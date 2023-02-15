Брэд Питт заработал 100 миллионов долларов и попал в десятку самых богатых звезд планеты

Брэд Питт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прошедший год оказался для Брэда Питта очень удачным: 59-летний актер попал в десятку самых богатых знаменитостей планеты по версии Forbes. Эксперты финансового издания подсчитали доходы звезд за 2022 год и выяснили, кто из них заработал больше всего. Первую строчку рейтинга заняла британская рок-группа Genesis с 230 миллионами долларов. Вторую – британский певец Стинг с гонорарами в 210 миллионов долларов. Третье место занял актер, сценарист, предприниматель и продюсер Тайлер Перри (175 миллионов долларов), четвертое - создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер (160 миллионов долларов), пятое - авторы еще одного культового мультсериала «Симпсоны» Мэтт Гроунинг и Джеймс Л. Брукс (105 миллионов долларов).

А вот шестую строчку списка богачей занял экс-супруг Анджелины Джоли. Брэд Питт обогнал в рейтинге даже группу «Rolling Stones» и режиссера Джеймса Кэмерона, снявшего коммерчески успешный фильм «Аватар: Путь воды». Всего, по подсчетам аналитиков Forbes, Питт заработал в 2022 году 100 миллионов долларов.

Значительную часть этой суммы Питт получил от продажи своей продюсерской компании «План Б». Сделка состоялась в декабре прошлого года и принесла Брэду 113 миллионов долларов. Компания «План Б» сняла немало громких кинопроектов, в том числе награжденные «Оскаром» фильмы «Лунный свет», «12 лет рабства» и «Отступник».

Еще 30 миллионов долларов Питт заработал, снявшись в главных ролях в фильмах «Быстрее пули», «Вавилон» и «Затерянный город».

Актер встречается с фитнес-тренером Инес де Рамон. Фото: соцсети.

По всему выходит, что Брэд теперь - завидный жених. Вот только сердце голливудского холостяка уже занято. Актер встречается с фитнес-тренером Инес де Рамон. Инес – бывшая жена актера Пола Уэсли из «Дневников вампира». Пара развелась всего несколько месяца назад. И вот теперь 29-летняя Инес покорила Питта. Говорят, Брэд очень увлечен эффектной брюнеткой. Он уже познакомил ее со своими друзьями - Синди Кроуфорд и ее мужем Рэнди Гербером, а также с Шоном Пенном.

Инесс не только фитнес-тренер, но и модель. Раньше она сотрудничала с известными ювелирными брендами. А сейчас девушка следит за правильным питанием богатеньких жителей Лос-Анджелеса. Инес знает несколько иностранных языков: немецкий, английский, испанский, французский и итальянский.