На сельской дороге судьба свела звезду «Ленкома» Анну Большову… Фото: Владимир АСТАПКОВИЧ/ТАСС

Местный житель Валерий показывает место трагедии: водит меня за руку по маленькому сельскому перекрестку. Пересечение Совхозной и Садовой.

- Около полуночи было. Темень. Она вот тут с асфальта повернула направо. Здесь произошел удар. А вот тут, - показывает поворот на раздолбанную земляную дорогу, - лежала женщина. Та, которая умерла…

Рядовое ДТП из сводок по Калужской области. Но за рулем кроссовера «Ауди», под колесами которого погибла неизвестная, сидела популярная актриса Анна Большова. Звезда театра «Ленком». Авария случилась в деревне Грачевка (20 км от Обнинска) вечером 14 октября. А узнали о ней почти через неделю - 20-го.

И тут же общество раскололось на две половины. Первые стоят горой за актрису: жертва сама виновата. Вторые требуют со звездой разобраться: она задавила мать двоих детей! Впрочем, есть и третья версия случившегося. И четвертая. И пятая...

...и местную жительницу Олесю Борисенко. Фото: ok.ru

Имение на 50 сотках

Для начала нужно объяснить, почему той ночью знаменитая московская актриса очутилась на сельской дороге в сотне километров от столицы.

- Два года назад она здесь дом купила, - рассказывают жители Грачевки. - Сначала один участок, потом еще один. Потом еще. Получается, у нее сейчас соток пятьдесят здесь.

Грачевка - деревня немаленькая. Раскинулась на десяток улиц. При СССР здесь целая ткацкая фабрика была. В 1990-е деревня подзачахла, а последние лет десять снова отстраивается - за счет московских дачников.

О VIP-новенькой заговорили сразу. Первыми ее опознали женщины с почты. Оттуда и разнеслась весть. Потом местных мужиков Большова нанимала на работы по участку.

- Есть два двухэтажных дома, которые принадлежали прежнему хозяину. Анна начала еще домики на участке строить. Вроде бань, что ли. И еще у бывшего владельца два прудика было - один метров на пятнадцать в радиусе, другой поменьше. Так она их углубила. Сделала себе зону отдыха, - рассказывают мне местные.

За высоким забором виден главный дом усадьбы Большовой. Некоторые селяне считают, что там базируется секта. Фото: Александр РОГОЗА

Работы на участке продолжаются - по словам соседей, рабочие из Краснодара живут здесь постоянно. По периметру высокого забора установлены камеры. Ворота выходят на две стороны - на улицу и к лесу. В дальней части имения построили домик для охраны. Непрошеных гостей секьюрити актрисы гоняют. Правда, как я ни стучал в ворота, никто не вышел. Актриса и ее домашние после ЧП на осадном положении. С журналистами не общаются.

- Не уверен, что Анна постоянно живет в Грачевке. Иногда мы ее подолгу здесь не видим, - говорит один из соседей. - В целом с ней ни у кого никаких конфликтов нет. Спокойная женщина. Ну разве что поет иногда громко.

- Поет?

- Ну да. Слышим с ее участка. Но мы без претензий: в московской квартире она, наверное, не может себе этого позволить. А тут что - деревня, природа. Пой, сколько хочешь. Главное, чтоб не ночью.

ВЕРСИЯ 1:

«Не сбросила скорость»

После ДТП женщина какое-то время была жива. Но скончалась еще до приезда скорой. Скорую и полицию, кстати, вызвала сама Большова.

Погибшая - 31-летняя Олеся Борисенко. Она когда-то жила в Грачевке, но лет десять назад уехала в 120-тысячный Обнинск. Дважды была замужем. Во втором браке родился сын, которому сейчас 6 лет. А последние пять лет жила в гражданском браке с Алексеем В. Не работала - сидела дома с младшим сыном, которому всего два годика.

- Да она же, актриса эта, гнала со скоростью 100 - 120 километров в час! - заявила «КП» мать сожителя Олеси.

