встреча.

Президент прекрасно понимает и высоко ценит наши усилия по всем этим направлениям.

- А вот встреча где проходила? Я немножко знаю Ново-Огарево. Вот как заходишь в основное здание, сразу - на второй этаж, правильно?

- Все правильно.

- Скажите, вас чаем там напоили - со знаменитыми баранками…

- Ну, ладно. Там все было делу посвящено. А чайку можно было спокойно попить, перекусить… Но - особенно не до этого.

- А! То есть?

- Нормально - нормально.

- Вы там - по рюмочке?

- Нет! У нас завтра с 10 утра - Всероссийское партсобрание. 10 тысяч человек одного партактива будет.

- А бумаги какие-то вы в Ново-Огареве президенту оставили?

- Конечно, оставил - наши партийные решения по всем ключевым вопросам внутренней и внешней политики.

- Как выглядит Путин, как себя чувствует?

- Он в блестящей форме - несмотря на большие нагрузки.

- Спасибо вам, товарищ Генеральный секретарь.