Очевидный и невероятный

Таким привыкли видеть Сергея Петровича на экране советского ТВ… Фото: Юрий КАВЕР/РИА Новости

Джентльменом он был всегда. Само появление на свет дважды определило врожденный аристократизм. 14 февраля 1928 года Сергей Капица родился в Кембридже (во-первых), где работал его отец - гениальный физик и будущий нобелевский лауреат (во-вторых) - Петр Леонидович Капица.

Доктор наук в 35 лет, он вел одну из самых популярных на советском телевидении программ - «Очевидное - невероятное». Всегда подтянутый, аккуратный, безошибочный, в идеально сидящем костюме-тройке, который, казалось, и не снимал никогда... Снимал! Поскольку ему более люб был водолазный костюм! Под твидом и видом аристократа, оказывается, билось сердце настоящего авантюриста, который искал приключения под водой, под землей и даже в воздухе! Будучи человеком умственного труда, отдых он предпочитал безумный - экстремальный.

...а таким он был на самом деле - веселым и рисковым (в водолазном костюме на Дальнем Востоке). Фото: Личный архив героя публикации

Морская душа

Главным увлечением Сергея Петровича было подводное плавание. Капица был одним из первых в СССР аквалангистов и даже одно время занимал должность зампредседателя Федерации подводного спорта.

На этот вид спорта профессора подсадили в середине 1950-х годов в Коктебеле коллеги-ученые Аркадий Мигдал и Бруно Понтекорво.

Вот как он описывает свои приключения в автобиографии «Мои воспоминания».

«В это время на экраны вышел фильм Кусто «В мире безмолвия», и нам безумно захотелось плавать с аквалангом. Нам удалось узнать, что настоящий акваланг есть на одной киностудии в Москве. Мы его получили и тщательно обмерили, и по просьбе Мигдала в мастерских Института атомной энергии сделали два таких аппарата. На «Победу» Мигдала приспособили компрессор, чтобы заполнять баллон сжатым воздухом, и с таким оборудованием - самодельными аквалангами и своим сжатым воздухом - отправились на лето в Крым...

Сергей Капица с самодельным аквалангом. Фото: из книги С. Капицы «Мои воспоминания»

Однажды туда приехал Игорь Евгеньевич Тамм, великий физик, который был до этого на Памире, где искал в пещерах какие-то необыкновенные клады. Он попросил нас дать ему попробовать нырнуть с аквалангом. Мы очень беспокоились, потому что он был существенно старше нас, хотя и очень спортивный человек. Все же мы решились и отправились с ним к Карадагу. Тамм надел акваланг и как-то сразу овладел ситуацией. Поплавав немножко, вылез на берег и начал страшно ругаться. Мы не можем понять, в чем дело, может, что-то случилось с аппаратом или еще какая-нибудь проблема. А он и говорит: «Что вы, черт вас возьми, раньше мне не сказали, как это все здорово!»

В нескольких дальневосточных экспедициях Капица с товарищами снял замечательные ленты - «Над нами Японское море» и «У скал Монерона» (консультировал начинающих кинематографистов сам Калатозов - режиссер фильма «Летят журавли»). С последней работой профессор ездил на фестиваль спортивных фильмов в Канны и там познакомился с Жаком Ивом Кусто. Француз взял все призы, однако и русские оказались не лыком шиты.

«Сейчас я понимаю, что некоторые наши кадры были ничуть не хуже. Например, был замечательный эпизод «полет осьминога»: расправив тело и вытянув назад свои восемь ног, осьминог несется под водой, как сверхъестественный корабль. А потом приземляется и расправляет щупальца...

Мое увлечение аквалангом продолжалось еще много лет. Я нырял в самых разных точках земного шара и несколько раз оказывался в довольно рискованных ситуациях...»

Погружение у острова Монерон. Фото: из книги С. Капицы «Мои воспоминания»

Напугал будущего короля

Забавная история приключилась с Капицей во время британской командировки. Будучи выпускником Московского авиационного института, профессор умел управлять легкомоторным самолетом.

«Я встречался в Лондоне с ученым, связанным с вычислительной техникой. Мне тогда нужно было попасть в Кембридж. Он неожиданно предложил: «Давайте полетим на моем самолете. Я лечу в Манчестер, а оттуда отвезу вас в Кембридж»...

Еще одним экстремальным увлечением профессора были горные лыжи. Фото: из книги С. Капицы «Мои воспоминания»

Я рассказал, что умею водить самолет, и он предложил мне пилотировать. Я взял штурвал, выдерживал высоту полета, направление, и - чих-чих-чих - так мы и летели. Вдруг я вижу, что подо мной - а мы летели на высоте примерно двух тысяч метров - проходит большой вертолет. Мы расходимся, как в море корабли... Все это время мой спутник возился с радио и никак не мог установить связь...

