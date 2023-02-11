"Жгут костры ради тепла и умываются слезами": эксклюзивный фоторепортаж "Комсомолки" из Турции после землетрясений

люди, лишившиеся крыши над головой вынуждены жечь костры среди руин, пытаясь согреться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Турция продолжает разбирать завалы после серии мощных землетрясений. В этом стране помогают десятки спасательных отрядов, в том числе и из России, прибывших оказать помощь в этой тяжелой ситуации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместе с нашими спасателями туда отправился фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин. Он передал эксклюзивные кадры из провинции Кахраманмараш.

На снимках видно, что люди, лишившиеся крыши над головой вынуждены жечь костры среди руин, пытаясь согреться. С момента первых подземных толчков прошло уже пять дней и все это время выжившим после природного катаклизма приходится справляться своими силами. Некоторые из них пытаются найти среди разрушенных домов хоть что-то пригодное для давнейшего использования, в том числе одежду, деревянные стулья (чтобы использовать для костров) и прочее.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако сейчас помощь приходит в самые пострадавшие от землетрясения районы. Власти страны организовали для людей специальные точки, где можно получить горячую порцию еды.

Женщины, лишившееся дома и потерявшие под завалами родных, умываются слезами, сидя на бетонных блоках - катастрофа в Турции стала лишила их самого дорого.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А до этого Веленгурин показывал честные фото самоотверженной работы российских спасателей в Турции. На кадрах видно, что сотрудники МЧС РФ принимают активное участие в разборе завалов и продолжают находить под бетонными плитами выживших граждан Турции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции рано утром в понедельник, 6 февраля, и привело к многочисленным разрушению во многих городах, в том числе и в Сирии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин передает кадры из Турции (подробности)