Ани Лорак закрутила роман с победителем конкурса красоты «Мистер Испания»

Ани Лорак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ани Лорак рассталась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году после его измены. Певица безумно любила мужа и долго не могла прийти в себя после развода. Артистка тщательно скрывала свою личную жизнь, хотя было известно, что она нашла новую любовь. В День влюбленных, 14 февраля, Лорак решила рассекретить эти отношения. Ани опубликовала в соцсетях фото, на которых она обнимает атлетичного мужчину. Новым избранником звезды стал испанец Исаак Виджраку – инструктор по йоге.

«Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду, моя любовь», - подписала снимки Лорак, отметив в Исаака в своем посте.

Новым избранником звезды стал испанец Исаак Виджраку – инструктор по йоге. Фото: соцсети.

46-летний Виджраку – терапевт, приверженец духовных практик, гуру массажа и инструктор по йоге. Говорят, именно он помог Ани прийти в себя после развода и забыть изменщика-мужа. Как и у Лорак, у Виджраку имеется опыт семейной жизни. У мужчины есть сын и дочь от предыдущих отношений. Лорак воспитывает дочь Софию от Налчаджиоглу.

У нового мужчины певицы весьма необычная биография. Исаак называет себя потомком африканских шаманов – и не исключено, что так оно и есть. Он родился в Барселоне, его мама была испанкой, отец – из Того. Юноша закончил актерскую школу, работал манекенщиком и мечтал покорить Голливуд. В 2022 году 24-летний Исаак победил в национальном конкурсе красоты «Мистер Испания». Симпатичного парня заметили и пригласили на телевидение. Уже через несколько месяцев после победы в конкурсе он снимался в популярном испанском реалити-шоу «La isla de los famosos» («Остров знаменитостей») – аналоге российского «Последнего героя». Почти десять лет Виджраку проработал на телевидении, играл в театре, снялся в пяти фильмах и телесериалах, но громкой карьеры на экране не сделал. Поэтому решил круто изменить свою жизнь и начал учиться на терапевта.

В 2002 году Исаак победил в конкурсе "Мистер Испания". Фото: соцсети.

Сегодня он живет на Ибице и много ездит по всему миру. Исаак зарабатывает на жизнь, работая в пятизвездочных отелях и на фешенебельных курортах, от "One & Only Reethi Rah" до "La Reserve". В прошлом году Ани Лорак переселилась к любимому в Испанию. Ее дочь София также переехала за границу. Певица не возражает против общения дочери с отцом. 11-летняя София проводит с Муратом Налчаджиоглу много времени.

В свое время Лорак ради мужа взяла кредит в банке на 500 тысяч долларов. Эти деньги она отдала Мурату, чтобы он осуществил свою давнюю мечту – открыл свой ресторан. Однако турок не оценил поступок жены и предал ее.

- Я помогла ему открыть ресторан, у него была мечта. Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь, - рассказывала Ани в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Со временем она поняла, что для развития сольной карьеры ей нужно переезжать в Москву. Но Мурат наотрез отказался ехать в Россию и бросать свой ресторанный бизнес в Киеве. В результате супруги стали жить на две страны. А вскоре Ани стала героиней громкого скандала. Певица признается, что в самых страшных снах не могла представить себе, что фото ее мужа с любовницей обойдут все газеты. Налчаджиоглу сфотографировали в одном из ночных заведений Киева в объятиях модели Яны Беляевой.

- Он публично появлялся с девушками в городе, в котором меня все знают. В каком свете он выставлял меня? – сетовала Лорак.

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