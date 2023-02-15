Америка захлебывается в панике из-за НЛО, а Илон Маск пророчит конец земной цивилизации

В США не при знаются, что воюют с пришельцами.

В США всячески отнекиваются от внеземной версии происхождения таинственных объектов, проникающих в воздушное, да и в морское пространство страны. Но и объяснить, что они из себя представляют, откуда прилетают и каким образом держатся и перемещаются воздухе, не могут. Или не хотят по какой загадочной причине.

Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre), пресс-секретарь Белого дома, выступая на недавнем брифинге для журналистов, объявила, что нет никаких доказательств, что НЛО имеют отношение к пришельцам. И уточнила, что подразумевает сбитые недавно объекты.

Такие НЛО летали над Аризоной еще три года назад. Никто их не сбивал.

Накануне и генерал Глен ВанХерк (General Glen VanHerck), глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command – NORAD), намекнул, что НЛО все же могут иметь внеземное происхождение.

- Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий, - заявил ВанХерк.

Этот НЛО вроде бы запустили китайцы.

А как же остальные НЛО? Которые сбить не удалось. Или не получилось. Особенно те объекты, которые видели у себя на радарах американские пилоты, преследовавшие их на истребителях морской авиации. Уж три года прошло с тех пор, как в Пентагоне признали подлинными сделанные ими кадры – как минимум, три ролика, которые циркулировали по интернету под кодовыми названиями «FLIR1», «Gimbal» и «GoFast».

Странно, что до сих пор более-менее точно известно лишь про первый НЛО, уничтоженный 4 февраля 2023 года. Он скорее всего был китайским, хотя сами китайцы это не признают. А вот остальные визитеры так и не выглянули из-под покрова тайны – простите за образное выражение. Но они, явно, не китайские.

То ли власти США обломки не могут найти, то ли никак не разберутся в них. То ли, что не исключено, их – обломков – и нет вовсе. Равно как и сбитых объектов

Объект, впервые снятый на видео в 2004 годы. Это такие называют Tic-Tak. На китайские совсем не похожи.

До сих пор никто не уточнил, какой формы были «не китайские объекты» - вроде бы цилиндрические. А какого размера? И были ли они похожи на знаменитые Тик-так (Tic-Tac), которых так назвали пилоты за внешнее сходство с известной конфеткой.

Эти Тик-так были 10-метровыми цилиндрами диаметром порядка 4 метров – вполне подходящего для размещения одного-двух инопланетян.

В начале 2023 года Управление национальной разведки США обнародовало ежегодный доклад о наблюдениях за НЛО. Сообщило, что военные зарегистрировали 510 объектов, из которых 171 остался неопознанным.

На карте отмечены количество НЛО, зафиксированных в каждом штате: где-то густо, но нигде не пусто. И что только всем им нужно?

Недавно свою информацию обнародовал National UFO Reporting Center (NUFORC)- общественная американская организация, которая с 1974 года ведет учет всем наблюдениям в стране. Граждане, видевшие НЛО, заполняют специальные формуляры, указывая детали, прикладывает фото, если они имеются.

Пришельцы вывели американцев на чистую воду (фотошоп).

С 1998 года NUFORC регулярно публикует отчеты, из которых следует, за это время – 25 лет – НЛО только в Калифорнии видели почти 16 тысяч раз.

Данные за последние 5 лет «наблюдатели» представили графически на карте – НЛО сотни и тысячи. Неспроста американцы так всполошились.

КСТАТИ

Инопланетяне – за правду

НЛО, сбитый 4 февраля, стал поводом для шуток в интернете – пользователи соцсетей передают друг другу картинку, на которой «китайский шар» снабжен надписью «Северный поток взорвали США». Неизвестный шутник помянул две популярные темы - таинственный объект и диверсию на газопроводе. Краткость - сестра таланта.

НЛО, выступая на саммите в Дубае, Маск сказал, что инопланетян нет. Впрочем, не все разделяют его уверенность. Я, к примеру.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Илон Маск не считает, что США воюют с инопланетянами

Илон Маск дистанционно обратился к участникам Правительственного саммита, собравшимся в Дубае. И отвечая на вопрос ведущего, были ли НЛО, сбитые американскими военными на прошлой неделе, внеземного происхождения, сказал, что не были.

И инопланетян, по мнению миллиардера, нет, - возразил он генералу ВанХерку. Заочно, конечно.

Вот комментарий Маска по поводу объектов, сбитых над Аляской, Канадой и озером Гурон – трех «не китайских»:

«Я не думаю, что это были пришельцы. Но вопрос, в целом, интересный. Есть так называемый парадокс Ферми. Суть его в том, что если Вселенная, в самом деле, так стара, как утверждают ученые, то где инопланетяне? В мире, который существует 13,8 млрд лет, они должны быть повсюду? Я лично не видел никаких следов инопланетных технологий и инопланетной жизни. А ведь, как владелец SpaceX, я, пожалуй, знаю о космосе и космических технологиях чуть больше других. Не пропустил бы.

В то же время Маска тревожит отсутствие во Вселенной свидетельств инопланетной жизни.

«Это значит, - заметил владелец SpaceX, - что наша цивилизация — это крошечный огонек, тлеющий в бесконечной темноте. Очень ненадежный, который легко задуть. Поэтому мы должны трепетно к нему относится, нести за пределы Земли, заботится и не дать погаснуть».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пентагон опубликовал доклад об НЛО: Чего боятся американские военные

Природа 171 НЛО осталась неопознанной Пентагоном в 2022 году (подробности)