Мы сели в Кембридже. И вдруг - жуткий скандал: почему ваше радио не отвечало? Почему вы так безобразно себя ведете? В общем, вау-вау-вау. Оказалось, что на том самом вертолете, который пересек наш курс, летел принц Уэльский, и поэтому был объявлен большой воздушный аврал. А у нас не только не работало радио, но еще и самолетом управлял иностранец. Но все обошлось хорошо и для меня, и для принца Уэльского (ныне король Карл III. - Ред.)».

Съемки фильма на Дальнем Востоке. Фото: из книги С. Капицы «Мои воспоминания»

В каменных челюстях

Успел Сергей Петрович почувствовать себя и в шкуре спелеолога. Это случилось в Австралии, где он читал лекции в местном университете. Однажды студенты пригласили его посетить «одну пещерку». Настроившись на легкую прогулку и захватив несколько бутылок вина, профессор с рассветом был на указанном месте...

В австралийских пещерах. Фото: из книги С. Капицы «Мои воспоминания»

«Рано утром вместе с десятью отважными австралийцами мы отправились в пещеру. Я поздно понял, что поход-то серьезный, ребята оказались опытными спелеологами. Мы бесконечно спускались и поднимались по веревочным лестницам, пока не дошли до расселины, так называемой шкуродерки, по которой надо было долго ползти на животе. Все благополучно пролезли, а я, как самый крупный, застрял. Ни вперед, ни назад. Постоянно казалось, что горы сейчас сожмут свои челюсти и меня раздавит. В этих каменных объятиях я промучился два часа, пока двое ребят не растянули меня сразу в две стороны. Наконец с ободранной кожей и синяками выбрался. В общей сложности мы провели под землей 15 часов и уже к ночи вылезли на свежий воздух. Как оказалось позже, мы спустились на самое глубокое место в Австралии, и до нас это проделывалось лишь однажды».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инопланетяне среди нас

Во время экспедиции на остров Монерон мы видели много удивительных мест, - вспоминал Сергей Капица7 - Как-то по дороге в Корсаков мы высадились на «Камень опасности» посередине пролива Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином. Эта небольшая группа скал получила свое название из-за страшной силы течения. Там мы снимали гигантских моржей и морских львов.

По мастерству команда Капицы лишь немного уступала команде Кусто (так выглядит подводный мир у острова Монерон). Фото: Дмитрий КОХ

Однажды я вышел на палубу и увидел, что вокруг нашего кораблика из воды высунули свои почти собачьи морды несколько маленьких тюленей. Усики, ушки на макушке. И очень умные, совершенно интеллигентные глаза внимательно смотрят на корабль. Я спросил боцмана: «Что это они на нас так смотрят?» — «А, говорит, это они музыку слушают». Действительно, в это время по громкой связи играла незамысловатая музыка. Боцман пошел в рубку и вырубил музыку — зверьки покрутили головами и уплыли. Но стоило ему включить музыку, как они тут же вернулись и снова так же внимательно стали слушать. А мы ищем связи с внеземными цивилизациями!

САМОЕ ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

На волосок от смерти

«Барьерный риф — это потрясающее геологическое образование длиной 2000 км, оно тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии от Южного Тропика до экватора, - вспоминал Сергей Каипца в мемуарах «Мои воспоминания». - Это самое крупное образование такого рода на Земле и рай для подводного пловца. Мы много ныряли с аквалангами, и я уже себя чувствовал под водой очень свободно. Как-то раз я погнался за гигантской черепахой и незаметно для себя опустился на глубину около тридцати метров и обнаружил, что у меня кончается воздух. В этом случае нужно переключать аппарат на резервный запас и подниматься наверх. Я стал переключать и каким-то неловким движением вообще отключил воздух. Нужно было срочно подниматься. Я знал, что когда нет воздуха, нельзя подниматься быстро. Давление воздуха на глубине 30 метров — четыре атмосферы, в два раза больше, чем в автомобильной камере, то есть воздуха достаточно, но чтобы не разорвать себе легкие, надо подниматься очень медленно. Хочется как можно быстрее, но надо сдерживаться, это самое главное. Важно помнить, что воздуха достаточно. Поэтому надо задрать голову, медленно выпускать пузырьки и ни в коем случае не подниматься быстрее этих пузырьков.

Со мной был один американец, и я показал ему, что у меня проблемы. Он мне предлагал дать свой загубник, но я отказался. Не надо торопиться — это я соображал очень четко. Американец поднимался вместе со мной, но немного быстрее, чем надо, и порвал барабанные перепонки — как ни парадоксально, с работающим аквалангом быстро подниматься еще труднее. А я ничего себе не порвал, только был абсолютно изможден и с трудом выбрался на поверхность, лодка была довольно далеко. Когда она подплыла, я еле-еле мог вылезти, меня просто вытащили из воды. Но на следующий день я опять нырял.

