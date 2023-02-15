В России появится успокоительный сыр: Что это и как работает

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В Российском биотехнологическом университете (Росбиотех) придумали рецепт нового сорта сыра, который обладает успокаивающим эффектом. В оригинальный состав мраморного сыра добавили травы: розмарин, базилик, шалфей, тимьян, чабер садовый, душицу и майоран. Как говорят авторы нового продукта из Центра сыроделия Росбиотеха, технология позволит сохранить все витамины, которые содержатся в травах, и усилить пользу сыра для организма. При этом цена «успокоительного» сыра не будет высокой, поскольку готовить его станут только из натуральных продуктов, а от латекса и искусственных красителей откажутся.

Идея сделать новую марку сыра, нацеленного на снижение тревожности, скорее всего, пришла разработчикам неслучайно. Среди потенциальных успокоительных эффектов сыра как продукта питания ранее учеными отмечалось снижение артериального давления у людей, регулярно употреблявших сыры в умеренных количествах по сравнению с контрольной группой. В сыре содержится и вещество триптофан, которое улучшает регуляцию настроения и является предшественником серотонина, нейротрансмиттера, играющего центральную роль в «управлении депрессией». Большинство современных антидепрессантов работают именно за счет того, что регулируют уровень серотонина. Так что можно предположить, что добавление трав в оригинальную рецептуру сыра поможет усилить его природные антитревожные свойства. Розмарин, к примеру, способствует улучшению сна и снижению мышечных болей, уменьшает беспокойство и положительно влияет на память.

Шалфей не только защищает от тревожности, но и способен повышать уровень удовлетворенности жизнью в целом. Тимьян же известен своими свойствами антиоксиданта и обладает общим противовоспалительным эффектом.