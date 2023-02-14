Директор ФСБ заявил об усилении антитеррористической работы в стране

Глава ФСБ Александр Бортников. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил на заседании Национального антитеррористического комитета о росте числа террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры страны.

«Противником предпринимаются усилия по развертыванию пропагандистской кампании, нацеленной

на радикализацию населения, вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность.

В этих условиях органами власти и антитеррористическими комиссиями принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение надежной защиты объектов от террористичесих посягательств и активизацию профилактической работы в целом», - отметил Бортников.

Участники совещания рассмотрели очередные вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов и активизации профилактической работы по недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность.

В мероприятии приняли участие члены Комитета, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.

Они предлагали свои корректировки к выработанной ранее системе мер противодействия террористическим угрозам.