Спасателей, вернувшихся из Турции и Сирии, встречали с оркестром и аплодисментами

Минувшей ночью самолёты МЧС России с группировкой спасателей и врачей на борту, приземлились в Москве. С 7 февраля более 150 специалистов чрезвычайного ведомства ликвидировали последствия разрушительного землетрясения в самой пострадавшей турецкой провинции.

Участников гуманитарной миссии приветствовал Показательный оркестр МЧС России с патриотическими композициями. Специалистов отряда «Центроспас» встречали родные и близкие, а также представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Кстати, «Центроспас» аттестован по международной методологии INSARAG - как отряд «тяжелого класса», который всегда готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно.

В России - три подобных отряда, такого больше нет нигде в мире.

А накануне в столицу вернулась и аэромобильная группировка, завершившая международную спасательную операцию в Сирии. Самолёт ИЛ-76 МЧС со спасателями на борту, которые также, в течение недели, участвовали в ликвидации последствий землетрясения, приземлился в аэропорту «Жуковский»

Специалистов Центра «Лидер» встретили родные и близкие под громкие аплодисменты. Участников гуманитарной миссии также приветствовал Показательный оркестр ведомства с патриотическими композициями, Национальной центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В эту аэромобильную группировку входили более 50 человек, в том числе 3 кинологических расчета. Как сообщает пресс-служба МЧС, группировка наших спасателей полностью выполнила поставленные задачи.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты подсчитали, сколько стоит восстановить Турцию (подробнее)