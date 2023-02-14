Спасатели МЧС, работающие в Турции, нашли под завалами кастрюлю с долларами

Все деньги переданы местной полиции.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ночью и рано утром во вторник, 14 февраля, пресс-служба МЧС России сообщила «Комсомольской Правде» о том, что российские спасатели при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег.
Фото: МЧС России
«При вскрытии очередного пласта завалов найдена кастрюля, наполненная 100-долларовыми купюрами»,- читаем в оперативном сообщении.
Фото: МЧС России
Общая сумма составила 150 тысяч долларов.
Все деньги - под опись - были переданы местной полиции.
Фото: МЧС России
А В ЭТО ВРЕМЯ
Наши специалисты делятся знаниями и опытом с сирийскими коллегами
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Было на практике продемонстрировано имеющееся в распоряжении нашей группировки современное аварийно-спасательное оборудование.
Это - эндоскопы, георадары и тепловизоры, а также акустические приборы, позволяющие обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 метра.
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