Был у меня в Австралии и более серьезный случай. Недалеко от Сиднея есть бухта с малозаметным входом, а рядом с ней отвесные скалы. В XIX веке здесь утонул корабль, и вокруг этого места многие ныряют в надежде что-нибудь найти. Отправился туда нырять и я. Когда пришло время возвращаться, я обнаружил, что нет лодки, которая должна меня подобрать. Я оказался один, на расстоянии около 100 метров от берега, при довольно неспокойном море; вылезти на берег нельзя — тебя разобьет в клочья.

Примерно в километре оттуда была отмель, на которую можно было бы выбраться, но для этого надо было долго плыть по бурному морю, да и акул там более чем достаточно. Что-то надо было делать, и я поплыл. Я плыл один, очень медленно. Поднимаясь на волне, я оглядывался вокруг и, когда видел лодки, сигнализировал им, но из-за волнения меня не замечали. Наконец все же меня увидели молодые подводники, студенты университета, которые, так же как и я, пришли нырять на это место. Меня вытащили, и когда я рассказал им, что произошло, они были в ярости: во-первых, поняли, что я чуть не погиб, во-вторых, были возмущены, как те негодяи меня бросили! Когда мы вернулись обратно, у причала обнаружили ту самую лодку и людей, которые должны были меня забрать. Дело чуть не дошло до мордобоя. Я расплевался с ними, забрал свою одежду и пошел обедать с моими новыми друзьями. Потом мы опять ходили на это место, ныряли уже в более спокойной обстановке.

История дошла до местной печати, кто-то раззвонил об этом, думаю, это были мои спасители. Ко мне даже приходил журналист, я отказался что-либо комментировать, но все равно что-то в печати появилось. Через двадцать лет, когда я приехал вместе с Таней (женой — прим. ред.) в Австралию, об этом случае еще помнили…

По мастерству команда Купицы лишь немного уступала команде Кусто. Фото:Алексея Ворона

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Профессор с топором

О том, что Сергей Капица был настоящим бойцом, доказывает один случай, что произошел в декабре 1986-го. После лекции в МФТИ ученого подкараулил сумасшедший член общества «Память», который решил убить Капицу, как «главного жидо-массона».

Получив два удара топором, профессор не только не растерялся, но и истекая кровью, дал отпор психу, повалил на пол, вырвал топор и так приложил обухом в лоб, что нападающий потерял сознание. Капица крикнул студентам: «Держите его, он опасен», а сам пошел на кафедру.

- Секретарь кафедры, конечно, онемела, увидев на пороге кафедры профессора в крови и с топором в руке, - шутя вспоминал Сергей Петрович.

Капица попросил вызвать скорую и милицию, после чего упал без чувств. Ученого срочно увезли в Боткинскую больницу, где наложили 17 швов.

У террориста, как оказалось, кроме топора были еще опасная бритва и обрез. На допросе псих убивался по поводу н«жертвы»: «Кто же знал, что он такой здоровый?! Надо было сразу стрелять!»

Остров Монерон. Фото: Дмитрий Кох

ЦИТАТЫ МАСТЕРА

Сергей Капица был не только умным человеком, но и остроумным, и мудрым. Об этом свидетельствуют его высказывания, сделанные в разное время:

«Главное чудо – то, что мы живём».

«У меня есть все необходимое — есть дача на Николиной горе, есть квартира в Москве, автомобиль и компьютер. Больше ничего не нужно, кроме идей».

«Надо учить не знанию, а пониманию. Знаний сейчас стало много, они слишком подвижны и быстро меняются. А понимание - это то, что остаётся».

«Если бы вместо миллиардов, которые тратятся на вооружённые силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение, то для терроризма не было бы места».

«Только противоречие стимулирует развитие науки. Его надо подчеркивать, а не замазывать».

«Если же всё подчинять деньгам, то деньгами всё и останется, не превратятся они ни в шедевр, ни в открытие».

«Телевидение, сильнейшее средство взаимодействия людей, сейчас находится в руках тех, кто совершенно безответственно относится к своей роли в обществе».

«А что останется после нынешнего поколения? Их СМС-ки будут издавать в назидание потомкам?»

«В женщине может оттолкнуть вульгарность. Иногда она же и привлекает, так что пойди разбери».

«Костюм дисциплинирует мужчину, внутренне организует. Когда-то радиодикторы Би-Би-Си читали новости в смокингах и вечерних платьях, хотя слушатели их и не видели».

«Ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера».

«Не компьютер может довести человека, а интернет. Замечательный русский психолог Алексей Леонтьев сказал в 1965 году: «Избыток информации ведет к оскудению души». Эти слова должны быть написаны на каждом сайте».

На одной из встреч со зрителями программы «Очевидное-невероятное», Капицу спросили, что бы он вернул из прошлого в настоящее, если бы была возможность.

Сергей Петрович, не задумываясь, ответил:

- Только одно. Чтобы я мог прожить ту же самую жизнь.

Дай Бог каждому из нас сказать то же самое о своей жизни...