Слова, которые вас убивают: ученые составили список простых фраз, способных вызвать смертельные болезни

Что может быть страшнее чужих злых языков? Свой собственный. Фото: Shutterstock

- Ах! Злые языки страшнее пистолета, - крылатую фразу из гениальной трагикомедии Александра Грибоедова «Горе от ума» сегодня любят повторять психологи, объясняя, что словом и в самом деле можно сильно навредить здоровью человека. А то и убить. Точнее – довести до самоубийства. Полно случаев, когда люди умирали от «недоброй вести», приняв ее «слишком близко к сердцу».

Что может быть страшнее чужих злых языков? Свой собственный. К такому заключению на основе многолетних исследований пришел Носсрат Пезешкиан (Nossrat Peseschkkian) - всемирно известный психотерапевт иранского происхождения, доктор медицины, автор многочисленных книг. А вывод положил в основу своей «позитивной психотерапии».

По разумению ученого, в любом языке существуют фразы – точнее устоявшиеся выражения, которые, мягко говоря, плохо действуют на организм. Пезешкиан называл их органическими – то есть, воздействующими на те или иные внутренние и наружные органы.

Неосторожно выражаясь, человек, как правило, не вдумывается в смысл произнесенных слов – использует их лишь для того, чтобы продемонстрировать свои эмоции. Но подсознание способно внять словам буквально – вне зависимости от сознания – и принять к исполнению посредством своих во многом еще загадочных механизмов.

Иными словами, простите уж за каламбур, слова могут вызвать и новые болезни, и обострить старые. Не говоря уж о том, что они препятствуют выздоровлению.

Такого вредительства и в периоды спокойной жизни себе не пожелаешь. А уж в трудные времена – и подавно.

Каких фраз стоило бы избегать? У нас – русскоязычных – более всего разнообразных выражений, гипербол и метафор. Пезешкиан отобрал и снабдил комментариями самые расхожие . Большинство «злокачественных» словосочетаний, по мнению ученого, действуют весьма прямолинейно и бьют непосредственно по упомянутому в них органу. При длительном употреблении, конечно. И неважно, в кого конкретно направлена «словесная пуля». Она в любом случает попадет в того, кто ее выпустил.

Недуги и фразы, которые их провоцируют

1. Заболевания желудочно-кишечного тракта, язва желудка, гастрит.

Кишка тонка. Просто не перевариваю. Тошнит. Воротит. Рыгаловка (о плохой столовой).

2. Геморрой

Какой-то геморрой (о хлопотливом деле). Геморройно.

3. Инфаркт, сердечно сосудистые заболевания

Сердце разрывается. Удар в самое сердце. Близко к сердцу.

4. Кожные заболевания

Тонкокожий (о чувствительном человеке). Зудит (о читающем нравоучения). Аллергия на кого-то (о неприязни).

5. Мигрень

Ломать голову. Выносить мозг. Крыша съехала. Сломя голову. Голова идет кругом. Даю голову на отсечение. Головой об стенку. Головная боль, да и только. Моча в голову ударила (это выражение способно спровоцировать еще и урологические заболевания).

6. Заболевания крови

Вошло в плоть и кровь. Кровью умоются. Кровь с молоком. Кровь в жилах стынет. Попил кровушки.

7. Ослабление зрения

Белый свет не мил. Вырви глаз (о вкусе острого или кислого продукта). Хоть глаз выколи (о темноте). Глаза б мои это не видали. Смотреть противно.

8. Глухота

По ушам бьет (о громком звуке). Слышать ничего не хочу. Тетеря глухая. Заткнись. Медведь на ухо наступил (о человеке, лишенном музыкального слуха).

9. Пневмония, астма, COVID-19

Перекрыть кислород. Дух захватывает. Дышать не чем. Мне на вас начихать. Чтоб ты подавился. Это надо обкашлять.

10. Остеохондроз, грыжа позвоночника

Бесхребетный. Нести свой крест. Сидеть на шее. Груз забот.

11. Онкологические заболевания

Что б он сдох. Провалиться мне на этом месте. Надоело до смерти. Отравляет существование. Что-то гложет. Смертельно устал. Разрази меня гром (старинное). Убей себя об угол.

12. Депрессия, неврозы

Терпение лопнуло. Сил больше нет. Сыт по горло. Не морочьте мне голову. Не пудрите мне мозги. Бесит. Колбасит. Всё пропало. Пропади всё пропадом.

