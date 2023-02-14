Власти США пытаются замолчать крупнейшую экологическую катастрофу

В Конгрессе подозревают, что шумиха вокруг НЛО является прикрытием ЧП в Огайо с опасными материалами Фото: REUTERS

Еще 3 февраля в американском штате Огайо возле городка Восточная Палестина произошло крушение товарного поезда. С рельсов сошли около 50 вагонов, из которых по крайней мере в десяти перевозили очень опасные материалы. Но в прессе США это происшествие, которое некоторые местные активисты уже объявили экологической катастрофой общенационального масштаба, подается подозрительно вяло. В чем дело?

Самое опасное вещество, среди других ядовитых и вредных химикатов, перевозившихся в перевернувшихся вагонах, - винилхлорид. Бесцветный газ, который используют для изготовления поливинилхлорида, из которого делают в том числе всем известные пластиковые банковские карты. Попадание винилхлорида в организм человека чревато повышеным риском развития фатальной формы рака печени, легких, головного мозга. Есть опасность заражения этим газом воды из колодцев и рек и водоемов. Одним словом, зараза та еще.

Ну а если винилхлорид сжигают, то образуется ядовитый газ фосген, тот самый, которым травили солдат в окопах Первой мировой. Поэтому власти, чтобы не допустить неконтролируемого взрыва опрокинувшихся вагонов с заразой, стравливали газ и «подконтрольно» сжигали его. Но все равно над местностью поднялся черный столб ядовитого дыма.

Жителей из опасной местности поначалу эвакуировали. Через несколько дней, заявив, что показатели воздуха и воды в норме, власти призвали всех вернуться в дома, дескать, никакой опасности нет. Однако журналисты информагентва Police Frequency на своем телеграм-канале предупреждают, что в случае неблагоприятных условий, о которых власти предпочитают молчать, могут пострадать до 30 миллионов американцев, то есть каждый десятый. И на фоне пылающих вагонов с ядовитыми химикатами ядовито же комментирует: «Никаких протестов. Никакой Греты. Никакого Байдена».

Издание предупреждает, что винилхлорид попал в реку Огайо, а та впадает в Миссисипи, вода из которой течет в домах около 5 миллионов человек. Ссылаясь на свидетельства местных жителей, пишет, что уже отмечены случаи заражения людей, болезни и смерти домашних животных.

Но власти упорно повторяют: все под контролем, опасности нет. Особо прыткого журналиста одного из изданий, который в первые дни после железнодорожной катастрофы отказался покидать район вероятного заражения, чтобы работать на месте событий, просто задержали. Объяснение было исчерпывающим: он разгонял, дескать, панику… А как же с правом прессы смотреть на события своими беспристрастными глазами?

Конечно же, в подобных случаях всегда бывают перехлесты. Власти, везде и всегда, стараются показать, что все у них под контролем, всячески гасят «вредные слухи» и пытаются отвлечь внимание людей на другое. Все дни после катастрофы на первых полосах был прошедший вчера финал национального чемпионата по регби. А в последние пару дней власти вообще заговорили об… НЛО. Дескать, не исключено, что неизвестные объекты высоко в небе над США и Канадой имеют внеземную природу. Конгрессмен Марджори Тейлор Грин, не раз издевавшаяся над бессилием администрации Байдена в охоте за китайским «воздушным шариком», заявила, что вся эта история с инопланетянами - прикрытие ЧП в Огайо. Какая экокатастрофа, если завтра нас атакуют, как предсказывал Герберт Уэллс, марсиане?

Можно, конечно, и поиздеваться над попытками американских властей увести внимание людей от катастрофы в Огайо. Но можно увидеть в таких действиях и системный сбой, который свидетельствует о серьезном разладе управленческого механизма, в том числе способности властей честно и открыто разговаривать со своим народом.

Нам это очень хорошо знакомо. В 1988 году в Советском Союзе 4 июня в Арзамасе и 4 октября под Свердловском взорвались вагоны с мощными взрывчатыми веществами. Многочисленные жертвы и разрушения жилых домов властями сначала замалчивались. Никаких внятных официальных объяснений о случившимся в первые дни так и не было дано. Пресса, уже крепко оседлавшая «гластность» и почувствовавшая вкус жесткого разоблачительства, давала самые невероятные версии произошедших трагедий, включая теракты. Но до инопланетян, правда, так и не дошло.

В Советском Союзе тогда была пора «зрелой перестройки». До ее заката и предрекаемой скептиками «перестрелки» оставались три года. Но лихорадило страну уже с удивительной периодичностью. Система, что позже стало очевидно всем, шла вразнос. «Гласность» в ту пору работала уже не на ее улучшение за счет вскрытия и устранения недостатков, а на окончательную дискредитацию заблудившихся в идеологических дебрях властей. И действия этих властей в экстремальных ситуациях участившихся катастроф делали очевидным: руки у нее трясутся.

При всей условности исторических параллелей, нельзя не отметить, что реакция американских властей на крушение в Огайо товарняка с опасными материалами очень напоминает ту, что знакома нам по «позднему Союзу». И что особенно бросается в глаза: гласности за океаном сейчас поменьше будет, чем у нас тогда.