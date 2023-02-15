«В последний момент Байден занервничал»: Продолжение расследования Сеймура Херша о взрывах на «Северном потоке»

В районе подводного теракта «совершенно случайно» были замечены корабли и самолёты-разведчики США и других стран НАТО. Фото: REUTERS

Журналиста №1 во всём мире сегодня зовут Сеймур Херш. На собственном сайте-блоге — крупные американские СМИ такой материал взять поостереглись — он опубликовал расследование о том, кто же на самом деле стоит за таинственной диверсией на трубопроводе «Северный поток». Грандиозный подводный объект должен был поставлять газ из России в Германию — но в ночь на 26 сентября 2022 года его трубы были подорваны в акватории Дании недалеко от балтийского острова Борнхольм.

Кто за этим стоит — до сих пор не известно. Привычно «обвинить во всём Россию» не повернулось перо даже у западных газетчиков: Москва строила газопровод, зарабатывала на поставках «голубого топлива» в Евросоюз, и если бы она действительно захотела обесточить «СП», то куда проще просто повернуть вентиль, чем устраивать балаган с подводными взрывами.

А вот игроку на противоположном берегу Атлантики, Вашингтону, это как раз выгодно: если в Германию не придёт российский газ, то его заменит американский — ведь энергоносители для крупнейшей экономики ЕС всё равно нужны. И то, что они будут существенно дороже за счёт транспортных издержек — Штатам даже на руку: эти расходы лягут на Европу, делая её промышленность менее конкурентоспособной.

Недаром в районе подводного теракта «совершенно случайно» были замечены корабли и самолёты-разведчики США и других стран НАТО. Собственно, об этом и написал Сеймур Херш: дерзкую диверсию спланировали в Вашингтоне, дабы наказать Россию и приструнить Германию.

Многие системные журналисты упрекнули расследователя: в своей публикации тот опирается исключительно на «анонимные источники» (притом, что во время других мутных дел, наподобие фарсового «отравления Скрипалей», те же журналисты точно так же цитировали «неназванных собеседников из спецслужб» — ведь те подкрепляли версию о «вине России»).

Поэтому мистер Херш дал большое интервью газете «Берлинер Цайтунг», где привёл новые подробности теракта. Цитируем самое интересное.

Журналиста №1 во всём мире сегодня зовут Сеймур Херш. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГДЕ КОНКРЕТНО ОБСУЖДАЛИ ПОДРЫВ «СП»

Расследование Херша не похоже на фейк — уж очень много там деталей, которые просто невозможно выдумать. Например, по словам журналиста, окончательное решение организовать теракт было принято на секретном межведомственном заседании американских спецслужб.

Произошло это незадолго до католического Рождества — 25 декабря 2021 года. Рабочая группа состояла из представителей Объединённого комитета начальников штабов, ЦРУ, Агентства национальной безопасности и Минфина (который и выделял деньги на подготовку «проекта»). Председательствовал сам Джейк Салливан — советник Байдена по нацбезопасности.

Совещание проходило через дорогу от Белого дома, в офисе специальной группы, которая называется Президентский консультативный совет по разведке (President’s Intelligence Advisory Board). Это здание соединено с Белым домом подземным переходом, и многие участники совещания — в буквальном смысле свои люди в Овальном кабинете. И его хозяин, Джо Байден, не мог не знать о проекте.

ГДЕ ГОТОВИЛИ МИНЁРОВ

В штате Флорида есть прибрежный городок Панама-Сити. Там обучаются офицеры ВМФ США — специалисты по подводному минированию. Разумеется, с самой благой целью: например, «разблокировать с помощью подводного взрыва вход в порт», если таковой будет нарушен из-за внешней угрозы. «Они работают тайно и не всегда делают хорошие вещи», — подчёркивает Херш.

В качестве взрывчатого вещества была использована взрывчатка «Си-4». Взрывателями управляли дистанционно, с помощью гидрофонов — приборов, которые создают низкочастотный сигнал, проходящий через водную среду.

Предположительно, летом 2022 года минёры из Панама-Сити заложили «изделия» на глубину порядка ста метров в месте трассировки «Северного потока». По словам Херша, «для четырёх ниток трубопровода оказалось достаточно двух водолазов и нескольких часов работы».

КТО ПОМОГАЛ

Было бы странно, если бы американцы не привлекли к самой грязной части работы кого-нибудь из своих союзников. На ключевом этапе помощь им оказывала Норвегия. Скандинавское королевство предоставило противолодочный корабль, на котором базировались диверсанты, и декомпрессионную камеру (куда заходили для восстановления минёры после подъёма со стометровой глубины).

В качестве камуфляжной операции в близлежащем районе были организованы морские учения НАТО… по «установке и обезвреживанию мин». Просто первая часть «легенды» этих манёвров оказалось реальностью.

Правда, в последний момент старый и опытный политик Байден занервничал. Вероятно, понимая, что ходит по краю. Против проекта выступали и многие члены его администрации.

Но к осени всё изменилось. В Белом доме опасались, что Германия возобновит поставки по ею же заблокированному «Северному потоку» — ведь приближалась зима и пик энергопотребления. А значит — прощайте, попытки изолировать Россию.

Поэтому Байден под влиянием «ястребов» — прежде всего, госсекретаря Блинкена — санкционировал теракт. «Президент США предпочёл бы, чтобы Германия замёрзла, но продолжала помогать Украине в конфликте НАТО с Россией», — полагает Херш.

КАК АКТИВИРОВАЛИ

Самое интересное — как осуществлялась детонация мин.

«Вы пролетаете или проплываете над искомым участком и сбрасываете туда гидрофон (об этом предмете мы упоминали выше — ред.), — рассказывает Херш. — Он похож на металлический баллон, посылает звуковой сигнал, похожий на мелодию флейты — впрочем, настроить его можно на разные частоты. Этот сигнал улавливает приёмник в бомбе — и…»

Дальнейшее известно. «Северный поток» подорван, Германия окончательно лишается суверенитета. Впрочем, по мнению Херша, канцлер ФРГ Олаф Шольц мог заранее узнать о планах атаки на «СП» от самого Байдена — но ничего не предпринимал. Хотя истинная степень осведомлённости официального Берлина об убийственном для него проекте пока не ясна.

Зато реакция анонимных источников Херша в разведсообществе США однозначна: Германия, хотя бы на бумаге, — ключевой союзник Америки, и оставлять её без газа ради собственной выгоды, — это как-то уж через край. «Мы работаем на Конституцию Америки, а не на власть», — сказали военные из числа друзей Херша и неформально поделились с ним подробностями подводного теракта. Благодаря чему об этом узнал весь мир.

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