Кстати, выражение «Черт побери» тоже лучше бы исключить из лексикона. От греха. На всякий случай. Мало ли что…

Дай, бог, нам всем здоровья! Будь здоров! И вам не хворать! Не кашляй! Береги себя! Удачи! На эти фразы можно не скупиться.

Ну, а если все-таки припрет, как говорится, и ситуация вынудит оценить ее вербально, то лучше употребить какие-нибудь выражения из арсенала ненормативной лексики. Согласно позитивной психотерапии, они здоровью не вредят. А по разумению многих ученых, еще и стресс снимают, и выносливости добавляют, и даже уменьшают болевые ощущения. Если не частить с «непечатными фразами».

По мнению многих ученых, нецензурные выражения снимают стресс, добавляют выносливости и даже уменьшают болевые ощущения. Фото: Shutterstock

СЛОВО И ДЕЛО

Чтоб хотелось и моглось

«Не могу, не умею, это выше моих возможностей, у меня не получится, не возьму на себя такую ответственность, от меня не зависит, мало ли, что я хочу, я бы с радостью, но…» Употребляя эти фразы по поводу и без повода, человек словно бы навешивает себе кандалы на пути к успеху. Фразы давят на психику, формируют неверие в собственные силы.

Слова «я, что, обязан это делать?» демонстрируют подсознательное желание вообще ничего не делать, а если и делать, то «из-под палки». Желание крепнет, подминая под себя все остальные.

«Может так случиться, что…». Эта фраза, на удивление, отнюдь не свидетельствует о желании разобраться в проблемах, а буквально притягивает их. Как правило, случается именно то, чего человек меньше всего хотел бы себе пожелать. Примерно так же действуют словосочетания «А вдруг…» или «Не дай бог…».

И самое вредное, в смысле влияния на психику, словосочетание «Выбора нет». От него так и веет безысходностью. Известный факт: по рекомендации социологов, несколько лет назад из Московского Метрополитена убрали таблички «Выхода нет» - они действовали слишком угнетающе. А первыми так поступили англичане в своей подземке, обнаружив, что депрессивная надпись провоцирует чуть ли самоубийства.

Активней включайте в лексикон слова «смогу, сумею, сделаю». И жизнь наладится.

Вспомните, во время Великой Отечественной Войны, многие повторяли «Победа будет за нами!». Помогло.

Исцеляющие речи

В магическую силу слова верил Георгий Сытин – легендарный исследователь, который разработал особые лечебные фразы. Произнося или слушая их, можно «уговорить» свой организм работать правильно.

Георгий Николаевич автор нескольких книг с обоснованиями своего метода «словесно-образного, эмоционально-волевого управления состоянием» человека. Но главная их ценность в так называемых настроях – по сути, в мантрах. Чуть не на все случаи жизни.

Целебную силу слов Сытина многие ощутили на себе. Самовнушении? Эффект, которой сродни плацебо? Или слова и, в самом деле, обретают материальную силу? Попробуйте. Не в аптеку же идти.

Настрой на снятие стресса

Все тревоги исчезли, абсолютно спокойно. Спокойно, совершенно спокойно, абсолютно спокойно, безмятежно спокойно, совсем спокойно, абсолютно спокойно. Все заботы ушли, все тревоги исчезли, я весь наполняюсь блаженным покоем — совсем спокойно, абсолютно спокойно, совершенно спокойно. Вся душа успокоилась, успокоилось сердце, блаженным покоем наполнилось сердце.

Все заботы ушли, все тревоги исчезли на все времена, вечно абсолютно спокойно. Вечно очень медленно, очень плавно, вечно однородно-одинаково. Я навсегда наполняюсь райским блаженством. Навсегда беззаботно: все тревоги исчезли на все времена, абсолютно спокойно блаженное сердце. Навсегда наполнилось сердце райским блаженством, абсолютным покоем. Вечно одинаково абсолютно спокойно, вечно очень растянуто во времени, вечно очень медленно, очень плавно, вечно однородно-одинаково, вечно очень медленно, очень плавно, однородно-одинаково, абсолютно спокойно, абсолютно спокойно.

Вся душа успокоилась: безмятежно спокойно, совершенно спокойно.

(Читать вслух, «с чувством, с толком, с расстановкой» по три раза в день после еды. Продолжительность лечения до тех пор «как не полегчает»).

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