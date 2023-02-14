«От наших футболистов требовали спеть гимн Украины»: Что известно о массовой драке русского и украинского клубов в турецком отеле

Футболистам придется переехать в другой отель ФОТО: shinnik.com

В турецком отеле «Royal Seginus» вечером 13 февраля между футболистами украинского клуба «Минай» и российского клуба «Шинник» произошла массовая драка. Ужиться в одном отеле у них не получилось. По одной из версий, представители «Миная» в какой-то момент попросили начальника «Шинника» спеть украинский гимн. Казалось бы, в этот момент в ход и могли пойти кулаки. Но нет, конфликт при помощи администрации отеля решили полюбовно. Правда, ненадолго.

Через некоторое время одному из игроков «Шинника» не посчастливилось оказаться в лифте наедине с украинскими футболистами. Те его по дороге, как сообщают, избили, но не учли, что на этаже уже ждали остальные российские игроки. Так драка переросла в настоящее побоище. Один за всех и все за одного. Информацию о произошедшей драке KP.RU подтвердил директор «Шинника» Сергей Кулаков.

- Мы сейчас выясняем все обстоятельства произошедшего, чтобы дать проверенную информацию. Мы не являемся зачинщиками каких-то скандалов, инициаторами являемся не мы. Поэтому клуб принял логичное и правильное решение переехать в другой отель в целях безопасности. Этим вопросом мы сейчас занимаемся. Никто нас не выселяет. Если уж выселять, то другую команду, которая стала зачинщиком этого всего скандала. Никаких извинений от них пока принесено не было, - отметил в разговоре с KP.RU Сергей Кулаков.

По словам директора клуба, все спортсмены чувствуют себя хорошо. Сильных травм они не получили, а небольшие увечья помог подлатать собственный врач.

В официальных соцсетях украинского «Миная» ситуация никак не комментируется, но под постами уже собрались фанаты ярославского клуба, вставшие на защиту своих ребят.

«Это та самая команда, достающая всех своим гимном, никому не сдавшимся? Толпой налетают на одного, как шакалы», - возмущаются болельщики россиян.

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