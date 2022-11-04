Многие помнят такой. Фото: www.youtube.com

Простая 19-летняя девушка из Города невест немодельной внешности стала сенсацией 2011 года. Слава обрушилась на нее после того, как в сети появился ролик, в котором «Света из Иванова» (так она представила саму себя) перечислила достижения единороссов: «Мы стали более лучше одеваться», «засеяли овощи, пшеницу, всё это». Где она сегодня, спустя 11 лет после своего «звездного часа»?

Нежданная популярность

То видео снял журналист Евгений Гладин, который попросил одну из девушек, пришедших на митинг в Москве, ответить на вопросы. А потом то, что получилось, 7 декабря 2011 года выложил в интернет. И в тот же день «Света из Иванова» проснулась знаменитой: более 4 миллионов просмотров за сутки.

«Очень много сделали достижений, - рассказывала «Света из Иванова». - Они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться… и не было того, что сейчас! Это очень большие достижения. В сельском хозяйстве очень хорошо. - Что именно в сельском хозяйстве они сделали? - Стало больше земли… я не знаю, как сказать… Засеивать больше земель… овощи там, рожь, вот это всё… Так как у нас страна многонациональная, у нас в Москве очень много людей, которые очень помогают нам, из других городов. - Вы считаете, это тоже достижение? - Да, это большое достижение. Очень хорошее даже. Медицина у нас в Иванове, очень хорошая стала медицина. Что еще? Благоустройство в городах хорошее. С жильем никаких проблем».

«Света из Иванова» стала именем нарицательным. Ее перлы назвали «гениальной безграмотностью». А лингвисты использовали ролик как учебное пособие, разъясняя, почему фраза «более лучше» грамматически неправильная.

Света Курицына родилась в простой рабочей семье в Приволжске Ивановской области. Отец - дальнобойщик. Мать - потомственная прядильщица. После школы будущая знаменитость поехала в Иваново, поступила в колледж и получила профессию бухгалтера. Жила в общежитии. Когда ей предложили поехать в Москву на митинг, согласилась не раздумывая.

Став популярной, Света продолжала ходить на митинги, но теперь как интернет-знаменитости ей платили в разы больше. А потом Курицыной предложил контракт телеканал НТВ - вести собственную программу «Луч света». На три года, пока шло ее шоу, Света превратилась в телезвезду. Затем программу закрыли как изживший себя формат.

«Хочу подрезать грудь»

Визитная карточка Светы - бюст четвертого размера. Фото: vk.com

Сегодня я позвонила Светлане узнать ее новости.

- Света, вас давно не видно, где вы?

- После закрытия моей программы мне предложили должность корреспондента в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Там я и работаю. Готовлю к эфиру материалы и интервью.

- Вы выросли из той «Светы из Иванова», которую все знают?

- А фиг его знает, выросла я или нет?! (Смеется.) Ну, наверное!

- Вы ведь учились заочно на тележурналистику?

- Все брошено! (Смеется.) Не хватало времени. Мне кажется, практика - это самое лучшее, что может быть. Тут такая школа жизни! Мне кажется, 10 лет на НТВ - это лучше, чем пять лет в институте, да?

- «Более лучше одеваться» - многие с иронией по сей день вспоминают ту вашу знаменитую фразу…

- Ну, столько сделано, а цепляться только за нее - это бред! Меня раздражает, когда мне про это говорят. Столько всего прошло, а тебя только этим запоминают. Это как клеймо, наверное, будет всю жизнь…

- А что еще вами сделано, можете перечислить свои заслуги?

- Ну не знаю. Что вы подразумеваете под этим?

- Может быть, удалось взять уникальное интервью, которое самой понравилось?

- О! У меня до фига таких! Но что об этом говорить, меня и так в шоу-бизнесе многие ненавидят.

- А почему ненавидят?

- У людей надо спрашивать. Не знаю, почему. Ну не все же тебя любят всегда, не все тебе рады. А достижение... Наверное, стала профессионалом. За десять лет столько всего было! Спасибо, что живая!

- У вас четвертый размер груди. Слышала, что вы пытались уменьшить бюст?

- Это по сей день происходит: хочу - не хочу. И страшно, и нет. Но здесь завидовать нечему, могу сказать. Спросите у тех людей, кто также имеет большой бюст.

- Говорят, вы губы увеличивали?

- Да. Мне вкачали гель в губы один раз неудачно. Выкачивать пришлось, потому что у меня шарик образовался на губе, видимо, гель не внутрь вкачали, а на поверхности он был. Это было в прошлом году. И после этого ничего больше не колю. Хотя вроде ничего еще выгляжу! 30 лет - это молодая или старая уже?

«Замуж не вышла»

Так журналистка выглядит сейчас. Фото: vk.com

- Есть желание еще чего-то достигнуть в жизни?

- Вот честно, я вообще не могу ответить на этот вопрос. Не могу сказать, чего мне хочется.

- А есть ли грусть по той прошлой славе?

- Нет. Когда я вела программу, ко мне было повышенное внимание, а я это не очень люблю. Сейчас мне спокойнее, чем раньше, когда кто-то мог исподтишка сфотографировать, что-то написать про меня. Вот чем меньше пишут и фотографируют - это для меня лучше, меньше нервов.

- Телеведущей было тяжело работать?

- Надо еще понимать, какое это было эмоциональное состояние. Представляете, 19 лет, ты из провинции, и тут раз - тебе вся Москва открыта. Это стресс был. Я постоянно болела на тот момент. С температурой ходила на работу, работала, потому что не было времени отлежаться. Ты же одна в кадре работаешь, нет больше никого. И организм уставал, конечно. Потом булимией страдала. Прошла всё, все стадии.

- Булимия у вас правда была?

- Да. У меня было так: ешь, а потом пальцы в рот. Потому что тебе постоянно говорят: «Надо похудеть».

- Как побороли булимию?

- Да никак. У меня до сих пор бывает такое. Худеем, толстеем, снова худеем. У меня постоянная борьба с весом. Вот сейчас у меня после ковида резко начался гормональный сбой. Не могу прийти в свою форму.

В прошлом году я лежала с ковидом в больнице, у меня было 50 процентов поражения легких. Я боялась умереть. Лежала в отдельной палате целый месяц. Восстанавливалась очень долго.

- Что у вас в личной жизни происходит?

- Рассталась с человеком. Сейчас свободна. Была в отношениях, но я не афиширую личную жизнь, зачем? Нет, замуж не выходила. И не замужем. Я к этому отношусь спокойно. Меня, пожалуй, больше мама заставляет: мол, когда ты выйдешь замуж? А мне, честно говоря, все равно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Она - антипод Ксении Собчак»

Феномен тогдашней популярности «Светы из Иванова» всерьез изучали эксперты и даже ученые. На родине ей посвящены научные работы. Профессор Дмитрий Полывянный заявлял на конференции: «Большинство популярных российских образов - женские. «Света из Иванова» - это обобщенный образ русской провинции. Люди, живущие в больших городах, зачастую себе очень плохо представляют жизнь, речь, мировоззрение, стереотипы того, что называется «простым человеком». Луч света, который прорывается через все эти барьеры, - это очень понятный миллионам людей символ».

А профессор Ивановского государственного университета Олег Рябов представил свою работу «Света из Иваново» как зеркало Болотной революции». По его мнению, Света воплотила в себе образ «народа-кормильца», олицетворяющего русскую глубинку, и выступила антиподом гламурной светской львице Ксении Собчак.