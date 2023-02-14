Настя Крайнова о драке с Ириной Ортман: «Было всякое, но она не сможет мне запретить петь хиты «Тутси»!»

Фото: Личный архив Насти Крайновой.

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман недавно заявила, что ее экс-коллега по группе Настя Крайнова не имеет права петь хиты коллектива. Девушка пригрозила коллеге судами. В интервью KP.RU Настя Крайнова, которая сейчас участвует в шоу «Ну-ка, все вместе» ответила на обвинения бывшей подруги.

- Настя, вы сейчас участвуете в шоу «Ну -ка, все вместе» на канале «Россия-1» вместе с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым. Правда, что съемки программы идут по 18 часов?

- Да, бывало и такое. Но мы все вместе были на одной волне и заряжали друг друга. Я уже на опыте и знаю, что лучше на съемки не приходить на каблуках. Мы же стоим за высоким столом, там не видно ног. Поэтому я всегда в полном обмундировании – в длинном платье, накрашенная и с прической, но при этом на ногах у меня домашние тапочки. Просто физически невозможно выстоять 18 часов на шпильках. Третий суперсезон выдался очень жарким, всем советую смотреть его. Финал будет очень неожиданный.

- В сети активно обсуждают ваш конфликт с Ириной Ортман. Чем вы ее так задели?

- Для меня интервью Ирины стало тоже большой новостью. Я была в шоке от такого количества негатива и ненависти в мою сторону. Причем мы с ней вместе сейчас снимаемся в шоу «Ну -ка, все вместе» и мило общаемся. Не знаю, чем я ее задела. Для меня группа «Тутси» и мои экс-коллеги — большая часть жизни. Я всегда пытаюсь быть лояльной с девочками. Когда им пришла идея возродить группу, и мне как солистке из золотого состава предложили присоседиться к коллективу, я сказала, что не готова. Порекомендовала взять другую солистку, которая в свое время тоже пела в «Тутси». У меня сольная карьера, которая сейчас никак не вяжется с участием в группе. Правда я иногда на концертах пою песни «Тутси», ведь они большая часть моей творческой жизни. «Самый-самый», «Горький шоколад» и многое другое войдут в музыкальную историю российского шоу-бизнеса. И то, что Ирина решила мне как-то запретить петь их, угрожая судами, мне от этого смешно. Она не является правообладателем этих песен. Ну это примерно также, если я решу запретить петь Алле Пугачевой ее песни. У меня нет на них прав. Кто я такая, чтобы ей запрещать это делать. Мне, когда прислали интервью Ирины, я читала и не понимала, откуда столько негатива и ненависти? Я давно уже живу своей жизнью. Никого не трогаю, работаю и выпускаю новые песни. А тут на меня внезапно выливают такой ушат помоев.

- А правда, что вы с Ириной в годы существования группы даже дрались?

- Да, в нашей жизни было много чего с Ириной. И драки, и склоки. Бывало, мы даже не разговаривали с ней на гастролях, но все это оставляли за кулисами. На сцене мы были одной командой. Дракой, конечно, это сложно назвать, на каких-то гастролях мы с ней повздорили, даже уже и не вспомню суть конфликта. Я ее толкнула, она меня тоже. Я повалила ее в снег и дальше нас уже разнимали наши директора. Потом вспоминали этот случай и смеялись.

- А как на ваши конфликты реагировал Виктор Дробыш?

- Виктор Яковлевич был всегда нашим примирителем. Он проводил с нами беседы и говорил, что мы не имеем права так себя вести. Но мы были девчонками, которые многого не понимали и не имели опыта в работе в коллективе. И Виктор Яковлевич, набираясь терпения, решал все наши склочные вопросы (смеется.). Я ему очень благодарна за эту школу. Я ему всегда говорю, как люблю его и как ценю все, что он сделал для меня.

- А сейчас, какие у вас с Дробышем отношения?

- Прекрасные. Мы с ним болеем за один и тот же хоккейный клуб – «Динамо». И частенько встречаемся в ВИП -ложе на играх клуба. Мы как-то со временем поняли все и забыли все склоки. Я постоянно к нему приходила и что-то просила, для девочек по группе: то новые костюмы, то устраивала истерики из-за стрижки, то из-за того, что нужно сниматься без лифчика для журнала. Помню, он как-то уехал на отдых, на остров, где не было связи, но Настя же не сдается, если ей нужно решить вопрос. Что вы думаете?! Я дозвонилась до него на этот остров. Он тогда сказал: «Ты уникальна! Ты даже здесь, где нет связи, умудрилась меня достать!». Может быть я просто ревновала его к другим артистам и хотела, чтобы он больше времени уделял группе «Тутси»… Но я счастлива, что этот этап был в моей жизни. Кто еще может похвастаться, что доставала главного хитмейкера страны…А я могу (смеется.).

- Правда, что вы сейчас начали сотрудничать с легендарным и культовым автором 90-х Игорем Матета, из-под пера которого вышли нетленки «Играй музыкант», «Ты упал с луны»?

- Мы давно дружны с Игорем Евгеньевичем, он потрясающий композитор и автор действительно нетленок для многих артистов в нашем шоу-бизнесе. Чего, например, стоят только хиты Маши Распутиной «Ты упал с луны» и «Играй музыкант», которые в 90-х напевала вся страна. Я буду выступать на его творческом вечере этой осенью и дам новую жизнь треку «Вспоминать и не надо», который в свое время пела Лариса Черникова. Мы делаем новую аранжировку и видеоряд для концерта.

- Не хотели бы записать дуэт с вашей подругой Ольгой Бузовой?

— Это один из самых часто задаваемых мне вопросов. Я не против и Оля тоже, но нужен трек, который будет идеально нам подходить. Пока такого трека у нас с Олей нет. Если у нас будет классная песня, если она отзовется в наших сердцах, и мы услышим в ней друг друга, то обязательно сделаем дуэт. Пока трека нет, все это не имеет смысла для обсуждения.

Сейчас у меня вышел новый сольный трек «Кажется это любовь».

Он посвящен моему бывшему молодому человеку. У нас с ним была любовь, причем очень искренняя. Но, к сожалению, графики, занятость, расстояние и часовые пояса не щадят никаких чувств. Он живет сейчас не в России. Он профессионально занимается хоккеем и играет в НХЛ. Каждый из нас занимается построением свой карьеры, но я верю, что в будущем мы сможем быть вместе. И эта песня «Кажется это любовь» будет ему напоминать о наших светлых и искренних чувствах.

В марте я выпущу новый сингл «Звезды» и клип на него. А также вы меня этой весной увидите в новом шоу.

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