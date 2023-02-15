Будет ли генеральное сражение за Одессу и почему наши корабли выходят на дежурство с ядерными боеголовками

Журналист Александр Сладков. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Александр, вы запрещаете себя называть военкором…

- Ну, военный корреспондент - это фронтовой репортер, он ходит за танками, он всегда в армии. Да, многие ребята сейчас на передовой активно работают, называют себя военкорами, я с уважением к ним отношусь...

- В общем, не военный корреспондент Сладков.

- Я репортер. Куда пошлют.

- Вы недавно сказали, что генеральным сражением Спецоперации станет битва за Одессу. И тут же посыпалось про Одессу — от Кадырова, еще от кого-то... А с чего вдруг? У нас Угледар не взят, а мы про Одессу рассуждаем. Не рановато?

- Ну, мы же говорим о перспективах. Вообще я сказал, что «возможно», «может быть», и тут же пошли сообщения – вот он заявил, что Одессу берем к понедельнику… Это же мое личное размышление. Ничего больше. Нам просто надо как-то решать вопрос с безопасностью Черного моря. А для этого придется отрезать от моря территорию, которая сейчас называется Украиной. Посмотрите, что они делают? Минируют. Уже в Батуми мины взрываются… Запускают подводные беспилотники с взрывчаткой. Для того, чтобы жил Черноморский флот, нам нужно очистить побережье.

У любой военной компании есть свои генеральные сражения. Были же Бородино, Сталинград... Одесса в ментальном смысле, в стратегическом, в военном - это сейчас очень важное место.

- А вы считаете, нам его просто так отдадут? В Румынии - элитные американские части. Зачем они там? Не для того ли, чтобы если мы пойдем на Одессу, выступить против. А это уже боевые действия с НАТО.

- Да зачем НАТО боевые действия с нами? Они будут воевать украинцами, будут выжимать до конца их страну. А украинцы – противник тяжелейший. Может, только немцы в своей высшей стадии военного развития могли с ними сравниться. Американцы — уже не так хороши.

- У немцев была железная дисциплина, многие историки говорят, что это одни из лучших военных, с которыми нам когда-либо приходилось воевать. А украинцы? У них же подход во многом как и у нас – с русским «авось».

- Немцы технологичны. Да, мощная машина, мощное обеспечение, мощные умы в штабах. А украинцы просто как и мы - умеют стоять до последнего.

Да, можно нажать ядерную кнопку. Американцы же предлагали французам в 1954 году так же нажать кнопку. Когда во Вьетнаме целых 14 тысяч французов попали в плен. Французы замялись. А в Японии американцы нажали кнопку и, пожалуйста, война прекратилась. Мы тоже так можем. Но не хотим.

- Кстати, Норвегия зафиксировала, что наши военные корабли начали выходить на боевое дежурство с тактическим ядерным оружием. Это демонстрация силы или слабости?

- Ну, во-первых, это учеба обращения с таким видом боеприпаса. И, конечно, демонстрация силы. Сила не бывает смешной. Сила не бывает жалкой. Большие батальоны, как говорил Наполеон, всегда правы. Мы имеем большие батальоны – пускай видят.

- Интересно ваше мнение по поводу применения Украиной химического оружия. То покажут видео сброса с украинского беспилотника снаряда с какой-то дрянью. То отравление чеченского генерала Алаутдинова. Что скажете?

- Одну фразу. Эти – могут.

- Почему?

- Мы как-то взяли посмотреть — что в телефоне у погибшего украинского солдата. Там было видео как они вскрывали гранаты от РПГ-7 и дополнительно начиняли их шариками. Ну, как это называется? А вот «як я их ненавижу» - это называется. У них все идет в ход. Будет ядерная бомба – они и ее бросят. Не сомневаюсь вообще ни капельки.

- Люди, которые участвуют в СВО, наши военные, как они относятся к тому, что сейчас Запад даст Украине новые танки? Есть страхи по этому поводу или нет?

- Мы приобретаем привычного для нас противника. Я вот 10 лет в армии, 10 лет мы учились воевать именно с этими образцами техники. Мы их изучали, как вероятного врага. И вот теперь встретим танки НАТО вживую. Ну и мотивация – посмотрите, сколько денег премиальных сразу объявляют наши бизнесмены за такие подбитые танки. Уже даже шутят, что украинцы будут сами эти танки подрывать, а мы им будем за это пересылать деньги.

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