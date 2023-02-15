Сильвио Берлускони затравили за жестокую правду о Зеленском. Легендарный политик вынужден спасать карьеру

Сильвио Берлускони заявил, что всегда поддерживал Украину, в том числе в вопросе поставок оружия Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на фоне развернутой против него медиакампании вынужден был в срочном порядке «скорректировать» свою позицию по Украине. Напомним, накануне он заявил, что именно Зеленский виноват в эскалации конфликта, достаточно было всего лишь «прекратить нападения на две автономные республики Донбасса». И не побоялся во всеуслышание заявить, что сейчас Зеленский должен стремиться к миру, а не губить десятки и сотни тысяч украинцев, бросая все новые и новые силы на передовую.

Такая жестокая и честная критика Владимира Зеленского, не только не нашла поддержки его ближайших соратников по партии и «правому лагерю», но и дала хороший повод давним европейским политическим конкурентам попытаться окончательно списать Кавальере со счетов. Так, в европарламентской партии «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» призвали лидера «Европейской народной партии» /ЕНП/, в состав которой входит «Вперед, Италия!» Манфреда Вебера немедленно отреагировать на «шокирующие заявления по Украине». Некоторые европарламентарии договорились даже до того, что надо удалить с сайтов ЕНП все упоминания о Берлускони. А ряд экспертов и вовсе полагают, что раздувшийся скандал и развернутая в Италии «охота на ведьм» могут привести к развалу «правой коалиции» и вынудить «Братьев Италии» Джорджии Мелони искать поддержки у оппонентов из «Демпартии» для сохранения правительства.

Видимо поняв, что поднявшаяся грязная волна грозит смыть с европейского политического поля и его самого, и возглавляемую им партию, Берлускони понял, что пора спасать карьеру. И поспешил заверить, что он «всегда поддерживал Украину, в том числе по вопросам финансирования и снабжения оружием».

- Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы (Вперед, Италия!) всегда голосовали за помощь Украине как путем финансирования, так и снабжения оружием. Я всегда был на стороне украинского народа и мира, - говорится в заявлении Берлускони, опубликованном в его Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, а ее деятельность запрещена на территории России).

При этом он подчеркнул, что продолжает выступать «за скорейшее дипломатическое решение, потому что этот конфликт несет угрозы всем». По его мнению, действенным способом достижения мира может стать аналог «плана Маршалла» для восстановления Украины.