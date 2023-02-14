"Находили людей живыми спустя семь дней": Как российские спасатели помогали разрушенным землетрясением Турции и Сирии

Российские спасатели завершили работу в зоне бедствия в Турции и Сирии, где они принимали участие в разборе завалов после разрушительного землетрясения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спасатели завершили работу в зоне бедствия в Турции и Сирии, где они принимали участие в разборе завалов после разрушительного землетрясения. В эфире Радио «Комсомольская правда» итоги работы подвел заместитель директора Департамента спасательных формирований МЧС, полковник Петр Гриценко.

- Петр Николаевич, вы работали на месте землетрясений в Турции с первых дней. Это был один какой-то город, одна точка или вас перемещали?

- Основное место работы – один из наиболее пострадавших городов Кахраманмараш, в котором мы трудились. Также несколько раз по поручению министра выезжали в разные другие локации. Один раз это была провинция Хатай, выдвигались на поиск российских граждан, когда появилась информация, что они находятся под завалами. А также в горные села, в которых живут переселенцы чеченцы, которым доставляли гуманитарную помощь.

- В чем заключалась ваша работа?

- В основном, были созданы поисковые группы, которые занимались поиском выживших. Мы прилетели в первые сутки в город и сразу приступили к работам. Разбились на группы, в которые входили кинологические расчеты и группы поиска, оборудованные техническими средствами, различными тепловизорами, георадарами, звуковизорами, эндоскопами и прочим оборудованием, необходимым для выполнения данных задач. А так же группы, которые непосредственно с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и средств механизации проводили разбор завалов. А дальше уже по мере увеличения были усилены инженерной техникой, которую представляли турецкая сторона и таким образом выполняли поставленные задачи.

Петр Гриценко. Фото: Илья Московец/ТАСС

- Были случаи чудесного спасения людей или животных?

- Да, через семь дней после землетрясения на российском участке работ, которые нам обозначили, был извлечен мужчина, где-то около 60 лет, живым. Вместе с белорусской МЧС и киргизской, совместными усилиями нам удалось его передать бригаде скорой помощи и отвезти в больницу. Были и случаи, конечно же, когда спасатели доставали животных – и кошек, и котов, которых находили. Всем живым оказывалась максимальная помощь, чтобы достать их из этих руин.

- Петр Николаевич, есть истории, что находили, в том числе, какие-то суммы денег и тут же их отдавали полиции. В том числе такую большую сумму, как 150 тысяч долларов.

- Находили и ювелирные изделия, и оружие стрелковое, и сейфы, и, конечно же, наличные. И вот одна из таких была историй, когда в кастрюле спасатели обнаружили большую сумму, о которой вы говорите. Каждый раз на местах работ у нас присутствовали работники полиции, как раз для обеспечения безопасности места работ, для поддержания порядка, и по описи, по актам все эти средства передавались. Вот так это было организовано.

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