Впрочем, информация про превышение скорости ничем и никем не подтверждается.

По словам источника в правоохранительных органах, регистратор в машине Большовой не работал. Я осмотрел дома, на которых в теории могли быть камеры, выходящие на эту часть дороги. Таких домов всего два. Один полуразваленный, продается. Другой - крепкий, солидный, но камер там тоже нет.

Предположим, кроссовер мог ехать по асфальтированной дороге на приличной скорости, но, чтобы повернуть на нужную улицу, Большовой все-таки пришлось бы притормозить - дальше начинаются колдобины, которые из года в год безуспешно засыпают щебенкой. Так объясняют местные.

- На столбе фонаря нет. Ночью на дороге темно, - жалуется пенсионер Владимир Ермолов. - А когда на машине поворачиваешь, ты сразу-то ничего не увидишь, у фар же нет бокового зрения. Только когда полностью съедешь на улицу, разглядеть человека справа за столбом можно.

Здесь и произошло смертельное ДТП. Гнать с большой скоростью по такой дороге просто невозможно. Фото: Александр РОГОЗА

- Могла актриса не сбросить скорость перед поворотом?

- А как ты не сбросишь? Там такие ямы начинаются, что любая машина улетит в чужой забор, если на скорости. Кроме того, тормозной путь бы остался, если бы она такой маневр совершила. А его на асфальте не было.

- Плюс в тот вечер еще и туман был. И народ начал печки топить - сизый такой дым над деревней висел, - добавляют детали соседи. - Словом, в темноте да тумане человека на повороте можно было просто не увидеть.

ВЕРСИЯ 2:

«Сама упала»

Анна Большова после событий в Грачевке с журналистами не общается. Поэтому за актрису отдувается директор «Ленкома» Марк Варшавер, который заявил в интервью «КП»:

- Ее машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5 - 10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колеса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила.

То есть, по этой версии, Олеся Борисенко сама виновата: упала под проезжающую мимо машину. Но знакомые погибшей женщины в это не верят.

- Мы ее знали как Олесю Соколову. Борисенко - это фамилия ее первого мужа, - рассказывает «КП» одна из одноклассниц погибшей, которая поддерживала с ней связь в последние годы. - У Соколовых была многодетная семья. Пять дочек и два сына. Особой дружбы у них между собой не было. Мама у них выпивала. А когда умерла, отец уехал в Обнинск. За ним потянулись другие дети.

- Олеся тоже выпивала?

- Максимум пиво. Совсем пьяной ее никогда не видели.

В интернете оперативно появлялась информация, будто в крови Борисенко обнаружили 4 промилле алкоголя. Это как выпить в одиночку полторы бутылки водки. Притом что 5 - 6 промилле считается уже смертельной дозой.

- На самом деле результаты экспертизы еще не готовы, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Калужской области.

ВЕРСИЯ 3:

«Новый муж, грозный муж»

Сейчас в Грачевке живут только самый старший брат Олеси Борисенко и младшая сестра. Но соседи до сих пор не могут понять, каким образом не приезжавшая в Грачевку годами женщина оказалась в дальней части деревни, где у нее даже родственников нет. Одна! Ночью!

От места гибели Олеси до дома брата Сергея около полутора километров, до дома сестры Юлии - километра два с половиной.

- Сергей заявил полицейским, что они с погибшей много лет не общались и она даже гипотетически не могла прийти к нему в гости. А сестра говорит, что в тот вечер Олесю не видела, - рассказал источник в правоохранительных органах.

При этом, по словам близких Борисенко, за несколько дней до ее гибели нынешний гражданский муж Алексей звонил сестре Юлии: «Олеська мне надоела, я ее вам скоро назад привезу, в Грачевку!»

