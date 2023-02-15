Три российских банка попадут под новые санкции Евросоюза

В Евросоюзе анонсировали десятый пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он нанесет ущерб нашей экономике на $11 млрд. Фото: REUTERS

В Евросоюзе анонсировали десятый пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он нанесет ущерб нашей экономике на $11 млрд. Предполагается, что юбилейный пакет введут в строй 24 февраля - в годовщину начала спецоперации. Он будет включать торговые ограничения на некоторые товары, компоненты, электронику и редкоземельные элементы. Кроме того, в ЕС хотят запретить транзит товаров через Россию и не хотят больше получать из России шины и асфальт.

Один из самых важных пунктов – ограничения, как сообщает европейская пресса, коснутся трех российских финансовых организаций - Альфа-Банка, Росбанка и Тинькофф. Их могут отключить от международной системы денежных переводов SWIFT.

Росбанк и Альфа-банк уже находятся в санкционном списке США и не могут совершать международные платежи в долларах и евро. Поэтому для них новые барьеры почти не актуальны. А вот для банка Тинькофф включение в перечень «компаний нон-грата» будет в новинку. Но банк готовил своих клиентов к этим ограничениям с прошлого года. Например, еще несколько месяцев назад Тинькофф, у которого до сих пор работают SWIFT-переводы, перестал проводить платежи в евро. Официальный запрет на переводы в европейской валюте - по сути, это единственное, что может грозить банку, если он попадет под санкции Евросоюза.

- Эти санкции никоим образом не отразятся на держателях карт этих банков. У нас давно создана система, которая обеспечивает проведение всех платежей внутри страны. К примеру, Сбербанк и ВТБ через подобные санкции уже прошли. И мы видим, что сектор к новым условиям адаптировался. Крупные банки даже приносят прибыль, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ.

Самое интересное – европейцы решили ввести санкции еще и против Фонда национального благосостояния. Это самое странное в десятом пакете. Хотя бы потому, что никакого влияния эти ограничения не окажут. Все, что заморожено, уже заморожено. А доля евро в ФНБ и так близка к нулю.

- Неразборчивое применение санкционного механизма скажется на тех, кто вводит подобные ограничения. Инвесторы по всему миру теперь будут с опаской смотреть на американскую и европейскую юрисдикции, - считает Максим Чирков.