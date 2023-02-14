Наташа Королева рассказала о неожиданном подарке от любимого

Певица Наташа Королева получила роскошный подарок от своего мужа Сергея Глушко в «День святого Валентина». Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Наташа Королева получила роскошный подарок от своего мужа Сергея Глушко в «День святого Валентина». На ужине академиков премии «Виктория» артистка призналась KP.RU, что в этом году он муж удивил ее, как никогда.

- Серёжа не очень любит такие праздники, как «День Святого Валентина», - признается Королева. - Муж считает их искусственно созданными. Но при этом Сережа знает, что я к 14-му февраля отношусь очень даже хорошо. Поэтому каждый год он меня радует приятными подарками.

Я сейчас шью новые концертные наряды. Мы вместе с моей подругой, дизайнером Аникой Керимовой придумали потрясающей красоты платье. Его можно назвать произведением искусства. Это платье-трансфомер с объёмными рукавами. Оно - полностью ручной работы, из французского шёлка, шифона. Аника предложила ещё расшить его кристаллами Сваровски. Я Серёже сказала, что мы создаём такую красоту.

Наташа Королева и Аника Керимова Фото: Личный архив

И муж решил мне его подарить. Приехал тайком от меня к Анике и все оплатил. Вот такой сюрприз любимый сделал мне ко «Дню святого Валентина».

Точную цену платья Королева не называет. Но, по самым скромным подсчетам, наряд обошелся Тарзану в кругленькую сумму - полмиллиона рублей. Певица подарок мужа планирует показать на своём юбилейном концерте, который состоится 11-го марта в Кремле. Королева надеется, что сверкающее платье зрители оценят по достоинству.