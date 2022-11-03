Тренер Дмитрий Хохлов возмущен политикой ФБ. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Империя Марка Цукерберга должна будет выплатить 65 миллионов рублей бывшему российскому футболисту Дмитрию Хохлову. Такое решение вынес Солнцевский суд Москвы. За что? Это интересная история…

Об этом странном (на первый взгляд) судебном иске страна случайно узнала осенью 2021-го. Бывший футболист сборной России Хохлов в одном из интервью заявил, что будет судиться с Фейсбуком. Звучало это на тот момент нелепо и безнадежно.

Как выяснилось, у Хохлова к детищу Марка Цукерберга личные счеты. Американская соцсеть на протяжении долгого времени беспощадно вырезала любые упоминания о футболисте Дмитрии Хохлове. Надо сказать, что в свое время это был о-го-го какой игрок. А тут внезапно выяснилось, что про Хохлова и написать ничего нельзя - запись удаляется буквально через несколько минут, а автора поста банят на неделю.

- Моя фамилия блокируется, ибо модераторы расценивают это как оскорбление украинцев, - объяснял экс-игрок в газетном интервью. (Дело было, отметим, еще за полгода до начала спецоперации. - Авт.).

Своей странички на Фейсбуке у самого Хохлова отродясь не было. А вот болельщики на каверзы соцсети жаловались. Поэтому экс-футболист посоветовался с юристом и решил подавать в суд. Сумму ущерба, нанесенного «необоснованной травлей фамилии», Хохлов оценил в 150 млн рублей.

Тогда, осенью 2021-го, эта история вполне сошла за анекдот. Кто ж знал, что через несколько месяцев компания Цукерберга будет признана экстремистской организацией (как раз за проделки с «правильными» и «неправильными» новостями), а дело действительно дойдет до суда.

18 октября Солнцевский суд вынес решение в пользу Дмитрия Хохлова. Правда, несколько сократив сумму компенсации.

«Ответчика обязали разблокировать все упоминания фамилии Дмитрия Валерьевича Хохлова в социальной сети Фейсбук. В качестве вреда имени (убытков) в пользу Хохлова Д. В. взыскано 64 347 053 р., моральный вред в размере 1 миллиона рублей», - сообщили «КП» в пресс-службе Солнцевского суда.

Деньги Дмитрию Хохлову сейчас явно нужны. После завершения карьеры он стал тренером, но вот уже год сидит без работы. Правда, получит ли он в итоге миллионы от Цукерберга - большой вопрос.

Адвокат экс-футболиста Анна Варганова рассказала, что на заседания представители соцсети не ходили. Поэтому решение заочное. Оно вступит в силу, только когда офис Фейсбука получит судебное решение в виде бумажного документа и если он не будет оспаривать «приговор». Деньги могут взыскать либо с российских активов компании, либо - если таковых нет - причитающееся придется добывать через исполнительные листы на территории США.

Этот процесс может растянуться на годы.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Человек с обложки

Это далеко не первый случай, когда Дмитрий Хохлов и его фамилия оказывались в центре скандала. В 1999 году сборная России, в которой тогда зажигал футболист, готовилась сыграть важнейший матч за выход на чемпионат Европы. Соперник - сборная Украины. Матч проходит на стадионе «Лужники».

В день матча газета «Советский спорт» вышла тиражом в 200 тысяч экземпляров с невероятным заголовком на обложке: «Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!» С одной стороны, вроде как просто перечисление игроков российской команды. С другой - все всё поняли.

Та самая газетная обложка из 1999-го, которую Дмитрий Хохлов держит в руках в редакции. Фото: Архив "Советский спорт"

Сам Хохлов потом рассказывал, что в тот день проснулся от шквала звонков: «Ты это видел?!» Спортсмен заявлял, что к подобным провокациям относится негативно. Впрочем, сохранилось фото Хохлова с той самой обложкой, сделанное в редакции «Совспорта»: он держит газету и улыбается.

А тот матч с Украиной вошел в историю как одна из самых жутких трагедий сборной России. Начудил вратарь Александр Филимонов, который не смог поймать не самый сложный навес с фланга и уронил мяч в свои же ворота…

На Евро-2000 Россия не поехала.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Есть риск, что тренера могут признать иноагентом

- На данный момент есть вероятность, что это решение будет оспорено и, как вариант, отменено. Но если оно все-таки вступит в силу, есть законные инструменты, чтобы заставить ответчика его исполнить. Однако имеются и другие нюансы, - рассказал «КП» известный адвокат Сергей Жорин. - Так как компания Meta* признана экстремистской организацией, в случае поступления денежных средств от такой организации, пусть даже по решению суда, Министерство юстиции формально может внести Хохлова в список иностранных агентов. Это первый риск. Второй - при определенных обстоятельствах это может быть квалифицировано и как уголовное преступление. (Например, в Госдуме принят в первом чтении законопроект о наказании иноагентов за различные нарушения, в том числе по отчетности источников финансирования, со сроком до 2 лет лишения свободы. - Авт.) В целом же могу только поздравить с этой победой коллегу, которая представляла интересы Дмитрия Хохлова. Со стороны суда это было достаточно смелое решение, которое не вписывается в единообразие судебной практики.

*Организация Meta (Facebook, Instagram) признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

**Леонид Гозман признан иноагентом.