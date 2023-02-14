Дмитрий Песков: Наши спасатели в Турции и Сирии работали героически

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 14 февраля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему…

…- Александр Куренков несколько минут назад в своем ведомстве сообщил, что Президент Владимир Путин принял решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясений в Турции и Сирии. Чем вызвано такое решение? И как в Кремле и, в частности, глава государства, оценивают работу наших спасателей в этих зонах бедствия? И, может быть, представителей СМИ, которые освещали весь этот процесс.

- Не понял, что - представители СМИ? - уточнил Песков

- Как в Кремле и, в частности, Президент России, - повторил я, - оценивают работу спасателей и, может быть, представителей СМИ, которые все эти дни круглосуточно освещали работу МЧС?

Вот что, дословно, сказал пресс-секретарь:

- Естественно, МЧС самостоятельно формулирует предложения главе государства, все-таки речь идет о наших спасателях…

И сейчас уже очевидно, что спасательная часть операции завершается. И это основная причина (решения о выводе группировки. - А.Г.), это абсолютно понятно.

Наши спасатели, как всегда, работали профессионально и героически. И результативно. Они высоко держат флаг нашего МЧС, это - служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся.

И журналисты - тоже, естественно, они всегда рискуют жизнью, когда это необходимо, они всегда не берегут, что называется, живота своего, с тем, чтобы донести до широкой общественности информацию. И, что дороже, правду о том, что происходит в той или иной части мира.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич!

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты подсчитали, сколько стоит восстановить Турцию (подробнее)