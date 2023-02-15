Он готовил заговор генералов против Сталина?

В 1933-м эти люди выглядели дружной компанией: будущие маршалы Александр Егоров и Клим Ворошилов, Иосиф Сталин, Михаил Тухачевский и глава Абхазии Нестор Лакоба (слева направо). Фото: EAST NEWS

В 1937-м он был арестован по обвинению в измене Родине, шпионаже, подготовке госпереворота и терактов. Расстрелян. Через 20 лет реабилитирован.

Герой или предатель? О главных мифах вокруг этой легендарной персоны «КП» говорила с историком, писателем Еленой Прудниковой.

ПОХВАЛА ДЕ ГОЛЛЯ

- Правда, что в Первую мировую он много раз бежал из австрийского плена?

- Число побегов - пять - подтверждено. В плен он попал в бою в феврале 1915 года на Западном фронте. Большинство офицеров его подразделения погибли.

- Он тогда познакомился с будущим лидером Франции де Голлем?

- В лагере в Ингольштадте. Данных о том, что Тухачевский поддерживал связь с де Голлем после Первой мировой, нет. В мемуарах де Голля тот отзывался о русском офицере высоко.

- Почему после Октябрьской революции 1917-го Тухачевский оказался командиром роты Семеновского полка?

- В этом не было ничего из ряда вон. И Семеновский полк не был сразу расформирован после Октября, и командир у этого полка оставался. Он и назначил боевого офицера Тухачевского командиром роты. И оформил ему отпуск по случаю плена - в начале 1918-го.

ПРОТЕЖЕ ТРОЦКОГО

- Но в итоге Тухачевский вступил в Красную армию...

- Да, в марте 1918-го его назначили военным комиссаром Московского района обороны. Его поддержал Троцкий, фактический глава Красной армии.

- Как бывший царский офицер, военспец вошел в доверие к Троцкому?

- Военспецом Тухачевского можно было считать с натяжкой. Хотя за глаза его и называли «генерал-подпоручик». С Троцким Тухачевского познакомил старый большевик Николай Кулябко. И Тухачевский, как хороший организатор, сделал стремительную карьеру в армии. Он пользовался популярностью у солдат. В нужное время говорил нужные вещи. Не усердствовал с муштрой, хотя ревтрибуналы приветствовал.

- Печально знаменитый поход на Польшу 1920 года - главный провал Тухачевского?

- Необеспеченные наступления были фирменным стилем Тухачевского - так потом говорил как раз Троцкий. Сначала он бросался в наступление, потом просил о помощи - и почти всегда ее получал. Но в случае с Польшей вышла осечка. И дело не в неподготовленном ударе по Варшаве. Дело в растянутости коммуникаций и усталости войск. Поход на Варшаву был инициативой самого Тухачевского, а Сергей Каменев, тогдашний главком вооруженных сил, ему этого не запретил. Потому «славу неуспеха» в польской кампании Тухачевскому надо делить с Троцким и Каменевым.

В Гражданскую Тухачевский успел повоевать на Урале, на Дону, в Польше... Фото: РИА Новости

ПОКОРИТЕЛЬ БУНТОВ

- Тухачевский громил мятежный Кронштадт?

- Те кронштадтцы, что делали революцию, к марту 1921-го разошлись оттуда по всем фронтам. Состав поменялся кардинально. Подавление Тухачевским контрреволюционного мятежа тогда выглядело обычной войсковой операцией. Без лишней жестокости, но и без особой гуманности. Другое дело, когда в мае 1921-го Политбюро назначило Тухачевского командующим войсками Тамбовского округа для подавления крестьянского восстания.

- Вспоминают его жестокие «приказы»...

- Ну да, вроде такого: «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами». Но это был не приказ для войск! Это листовка для жителей тамбовских деревень. Чтобы понимали: если бандиты не выйдут, то всех там потравят. Это писалось, чтобы пугать бандитских жен. Пропагандистский ход.

- То есть Тухачевский не лютовал?

- Газы по деревням он не применял. Да, провел учения с использованием отравляющих веществ. Но на безлюдном острове. А вот местное командование до прихода Тухачевского действительно жгло деревни.

- Так как он мятеж подавил?

- Тухачевский лишал мятежников поддержки. Да, заложников по его приказу брали в 2 - 3 деревнях. Но, после того как поддержка бандитов прекращалась, заложников отпускали. И Тухачевский применял амнистию для сдавшихся бандитов.

ОППОНЕНТ ВОРОШИЛОВА?

- Став одним из пяти первых советских маршалов, он не стал неприкасаемым?

- Тухачевский на самом деле ни в какие группировки долго не входил. А завербовал его секретарь ЦК Енукидзе (крестный жены Сталина Аллилуевой), который занимался подготовкой госпереворота. После чего Тухачевский действительно вербовал других генералов.

- У Тухачевского были планы реформы армии накануне Второй мировой? Он хотел побольше танков, но это шло вразрез с линией наркома обороны, старого кавалериста Ворошилова?

- Предложения Тухачевского довольно тяжело читать. Это рассуждения офицера, не слишком компетентного в области военной промышленности. Чего стоит одна только его танковая программа, когда наплодили 20 тысяч танков не подходящих для войны с вермахтом моделей. И тем самым угробив программу создания артиллерийских тягачей и военных грузовиков. Которые потом пришлось массово закупать в США.

Тухачевский собирал скрипки (в его коллекции были Амати и Страдивари) и сам делал их, ставя личное клеймо. Фото: Центральный музей Вооруженных сил

- Как Сталин к Тухачевскому относился?

- Не знаю, почему Сталин так долго Тухачевскому благоволил, наградил его орденом Ленина. По-хорошему, Тухачевского надо было оставлять на командовании Ленинградским округом.

- Так кем же был Тухачевский? Выскочкой, недооцененным полководцем, трагической фигурой?

- Он был крупным военачальником. Но не выдающимся. Масштаб его фигуры был преувеличен Хрущевым во время разоблачения культа личности Сталина. Маршала причислили к лику невинно пострадавших от большого террора. Но если бы Тухачевского и его компанию убрали в начале 1930-х, не дожидаясь 1937-го, мне кажется, наша страна была бы готова к войне гораздо лучше.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Михаил ТУХАЧЕВСКИЙ родился 16 февраля 1893 года в Смоленской губернии в семье потомственного дворянина и крестьянки. Окончив с отличием Александровское военное училище, служил в лейб-гвардии Семеновском полку, с начала Первой мировой был пять раз награжден за храбрость. Попав в окружение и плен, пять раз совершал побеги. Добровольно вступив в Красную армию, брал Симбирск, Самару, Челябинск, Омск. Подавлял антибольшевистские восстания в Кронштадте и Тамбове. Был начальником военной академии РККА, а потом и начальником штаба Красной армии. В 1935-м стал Маршалом Советского Союза. Хобби: делал скрипки. В конце мая 1937-го был арестован по обвинению в подготовке военного заговора в РККА, в июне расстрелян.