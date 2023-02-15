Чтобы похудеть, нужно больше спать: названы неожиданные способы сбросить лишний вес

Порядка 62% россиян имеют избыточную массу тела. Фото: Shutterstock

Каждый, кто когда-нибудь пытался похудеть, в курсе «золотого» правила: нужно меньше есть и больше двигаться. Однако кроме диет и физнагрузок есть еще несколько условий, которые влияют на процесс избавления от лишних килограммов. О неочевидных для большинства людей, но очень значимых факторах, открытых в ходе научных исследований, рассказал на просветительской лекции руководитель направления превентивной медицины многопрофильного медицинского центра, врач-терапевт Кирилл Белан.

КАРТИНА В ЦИФРАХ

- 62% людей в России имеют избыточную массу тела.

- 24% россиян страдают ожирением (это уже полноценный медицинский диагноз).

- У 60% населения мира к 2030 году будет лишний вес - по прогнозам, если сохранятся нынешние тенденции.

ПОЧЕМУ «РАЗНОСИТ» ИЗ-ЗА СТРЕССА

Когда говорят о гормонах, от которых зависит появление лишних килограммов и похудение, в первую очередь на ум приходят грелин (гормон голода) и лептин (гормон насыщения). «КП» подробно писала о них. В то же время масса нашего тела заметно меняется под влиянием и ряда других гормонов, пояснил Кирилл Белан. А именно:

- инсулин. Этот гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, подавляет сжигание жира. Соответственно, повышенный уровень инсулина способствует набору веса;

- гормоны щитовидной железы, тироксин и трийодтиронин, усиливают окисление жиров, активируют распад холестерина и стимулируют снижение массы тела. Чем ниже уровень гормонов, тем выше риск располнеть;

- кортизол, знаменитый «гормон стресса». При его повышении растут уровень глюкозы, холестерина в крови. И, увы, вес. Так что в жалобе «из-за стрессов разнесло, как на дрожжах» есть доля истины (хотя, конечно, в организме все устроено гораздо сложнее, влияет и масса других факторов).

НЕДОСЫП - ВРАГ ТАЛИИ

Если вы мало или плохо спали, то в течение дня, скорее всего, будете голодны, как волк, предупреждают врачи. Потому что дефицит сна - один из главных врагов талии. Вот, что выяснили ученые:

- недосып - мощнейший стрессовый фактор. Он вызывает гиперсекрецию, то есть буквально зашкаливающую выработку кортизола. «Из-за одной ночи без сна уровень этого гормона может повыситься в 2 раза», - привел данные исследований Кирилл Белан. А повышенный кортизол, как мы помним, гонит вверх и жировую массу;

- при нехватке сна подскакивает уровень инсулина. И это тоже фактор, повышающий склонность к набору веса;

- недостаточная продолжительность сна снижает уровень лептина (гормона насыщения) и повышает уровень грелина (гормона голода).

И еще один секрет. Во время глубокой фазы сна происходит наиболее активная выработка гормона роста. Именно благодаря ему мы набираем ценную мышечную массу и эффективнее сжигаем жир. Кстати, известны также антивозрастные функции гормона роста - он причастен к сохранению молодости кожи и хорошей памяти.

Если вы мало или плохо спали, то в течение дня, скорее всего, будете голодны, как волк, предупреждают врачи. Фото: Shutterstock

ВСЕСИЛЬНАЯ МИКРОБИОТА

Одно из главных увлечений ученых во всем мире сегодня - углубленное исследование микробиоты. То есть миллиардов бактерий, которые населяют организм человека. Больше всего их обитает в кишечнике. Уже доказано, что наши сожители-микробы очень серьезно влияют на развитие многих заболеваний. А также на настроение, эмоции человека. И, само собой, на массу тела.

Как рассказал Кирилл Белан, наблюдения за большими группами людей выявили закономерность: чем меньше разнообразие кишечной микробиоты, тем больше у человека жировых накоплений. И наоборот: наиболее богатый «ассортимент» бактерий отмечается у самых стройных. Что делать с этими знаниями? К счастью, у исследователей уже есть подсказки для повседневной жизни.

1) ешьте побольше продуктов с клетчаткой: фруктов, овощей, бобовых. Доказано, что их употребление повышает микробное разнообразие в кишечнике. И - ура! - способствует снижению массы тела;

2) исследования показали, что окружность талии и жировая масса снижаются при употреблении пробиотиков. Из продуктов ими наиболее богаты кисломолочные и квашеная капуста;

3) ограничивайте фастфуд. Согласно научным данным, такая еда приводит к обеднению микрофлоры. Полезные микробы гибнут, а их противники набирают силу.

МЕНЬШЕ СОЛНЦА - БОЛЬШЕ ЖИРА

Дефицит солнечного света не только вредит настроению. Но и мешает худеть, рассказал Кирилл Белан. Почему?

Во-первых, при нехватке солнца нам недостает витамина Д. А его дефицит, в свою очередь, ученые связывают с повышением склонности набирать лишний вес (предполагаются несколько различных механизмов).

Во-вторых, в солнечную погоду улучшается выработка гормона серотонина. Он стабилизирует настроение и снижает чувство голода. А когда на улице хмарь - сами понимаете.

Так что с нетерпением ждем весны. И сейчас, в редкие пока солнечные дни, старайтесь хоть ненадолго выбраться на улицу, советуют врачи.

В ТЕМУ

Избегайте пластика

Ученые обнаружили, что некоторые вещества способны нарушать эндокринный баланс в организме. Они вмешиваются в обмен веществ и могут, в том числе, способствовать росту жировой ткани, предупредил доктор Белан. Таких вредителей называют «эндокринными разрушителями» (EDC). В их числе: бисфенол, парабены, пестициды.

На практике, чтобы снизить контакты с EDC, старайтесь избегать пластиковой посуды и не разогревать еду в микроволновке в пластиковых контейнерах, посоветовал врач. Используйте стеклянную или керамическую посуду.

ВДОХНОВИСЬ!

Какие бонусы для здоровья принесет избавление от лишних килограммов

Начнем с главного: избавление от лишнего веса продлевает жизнь! А теперь - подробности.

Избыточный вес и его крайняя форма - ожирение - связаны с развитием более чем двух десятков заболеваний. Вместе с лишним жиром уходят или как минимум сокращаются многие угрозы для здоровья. В том числе, снижается риск:

- онкологических заболеваний;

- сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты;

- диабета 2-го типа;

- заболеваний позвоночника и суставов;

- нарушений репродуктивной системы (бесплодие, импотенция).