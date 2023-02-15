Генсек ООН предрек Всемирный потоп: большинству стран грозит полное затопление

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с устрашающей речью на заседании Совета Безопасности Организации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с устрашающей речью на заседании Совета Безопасности Организации.

Он сообщил, что уровень мирового океана повышается угрожающими темпами, что уже сейчас представляет угрозу практически полного затопления многих стран мира. Главное причиной этому Гутерриш назвал таяние ледников, вызванное глобальным потеплением. Также немалую роль в этом процессе играет термическое расширение воды.

Предрекая всемирный потоп, генсек призвал глав государств и правительств уже сейчас начать предпринимать конкретные действия для защиты от затоплений, а также оказать помощь тем странам, которые могут пострадать от ухода в подводный мир больше всего.

По оценкам ООН, в зоне риска сейчас проживает миллиард жителей Земли, чьи дома расположены в прибрежных районах и низменностях. И это не только граждане островных государств, но и таких стран как Китай, Бангладеш, Индия.

Ученые уже подсчитали, что в прошлом веке уровень мирового океана повысился на рекордные 17 см. С начала XXI века к этому показателю добавляется ежегодно по 3,2-3,4 мм.