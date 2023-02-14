МЧС России завершает работу в Турции и Сирии после землетрясений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным принято решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии.

Об этом генерал-лейтенант Александр Куренков заявил 14 февраля, в ходе оперативного селекторного совещания.

- Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему населению, - подчеркнул министр. - Наши спасатели приступили к поиску выживших на самых сложных участках. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. Сейчас проведение поисково-спасательной операции завершается. В этой связи Президентом принято решение о выводе группировки.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МИНИСТР

- В отличии от зарубежных коллег, ожидающих доставку в зону ЧС, российские спасатели оперативно направились в наиболее пострадавшие и труднодоступные территории. Это стало возможным благодаря оснащению аэромобильной группировки МЧС России всем необходимым оборудованием, в том числе высоко проходимым автотранспортом.

- На протяжении недели подразделения с максимальной самоотдачей вели поисково-спасательные работы в Турции и Сирии. В круглосуточном режиме в три смены. Общая группировка специалистов ведомства в двух странах составила более 200 человек, в том числе психологи, кинологические расчеты и расчеты беспилотных авиационных систем. Под общей координацией МЧС России проводилась совместная работа спасателей Киргизской и Белорусской Республик – еще более 130 человек.

Александр Куренков

- Я хочу поблагодарить каждого из вас за самоотверженность, готовность прийти на помощь и выполнить поставленную задачу. Прошу организовать передачу своей зоны ответственности соответствующим службам и подготовить аэромобильные группировки к убытию в пункты постоянной дислокации.

- За весь период работ силами врачей аэромобильного госпиталя МЧС России оказана медицинская помощь 900 пострадавшим, в том числе 240 детям. Психологи ведомства помогли в более 130 случаях. В Турции разобрано ручным способом около 740 кубических метров завалов и с привлечением тяжелой инженерной техники - 8,4 тысячи кубометров.

- В Сирии вывезено 5,6 тысячи кубометров строительного мусора, кинологическими расчетами обследовано 750 квадратных метров завалов.

- Для тушения очагов пожаров в турецком морском порту Искендерун самолет Бе-200ЧС выполнил 73 слива и сбросил 680 тонн воды.

- Спецбортами ведомства Ил-76 в Сирию доставлено 70 тонн гуманитарного груза, в Турцию направлено 36 тонн.