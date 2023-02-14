Совкомбанк увеличил беспроцентную рассрочку на покупку автомобилей Chery, Exeed и Omoda до 78 месяцев

Фото: АО "Чери Автомобили Рус"

Совкомбанк объявил об увеличении периода беспроцентной рассрочки на покупку автомобилей Chery, Exeed и Omoda. Банк продлил ее более чем вдвое – на срок до 78 месяцев. Такие условия доступны при оплате автомобиля по карте «Халва» в одном из официальных дилерских центров.

Сейчас Совкомбанк предлагает своим клиентам оформить рассрочку на три бренда автомобилей сроком до 30 месяцев с опцией остаточного платежа. Когда этот период подойдет к концу, рассрочка автоматически будет продлена еще на 48 месяцев. В итоге срок беспроцентной рассрочки на покупку автомобилей Chery, Exeed и Omoda по карте «Халва» составит 78 месяцев.

Фото: АО "Чери Автомобили Рус"

По словам управляющего директора Совкомбанка Артема Языкова, в прошлом году банк уже несколько раз улучшал условия программы авторассрочки, каждый раз снижая размер ежемесячных выплат для клиентов.

«Дефицит и рост стоимости автомобилей в 2022 году привели к высокому спросу среди клиентов на кредитные продукты с низкой платежной нагрузкой. Одним из таких продуктов для покупателей автомобилей Chery, Exeed и Omoda стала авторассрочка без выплаты процентов, что делает ее наиболее выгодной в линейке Совкомбанка», - рассказал Артем Языков.

Авторассрочка предоставляется банком при условии обязательного оформления полиса КАСКО на все время ее действия. Максимальная сумма, которую клиент может без процентов получить на покупку автомобиля, - 4,9 миллиона рублей, минимальная - 90 тысяч рублей. Отдавать за машину первоначальный взнос из собственных средств необязательно. В дилерском центре сделку оформят за час, из документов потребуется только паспорт. По условиям программы для того, чтобы рассрочка оставалась беспроцентной на протяжении всего срока, клиенту нужно будет регулярно пользоваться картой «Халва», оплачивая ею не менее пяти покупок в месяц на общую сумму 10 тысяч рублей.