На снимке из соцсетей погибшая Олеся Борисенко с последним гражданским мужем Алексеем и детьми. Сделав фото черно-белым, Олеся посчитала это стильным. Фото: ok.ru

Олеся и Алексей с двумя детьми (младший ребенок был рожден от него) последние четыре года жили на окраине Обнинска. Район у промзоны, старенькая обшарпанная двухэтажка, съемная квартира на первом этаже. Звоню в дверь - никто не открывает. Соседи говорят, что не видели Алексея больше недели. Хотя раньше он каждый день оставлял свою темную «Ладу Калину» у подъезда. На этой машине он по будням гонял в соседний Боровск - работает там в металлическом цехе.

Один из местных мужиков подтверждает:

- Лешка мне на Олесю жаловался. Говорит, не могу уже с ней жить, надо разбегаться.

Объяснял, что есть две причины для развода. Первая - сожительница якобы спивается. Хотя и сам Алексей, как говорят жильцы дома, посидеть за бутылочкой не дурак. Вторая - денег не хватает. Мол, двушку снимают за 15 тысяч. А получает чуть больше тридцати. При этом Олеся не работает, сидит дома с ребенком. Помощи нет.

Как подтверждение - список должников на доске объявлений. Квартира Алексея лидирует. 28 тысяч рублей долга.

- Олеську он избивал! - заявляет один из одноклассников Борисенко. - Она не раз жаловалась. Хотела от него сбежать к родне в соседнее село. Но передумывала. Куда она с двумя детьми и без работы?

В Грачевке многие уверены, что в тот вечер гражданский муж избил Олесю Борисенко, отвез из Обнинска в деревню и выбросил на обочине дороги. Мол, могла очухаться, попыталась встать, ничего после ударов по голове не соображала, а тут машина Большовой...

ВЕРСИЯ 4:

«Оставил на погибель специально»

Четвертая версия, связанная с сожителем Борисенко, еще более радикальная.

- Многие считают, что Леша мог избить Олесю и просто оставить ее лежать без сознания на дороге, - рассуждает одноклассница погибшей.

По словам соседа Александра Митюлова, в Грачевке многие уверены, что на момент наезда машины Большовой Борисенко могла быть уже мертва. Журналистам «360» мужчина заявил:

- Вскрытие показало, что там были ребра сломаны, внутренние органы отбиты. Ее (как считают в деревне. - Авт.) муж забил.

Дойдет ли эта версия до уголовного дела? (См. «Вопрос - ребром».)

- Это какие-то байки, которые сочиняет местное население, - прокомментировал слухи директор театра «Ленком» Марк Варшавер. - Как рассказал мне прокурор, действительно у погибшей был скандал с супругом в тот день. И как будто бы на этой почве она выпила сверх меры. И пьяная вышла ночью на дорогу и упала под машину. У водителя не было шансов остановиться.

Мы попытались пообщаться с матерью и сестрой Алексея (обе работают уборщицами в одной из школ Обнинска). Большого разговора не получилось. Но в целом в вину Алексея его близкие не верят. По их версии, во всем виновата актриса Большова…

Подведем промежуточные итоги

Что в сухом остатке? Олесю Борисенко похоронили. Первый муж сразу после похорон ушел добровольцем в Донбасс - так совпало. Старшего сына пока забрал отец - второй муж. Но здесь проблема: расходились со скандалом, в метрики мальчика он не был вписан, чтобы доказать родство, придется побегать. Маленький сын (от последнего сожителя Алексея) сейчас у одной из сестер. Она хочет оформить над ним опеку.

К слову, только после шумихи в прессе полиция возбудила уголовное дело (через 10 дней после ДТП) - по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней - лишение свободы до 5 лет. То есть актрисе Анне Большовой может грозить реальный срок?

- Обратите внимание: уголовное дело заведено не на кого-то персонально, а по факту ДТП, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Калужской области. - Идет расследование.

