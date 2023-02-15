ТОП – 6 лучших документальных фильмов фестиваля «aRTel.doc: Время героев» по версии КП

Мы составили подборку лучших документальных фильмов фестиваля документального кино «aRTel.doc: Время героев»
Популярность документальных фильмов растёт с каждым годом. Реальные люди и события всегда вдохновляют и мотивируют. Поэтому особенно ценны проекты, которые рассказывают о по-настоящему важных вещах. Мы составили подборку лучших документальных фильмов фестиваля документального кино «aRTel.doc: Время героев», который пройдёт в Москве 2023 года с 24 по 26 февраля. Всего на фестивале будет показано 25 картин.
Авторы: Ольга Кирий, Олег Некишев
Режиссёры: Олег Некишев и Михаил Буров
Сюжет: несколько дней из жизни бойцов, которые уже 9 лет отстаивают независимость Донбасса. Фильм снимался на передовой, в 300 метрах от позиций противника. Съемочная группа провела дни и ночи вместе с героями под минометными ударами. Парни привыкли к постоянному риску и даже под пулями радуются отголоскам мирной жизни, чашке кофе или конфете. Они стоят друг за друга горой и мечтают вернуться к своим семьям. Всех их объединяют одно – вера в правоту своего дела и безоговорочную победу.
Автор: Регина Орехова
Съемочная группа фильма привезла с Донбасса уникальные кадры и истории людей, в которые трудно поверить.
Главный герой картины – Михаил. Он приезжает в осажденный Мариуполь, чтобы найти свою невесту. Они должны были пожениться, но Катя уехала к родителям на Донбасс. Миша узнает, что дом невесты разрушен, ее мама ранена, а в их районе идут бои. Жива ли Катя? Удастся ли ее отыскать?
Документальный фильм Регины Ореховой уже отметило жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба. Она вручается за лучшие работы из зоны вооруженных конфликтов. Теперь ее увидят и зрители кинофестиваля.
Авторы: Дмитрий Хрусталев, Олег НЕкишев
Режиссер: Олег Некишев
Сюжет: они служили в театре, теперь – на фронте. Музыканты, солисты, дирижеры взяли в руки оружие, чтобы защитить свой дом.
Артистов Донецкой филармонии и театра «Донбасс опера» призвали на военную службу в ряды ополчения. Те, кто не получил повестку, записались в добровольцы. В их числе оказался француз Франсуа дЭме. Он мог покинуть Донецк и вернуться на родину, но принял решение остаться.
Звуки музыки сменились звуками снарядов, а родную филармонию заменил театр военных действий. Как виртуозные музыканты вжились в свои новые роли?
Автор: Айгуль Ербулова
Сюжет: Они не смогли остаться в стороне, когда Родина оказалась в опасности. Каждый день сотни обычных мужчин приходят записываться добровольцами на СВО в разных уголках нашей страны: от Башкортостана до Приморья, от Краснодарская края до Сибири. Кто они- добровольцы России - и почему так рвутся на фронт? Можно ли стать добровольцем в 60 лет или если не служил в армии? Впервые зрители увидят, как формируются добровольческие батальоны, как проходит боевое слаживание и почему простые ребята – вчерашние программисты, бизнесмены и рабочие, так спешат на помощь к своим в зону специальной военной операции.
Автор: Ольга Кирий
Режиссёр: Артём Сомов
Сюжет: на военных корреспондентов ведется смертельная охота. За их головы Киев обещает тысячи долларов, но они снова и снова возвращаются на передовую. Бойцы их считают своими – такими же солдатами.
Как журналисты живут на передовой? Свои истории рассказывают Евгений Поддубный, Мурад Газдиев, Георгий Медведев и Павел Кукушкин.
Фильм «Военкоры» - один из хэдлайнеров фестиваля.
Автор: Андрей Ященко
Режиссер: Владислав Рытков
Сюжет: ЧВК «Вагнер» - одна из самых закрытых военных организаций. Ее бойцы с первых дней находятся в зоне специальной военной операции на Украине. Как действуют их штурмовые группы и разведка, как организована работа в группе, почему им удается решать практически любые задачи и за что бойцов ЧВК хотят отблагодарить мирные жители? В фильмы- эксклюзивные кадры с передовой.
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