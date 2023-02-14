Стало известно, как погода влияет на настроение россиян

Оказалось, что настроение шло на подъем у большинства россиян, когда за окном дул легкий ветерок, а температура была в пределах от +20 °С до +25 Фото: Shutterstock

В Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ изучили, как погода влияет на настроение россиян. Для этого проанализировали 2,76 млн постов, опубликованных 1,31 млн уникальными пользователями одной из крупнейших отечественных социальных сетей. Это первое крупномасштабное исследование взаимосвязи погоды и настроения людей в России. Данные в течение двух лет (2019 – 2021) собирали по таким городам, как Москва, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара, Ростова-на-Дону.

Посты для анализа выбирали по соответствующим цифровым следам – хештегам и ключевым словам. Первичный процесс сортировки доверили варианту искусственного интеллекта - модели машинного обучения. Умная машина поделила записи пользователей на позитивные, нейтральные, негативные, речевой акт (приветствие, поздравление) и пропуск (смешанные или сложные в интерпретации). Затем исследователи сопоставили эти данные с погодными условиями, которые были в том месте и в то время, когда человек делился в соцсети своими переживаниями и самочувствием. В итоговый анализ были включены данные о скорости ветра, разнице средней температуры по сравнению с предыдущим днем и среднесуточные перепады температуры.

Оказалось, что настроение шло на подъем у большинства россиян, когда за окном дул легкий ветерок, а температура была в пределах от +20 °С до +25 °С и оставалась стабильной в течение суток. Любят россияне и когда погода теплеет, причем – активно. Так в случае, когда среднесуточная температура повышалась по сравнению с предыдущим днем на 20–25 °С, например, вчера было -5, а сегодня - +15, количество радостных постов в сети тоже росло, как на дрожжах.

Если же среднесуточное колебание температуры составляло порядка 15-ти градусов, а ветер достигал скорости от 11 до 19 км/ч, россияне начинали активнее жаловаться на жизнь и свое состояние. Причем, неважно, шла ли температура на повышение или на понижение. В целом же позитивные посты встречаются в сети гораздо чаще, чем жалующиеся или тревожные, то есть, когда погода ухудшалась, люди не особо делились своими переживаниями.

Понимание масштабов взаимосвязей погоды и настроения может иметь важное значение для социологических, психологических и медицинских исследований, отмечает автор. В частности, это может быть одной из переменных в «уравнении» для понимания таких состояний, как тревожность или депрессия.

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