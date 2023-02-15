«Пусть содрогнутся враги от вашего мужества»: что пишут российские дети бойцам в зоне СВО

Фото: Российское движение детей и молодежи

«Пусть мамина улыбка согревает и бережет в самые ненастные дни». «Пусть содрогнутся враги от вашего мужества». «Спасибо за то, что мы учимся под мирным небом». «Ты не один, с тобой вся Россия». Все это – слова из писем, которые школьники со всей России подготовили к 23 февраля для отправки в зону СВО. Акцию «Поздравь защитника» объявили представители «Движения Первых». Уже сейчас в офисы организации по всей стране принесли почти три тысячи писем, рисунков и подарков ко Дню защитника Отечества.

Фото: Российское движение детей и молодежи

Школьники и студенты кто чем может старались помогать российским военнослужащим. Кто-то, к примеру, рисовал и при помощи красок, карандашей и фломастеров передавал бойцам уверенность в том, что все будет хорошо. Часть рисунков легли в основу эскизов для лимитированной коллекции шоколада от фабрики «Красный Октябрь».

Фото: Российское движение детей и молодежи

- Нам прислали около 2000 рисунков, для печати мы выбрали шесть. Так на обертках появились медвежонок на фоне триколора, волк, счастливые дети, встречающие военных после успешно выполненной задачи, танк и стойкий оловянный солдатик. Среди соавторов - ребята из Кемеровской, Тюменской, Нижегородской областей. Шоколад мы собрали в посылки и отправили их к Рождеству в зону СВО, - рассказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Фото: Российское движение детей и молодежи

Другие помогать военнослужащим решили руками: в рамках направления «Мы рядом» по всей стране более 25 тысяч студентов колледжей начали работать в швейных мастерских и на сварочном производстве, где выпускались вещи, крайне необходимые военнослужащим: толстовки, термобелье, балаклавы, перчатки, шапки, спальные мешки, маскировочные сети, специальные печки для обогрева. А 30 января в рамках «Мы рядом» запустили новое направление – производство печенья. К проекту уже присоединились 19 колледжей, и за неделю они выпустили 712 упаковок имбирного печенья.

Фото: Российское движение детей и молодежи

Все это вместе с детскими письмами, рисунками, стихами и песнями (их продолжают присылать со всей страны в рамках акции «Герой моей страны») отправляют в зону СВО в посылках. Подробнее о действующих акциях в своем регионе можно узнать на сайте.

Фото: Российское движение детей и молодежи

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 015 000 писем от детей на фронт направлено в рамках акции «Добрые письма»

165 226 тысяч вещей (спальников, толстовок, термобелья, шапок, перчаток и др.) изготовили студенты в Доброй мастерской «Мы рядом»

2 877 поздравительных писем, открыток и рисунков передали на фронт через «Движение первых» к 23 февраля

1 017 песен и стихов прислали школьники со всей России в рамках акции «Герой моей страны»

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