ЕЩЕ ОДНА ВЕРСИЯ, 5-я:

«Спешила к лидеру «Долины солнца»

Такую версию ночной поездки Анны Большовой в Грачевку озвучило одно из сетевых изданий. Припомнили старый скандал в прессе с участием актрисы. В начале 2000-х ее мама и бывший муж сестры дали несколько интервью, заявив, что семейство Большовых оказалось в секте под названием «Долина солнца», где были замешаны учения индийского проповедника Ошо, эзотерика и секс. Мол, отец актрисы Леонид Большов (известный ученый, академик, много лет является научным руководителем Института проблем безопасного развития атомной энергетики РФ) завел знакомство с некоей Анной Канаевой, которая какое-то время жила в Индии. Женщина много рассказывала о духовном просветлении и уговорила Большовых перебраться в деревню под Харьковом. Большов-старший так увлекся Канаевой, что сначала жертвовал на «Долину солнца» огромные суммы, а затем развелся с женой. Вместе с ним подле Канаевой или, как ее называли в этом кругу, Асмито, остались и дочери. Канаева и Большов поженились. Анна Большова уже более двадцати лет не общалась с родной матерью.

Официальные сектологи в те годы открыто называли «Долину солнца» тоталитарной сектой.

Впрочем, со временем все разговоры об этом утихли.

Между тем после аварии РЕН ТВ выдвинуло версию, что «тут может быть замешана одна известная в прошлом секта». Мол, дом в Калужской области был куплен актрисой именно для мачехи Асмито. Возможно, для собраний «Долины солнца».

Однако подтверждения эта версия не находит.

- Да ну! - удивляются жители Грачевки. - Если бы что-то подозрительное было, мы бы точно заметили. Дом Большовой окружают участки соседей. Если бы там собирались сектанты и вообще подозрительные люди, об этом бы уже вся Грачевка судачила.

КСТАТИ

Самые громкие звездные аварии

2001 год. Телеведущий Леонид Якубович возвращался с дачи в Москву через Красногорск и сбил человека. Мужчина пытался перебежать через дорогу вне пешеходного перехода. Экспертиза показала, что погибший был сильно пьян. Через несколько месяцев уголовное дело прекратили.

2011 год. Писатель Эдвард Радзинский стал участником смертельного ДТП в Подмосковье. 75-летний (на тот момент) Радзинский пытался на повороте объехать пробку по встречной полосе и врезался в другую иномарку. Пассажирка погибла. Следствие длилось три года. Радзинского признали виновным, он признал свою вину и тут же подал ходатайство об амнистии - в честь 20-летия Конституции. Суд это прошение удовлетворил. Писатель выплатил потерпевшим 2 млн рублей.

2020 год. Актер Михаил Ефремов на внедорожнике вылетел на встречку в центре Москвы и протаранил автофургон. Водитель погиб. Экспертиза установила, что 56-летний актер был пьян. Защита звезды «Дня выборов» и «Границы» пыталась представить, что на самом деле Ефремова в момент аварии в машине не было. Итог: 7,5 года колонии общего режима.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Может ли сожитель стать фигурантом уголовного дела?

- Если говорить о версии, что женщина ранее могла быть избита либо до летального исхода, либо ей были причинены повреждения, которые после аварии привели к летальному исходу, - это все выясняется в ходе экспертиз, - рассказал «КП» бывший следователь МВД, адвокат Александр Карабанов. - Эксперты должны сказать, есть ли между этими событиями причинно-следственная связь, что конкретно привело к смерти.

Адвокат поясняет: следователи могут, например, запросить биллинг мобильного телефона гражданского мужа Олеси Борисенко и искать записи с каких-либо камер, чтобы выяснить, в какое время он высадил женщину в Грачевке, был ли он в квадрате, где она погибла, и если да, то в какое время.

- Если появятся какие-то новые данные, мужчина может стать фигурантом уголовного дела, - констатирует Карабанов.

- Если предположить, что один человек оставляет другого беспомощным на дороге, чтобы того переехала машина, как могут быть квалифицированы его действия?

- Если оставленный без помощи потом погиб - как убийство. Способы убийства могут быть разными. Это не только активные действия, но и бездействие.