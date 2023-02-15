Вдова нигерийского принца Наталия Веденина: Мне теперь не до романов - сын получил контузию в зоне СВО

От нигерийца Пауля Наталия родила близнецов. Фото: Личный архив героев публикации

Африканская сказка в Череповце

Наталия Веденина первый раз вышла замуж в молодости, родила сына Анатолия. После измены мужа развелась и одна поднимала ребенка. До 50 лет работала помощницей медсестры в городской больнице, потом в следственном изоляторе. Рано вышла на пенсию по инвалидности. Но в один прекрасный день в ее будни ворвалась, как Наталия говорит, африканская сказка - Пауль Габриэль Сегун Аджайи, которого Веденина прозвала Пауленок. Познакомились они по интернету. После трех лет общения по скайпу Пауль Габриэль рассказал русской невесте, что у него есть титул принца одного из племен Нигерии, и пригласил к себе. А потом и сам решился на переезд в Россию.

Разница в 18 лет не смутила ни принца, ни его многочисленную родню. В 2013 году сыграли две свадьбы - в Нигерии и в Череповце. «Я сама не ожидала, что выйду замуж, - признавалась «Комсомолке» Наталия. - Единственный, с кем посоветовалась перед свадьбой, - сын».

Сыну тогда было чуть больше 20. Сначала он скептически относился к жениху мамы, но, когда Пауль переехал в Россию, они подружились. Нигерийский принц в Череповце устроился трактористом, жили они в небольшой квартире Ведениной в пригороде. В июле 2017 года родились сыновья-близнецы Дэвид и Даниил, которых в семье ласково называли шоколадками. Но семейное счастье оборвалось в октябре 2018 года, когда 33-летний Пауль скончался в ночном клубе от остановки сердца. Для Ведениной это был удар.

Еще один жених - полицейский из Ганы

Орландо из Ганы до загса так и не добрался: помешала пандемия. Фото: Канал «Россия 1»

Чтобы отвлечься от горьких мыслей, женщина много общалась в соцсетях с людьми, выражавшими слова поддержки. Среди них был Орландо - полицейский из Ганы. Ему оказалось тоже 33 года, как умершему принцу, и он очень был на него похож. В 2019 году, после долгого общения по интернету, Наталия согласилась поехать к нему в Гану на свидание.

«Орландо предложил переехать к нему, но я по здоровью не выношу жаркого климата», - объяснила женщина. В 2020-м полицейский приехал к ней в гости, начал учить русский язык (с Наталией они общались на английском с помощью интернет-переводчика). Договорились, что в следующий его приезд подадут заявление в загс и сыграют свадьбу. Но начавшаяся пандемия разлучила влюбленных, и постепенно чувства остыли.

Решилась забеременеть в 50 с хвостиком

А в 2021 году Наталия нашла себе нового мужчину - Федора Поморова из Новосибирска. Он оказался моложе ее на 27 лет! «Федя давно был у меня в друзьях в соцсетях. Писал, что я ему нравлюсь. Но я видела, что он молоденький, сомневалась. Поскольку он долго меня добивался, я согласилась. Федор приехал ко мне. И уже через неделю мы решили жить вместе», - вспоминает вдова.

Сейчас Дэвиду и Даниилу пять лет. Фото: Личный архив героев публикации

В 50 с лишним лет Веденина рискнула здоровьем и забеременела с помощью ЭКО. Но выносить ребенка не удалось.

А потом ее ждала еще одна потеря.

- Я продолжала переписываться с темнокожими друзьями в соцсетях, а Федор сильно ревновал, - объясняет «КП» Наталия. - После одной из ссор он собрал вещи и уехал к себе в Новосибирск. Узнала, что у него там осталась девушка, с которой он встречался еще до меня. Плакала. Однако вскоре после отъезда Федор попросился обратно. Приняла. Но осенью прошлого года снова уехал - и всё. Нет, мы не порвали с ним. Созваниваемся, разговариваем. Говорит, хотел бы приехать, но не может. У него там мама - надо и ей помогать. Он молодой, я все понимаю и его не держу. Я лично никуда не тороплюсь, но, думаю, пора остепениться. Да и некогда мне скучать и думать о любви. Пацаны, мои «шоколадки», растут. А с ними и проблемы. В следующем году в школу пойдут. Они смышленые, многое уже понимают. Не хочется, чтобы им потом про маму говорили, что она мужчин меняла. Да и не до романов мне теперь. Все мысли о старшем сыне.

Ушел воевать за нас

- В прошлом году моего старшего сына мобилизовали, - рассказывает Наталия. - Он службу проходил в десантных войсках. Когда повестка пришла, сразу же пошел в военкомат. Раньше часто звонил, сейчас нет. Писал просто: мол, мама, не волнуйся, жив-здоров. Потом пропал. Через знакомую, которая имеет связь с женами командиров, я узнала, что у Анатолия контузия, поэтому и на связь долго не выходил.

Старший сын Ведениной Анатолий служил в десанте. И не стал бегать от мобилизации. Фото: Личный архив героев публикации

Сейчас понимаю, что самое важное в жизни - какого ребенка ты вырастила. Сын у меня настоящий мужчина. Младшим старшего брата в пример ставлю. Они знают, что он - наш защитник и воюет за нас.

- Я многое переосмыслила, у меня теперь другие приоритеты. А то, что одна - ничего, справлюсь, - уверена 55-летняя Наталия. - До 50 лет жила без мужа и теперь проживу. По сравнению с тем, что происходит в Донбассе, все проблемы кажутся мелкими и несущественными.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отказалась от наследства

Веденина рассказала «КП», что отказалась от наследства умершего мужа-принца, за которым надо было ехать в Нигерию. Она человек непритязательный. Получает пенсию как инвалид II группы (примерно 7000 рублей) и по потере кормильца (около 11 000 рублей) плюс пособия на детей (около 16 000 рублей).

- У меня материнский капитал был, - говорит женщина. - И понемногу на компьютере зарабатываю, оформляю рефераты для студентов. Смогла купить двухкомнатную квартиру для детей в своем же доме. Оформила жилье в долях на младших сыновей. На каждого из них открыла счет, откладываю понемножку каждый месяц. Сейчас всё на мне. Но, знаете, не унываю. И не забываю Пауленка своего, хожу к нему на могилу - благодарю за «шоколадок».