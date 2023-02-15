ФСБ задержала в Москве украинского диверсанта-поджигателя

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 46-летнего гражданина Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) совершил два диверсионных акта на объектах инфраструктуры Московской железной дороги.

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 46-летнего гражданина Украины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) совершил два диверсионных акта на объектах инфраструктуры Московской железной дороги.

«Диверсант был завербован сотрудниками СБУ на территории польского города Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики», - пояснили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в конце ноября 2022 г. задержанный под видом беженца был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства.

Вот, как он сам рассказал об этом на допросе: «Я гражданин Украины 1977 года рождения из Харьковской области. В ноябре 2022 года был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ. Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая живет в Вильнюсе. Она общалась со мной по видеосвязи. Заметил, что с ней находились два сотрудника СБУ. Они приказали отправиться в Латвию. Там меня проверили на детекторе лжи, а после этого меня отправили в Россию, где я должен был оформить российское гражданство и трудоустроиться. По их указанию я должен был совершать поджоги релейных шкафов на железной дороге и отправлять им фото отчеты. За время нахождения в России совершил два поджога и отпарил сотрудникам СБУ».

В ФСБ отметили, что задержанный, по команде куратора из СБУ, в ночное время устроил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.

У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ.

Cейчас в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 281 («Диверсия») УК России проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений.