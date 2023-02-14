Скандально известная группа Pussy Riot* отказалась выступать на одной сцене с Анной Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рядах новых русских эмигрантов нет согласия: как сообщают немецкие СМИ, российская группа Pussy Riot (участники которой Петр Верзилов, Вероника Никульшина и Мария Алехина признаны иноагентами в РФ) отказалась выступать на фестивале в Германии из-за участия Анны Нетребко.

Скандал разгорелся, когда Международный фестиваль в Висбадене опубликовал официальную программу выступлений. Имя Нетребко на афише появилось дважды: 5 и 7 мая 2023 года она должна выйти на сцену в спектакля по пьесе Джузеппе Верди "Набукко". Среди украинских чиновников это вызвало волну возмущения: мол, на фестиваль приглашены музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драмтеатра, и соседство с русскими для них неприемлемо.

Однако организаторы фестиваля, который проходит уже более 100 лет и является одним из главных культурных мероприятий в Германии, на провокацию не среагировали и "отмену" Нетребко не поддержали.

- Мы не готовы осудить всю русскую культуру и исключить российских артистов только по критерию их происхождения. Это неприемлемо в свободной стране, - заявило руководство Гессенского государственного театра в Висбадене, где будет проходить смотр.

Так минкульт Незалежной запретил своим артистам ехать в Висбаден, а в афише фестиваля неожиданно появилась скандально известная своими акциями группа Pussy Riot - та самая, которая в 2012 году поглумилась над святынями, устроив пляски на амвоне в храме Христа Спасителя.

Но и с заменой тоже не срослось: подзабытые акционисты решили громко напомнить о себе.

- Об участии в фестивале Нетребко нам никто не говорил. В равной степени никто нам не говорил о том, что нами просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев, - выступили участники Pussy Riot. - Мы, разумеется, в таких обстоятельствах отменяем концерт. Мы отказываемся от участия из солидарности с украинскими артистами.

Между тем, саму Анну Нетребко, ставшую камнем преткновения на фестивале, в излишнем патриотизме обвинить сложно: в прошлом году оперная дива заявила, что является налоговым резидентом Австрии и давно не живет в России - она, мол, гражданин мира и не намерена отказываться от карьеры за рубежом.

*участники группы признаны иноагентами в РФ.