"Спасают жизни и спят на полу с собаками": Честные фото самоотверженной работы российских спасателей в Турции

Спасатели МЧС России уже прибыли в Турцию, чтобы оказать помощь в трудный для страны момент. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели МЧС России уже прибыли в Турцию, чтобы оказать помощь в трудный для страны момент. Страшные землетрясения, продолжающиеся уже почти третьи сутки, унесли жизни более 7 тысяч человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместе с ними в страну прилетел и фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин. Журналисту удалось сделать серию ярких снимков, которые показывают все самоотверженность наших опытных спасателей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На кадрах видно, что сотрудники МЧС РФ принимают активное участие в разборе завалов и продолжают находить под бетонными плитами выживших граждан Турции.

По словам Веленгурина, аэропорт был забит спасателями из разных стран. Однако возникли некоторые проблемы с логистикой, транспортом. К тому. чтобы добраться до назначенного места спасателям необходимо проделать большой путь - дороги разбиты обломками зданий так сильно, что местами трещины на асфальте достигают до полуметра. Кроме того, все это создает большие пробки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минимальных перерывах между работой, когда спасатели находятся в пути или ожидают переброски на новую локацию, у них есть время на сон. Правда, спать приходится прямо на полу и в рабочей одежде, а иногда и в обнимку с собаками. Для поиска людей под грудой бетонных конструкций кинологи необходимы как никогда.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ликвидацию последствий серии сильных землетрясений спасатели МЧС России ведут круглые сутки. Для работы в ночное время у профессионалов своего делать есть все необходимое.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А недавно стало известно, что наши спасатели отправились в Хатай, где под завалами находиться российская семья. Предполагается, что там находится женщина с детьми.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции рано утром в понедельник, 6 февраля, и привело к многочисленным разрушению во многих городах, в том числе и в Сирии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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