ФСБ: Мигрантам предлагали жениться на многодетных россиянках за вознаграждение

В рамках возбужденного уголовного дела проведены 45 обысковых мероприятий

Злоумышленники придумали схему, направленную на легализацию мигрантов. Они предлагали иностранцам заключить фиктивный брак или усыновить чужих детей. За вознаграждение. Эта схема заинтересовала сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«При силовой поддержке Росгвардии в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории московского и липецкого регионов.

В рамках возбужденного уголовного дела проведены 45 обысковых мероприятий, а также допрошены более 30 свидетелей. Организатор и 4 активных участника указанной межрегиональной группы задержаны, в отношении их проводятся следственные действия», - сообщили в ФСБ России.

У мошенников нашли поддельные документы, которые они изготавливали для иностранцев. Их они делали в собственной типографии-мастерской, где можно было печатать бланки официальных документов, производить печати, штампы государственных органов, что используются службами и ведомствами для легализации пребывания иностранцев в России.

«Мошенники устраивали иностранным гражданам не только поддельные документы, но и оказывали содействие в заключении фиктивных браков, установлении отцовств над детьми из числа российских граждан с целью последующей легализации иностранцев на территории России», - отметили в ФСБ России.

Сейчас следователи и оперативники выявляют клиентов, которые таким образом обрели российское гражданство. За использование поддельных документов их ждет суд и депортация.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Суд ждет и 11 пособников ВСУ, которых за последние сутки задержали сотрудники Росгвардии в Запорожье и в Херсонской области. Их отловили по открытой радио связи. Они передавали информацию о передвижении и местоположении позиций и маршрутах передвижения Росгвардии и армейских подразделений одному из местных жителей, который передавал данные ВСУ. Также выяснилось, что он прослушивал радиочастоты наших воинов, используя оборудование иностранного производства.