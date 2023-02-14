Пожары, отключения электричества, гибель людей: Когда Иркутская область введет дифференцированные тарифы на электроэнергию?

Инфраструктура Сибири не справляется с нагрузкой, которую создали нелегальные криптовалютчики Фото: Shutterstock

Как обуздать незаконный майнинг криптовалют в России? Сейчас это зависит только от губернаторов – такая возможность им предоставлена федеральным правительством. В декабре 2022 года дифференцированные тарифы на электроэнергию ввел Кузбасс. При этом другие регионы Сибири, где частные потребители традиционно пользуются электроэнергией по низким тарифам, ввести аналогичные меры пока не решились. Хотя люди продолжают погибать…

Свежий пример. В ночь на 14 февраля (да, сегодня!) в селе Введенщина Иркутской области произошел пожар, уничтоживший баню и автомобиль. В огне заживо сгорел хозяин имущества. Еще один сибиряк, которого для строительства нанял погибший, получил ожоги руки и лица. По словам чудом выжившего мужчины, накануне хозяин приехал из Ангарска на участок с новыми машинками для добычи криптовалюты. Их он установил вместе с остальными «асиками», которые находились на веранде бани. В результате электрическая сеть не выдержала напряжения, что спровоцировало пожар. Человек погиб.

А сколько гибнет и страдает ни в чем не виновных людей?

«МЫ СИДИМ, А ДЕНЕЖКИ ИДУТ»

«Строение было оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, от звуков которой и проснулся ночью работник, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области корреспонденту «Комсомольской правды» - Иркутск». - Он увидел, что помещение заполняется дымом, а открыв дверь, обнаружил горение майнингового оборудования. Выбравшись на улицу, он начал кричать хозяину, ночевавшему на мансардном этаже, чтобы тот прыгал вниз. Но мужчина решил пойти к выходу, хотя путь к нему был отрезан дымом и огнем».

В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка. Наиболее вероятная причина трагедии – электротехническая.

Аналогичные истории регулярно происходят в ряде регионов Сибири, где установлены низкие тарифы на электроэнергию. Криптовалютчики маскируются под обычных потребителей и размещают нелегальные фермы в жилых домах, дачных поселках, а иногда и в муниципальных учреждениях. Причем, дело не только в ущербе экономике регионов. Перегруз электросетей все чаще провоцирует аварийные отключения (еженедельно – десятки!) и нередко становится причиной пожаров.

Людей можно понять. Помните, 20 лет назад в рекламе МММ Леня Голубков мечтал: «Мы сидим, а денежки идут». Так вот мечта падких до легких денег людей осуществилась! Покупаем оборудование для майнинга криптовалют, подключаем его к электрической сети и… все. Денежки капают.

СУБСИДИРУЕТ ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Доходит до курьезов. На днях в психбольнице под Иркутском обнаружили две майнинговые фермы.

«Сейчас Россия находится на третьем месте по объемам майнинга, — цитирует депутата Законодательного собрания Красноярского края Дениса Терехова «МК». — Тем не менее если взять весь российский рынок майнинга, то 90% его будет сосредоточено фактически в двух регионах — в Иркутской области и Красноярском крае. Понятно, почему. Здесь могучие реки, на которых стоят гидроэлектростанции, а гидропотенциал — это самая дешевая электрическая энергия».

От незаконной деятельности серых майнеров страдают не только население и энергетики. По словам заместителя директора Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерия Дзюбенко, «высокие тарифы были и будут причиной для возмущения потребителей, ведь всю нелегальную деятельность криптовалютчиков оплачивают легальный бизнес и бюджетные организации, в том числе поликлиники, детские сады и другие учреждения».

Эксперт отметил, что льготные тарифы, которые сейчас установлены в стране для населения, субсидируются за счет легального бизнеса. Возникает иллюзия дешевого тарифа. Но затем бизнес перекладывает издержки, которые несет из-за льготных тарифов, в стоимость своей продукции. То есть в итоге весь этот майнинг происходит за счет людей, которые на нем не зарабатывают. В первую очередь за счет социально необеспеченных.

Причем, «запрещать и непущать» криптовалютную индустрию бессмысленно – майнеры просто еще глубже уйдут в подполье.

Эксперты предлагают более удачное решение.

«Один из вариантов, который утвержден правительством, – это введение справедливых стимулирующих тарифов на электроэнергию с дифференциацией по объемам потребления: так, чтобы потребление, превышающее потребление домохозяйства (бытовые нужды), оплачивалось за полную цену. Это позволит получить двойной эффект: ограничить нагрузку на сети со стороны майнеров и других серых предпринимателей, а заодно и сократить объемы перекрестного субсидирования», - отметила в интервью «Независимой газете» заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Наталья Назарова.

РИСК РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

К такому же выводу пришли как власти, так и население. В сентябре 2022 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с письмом к курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку с жалобой на подпольных майнеров. В письме отмечалось, что в 2021 году потребление электроэнергии населением в регионе выросло на 159%.

«Анализ ситуации свидетельствует о лавинообразном росте энергопотребления со стороны подпольного майнинга криптовалюты по тарифам для населения, что дополнительно ухудшается введенным властями Китая запретом на майнинг и перебазированием значительного количества оборудования в Иркутскую область», – сообщал губернатор. Это приводит к существенным нагрузкам на электросети с рисками развития аварий и чрезвычайных ситуаций. Кобзев также подчеркивает, что эта ситуация усугубляет проблему перекрестного субсидирования в энергетике.

Чтобы бороться с энергопотреблением майнеров, губернатор предложил Александру Новаку дифференцировать тарифы для населения по примеру Крыма и Севастополя. Таким образом при росте потребления в домохозяйстве тарифы постепенно увеличиваются.

Позже жители Иркутска собрали тысячи подписей в поддержку инициативы. Письмо с подписями было передано в администрацию президента, но пока на введение дифференцированных тарифов решились только на Кузбассе.