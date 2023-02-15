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Наука15 февраля 2023 15:35

Америка захлебывается в панике из-за НЛО, а Илон Маск пророчит конец земной цивилизации

Илон Маск опроверг внеземное происхождение сбитых над США НЛО с помощью парадокса Ферми
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
В США не при знаются, что воюют с пришельцами.

В США не при знаются, что воюют с пришельцами.

В США всячески отнекиваются от внеземной версии происхождения таинственных объектов, проникающих в воздушное, да и в морское пространство страны. Но и объяснить, что они из себя представляют, откуда прилетают и каким образом держатся и перемещаются воздухе, не могут. Или не хотят по какой загадочной причине.

Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre), пресс-секретарь Белого дома, выступая на недавнем брифинге для журналистов, объявила, что нет никаких доказательств, что НЛО имеют отношение к пришельцам. И уточнила, что подразумевает сбитые недавно объекты.

Такие НЛО летали над Аризоной еще три года назад. Никто их не сбивал.

Такие НЛО летали над Аризоной еще три года назад. Никто их не сбивал.

Накануне и генерал Глен ВанХерк (General Glen VanHerck), глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command – NORAD), намекнул, что НЛО все же могут иметь внеземное происхождение.

- Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий, - заявил ВанХерк.

Этот НЛО вроде бы запустили китайцы.

Этот НЛО вроде бы запустили китайцы.

А как же остальные НЛО? Которые сбить не удалось. Или не получилось. Особенно те объекты, которые видели у себя на радарах американские пилоты, преследовавшие их на истребителях морской авиации. Уж три года прошло с тех пор, как в Пентагоне признали подлинными сделанные ими кадры – как минимум, три ролика, которые циркулировали по интернету под кодовыми названиями «FLIR1», «Gimbal» и «GoFast».

Странно, что до сих пор более-менее точно известно лишь про первый НЛО, уничтоженный 4 февраля 2023 года. Он скорее всего был китайским, хотя сами китайцы это не признают. А вот остальные визитеры так и не выглянули из-под покрова тайны – простите за образное выражение. Но они, явно, не китайские.

То ли власти США обломки не могут найти, то ли никак не разберутся в них. То ли, что не исключено, их – обломков – и нет вовсе. Равно как и сбитых объектов

Объект, впервые снятый на видео в 2004 годы. Это такие называют Tic-Tak. На китайские совсем не похожи.

Объект, впервые снятый на видео в 2004 годы. Это такие называют Tic-Tak. На китайские совсем не похожи.

До сих пор никто не уточнил, какой формы были «не китайские объекты» - вроде бы цилиндрические. А какого размера? И были ли они похожи на знаменитые Тик-так (Tic-Tac), которых так назвали пилоты за внешнее сходство с известной конфеткой.

Эти Тик-так были 10-метровыми цилиндрами диаметром порядка 4 метров – вполне подходящего для размещения одного-двух инопланетян.

В начале 2023 года Управление национальной разведки США обнародовало ежегодный доклад о наблюдениях за НЛО. Сообщило, что военные зарегистрировали 510 объектов, из которых 171 остался неопознанным.

На карте отмечены количество НЛО, зафиксированных в каждом штате: где-то густо, но нигде не пусто. И что только всем им нужно?

На карте отмечены количество НЛО, зафиксированных в каждом штате: где-то густо, но нигде не пусто. И что только всем им нужно?

Недавно свою информацию обнародовал National UFO Reporting Center (NUFORC)- общественная американская организация, которая с 1974 года ведет учет всем наблюдениям в стране. Граждане, видевшие НЛО, заполняют специальные формуляры, указывая детали, прикладывает фото, если они имеются.

Пришельцы вывели американцев на чистую воду (фотошоп).

Пришельцы вывели американцев на чистую воду (фотошоп).

С 1998 года NUFORC регулярно публикует отчеты, из которых следует, за это время – 25 лет – НЛО только в Калифорнии видели почти 16 тысяч раз.

Данные за последние 5 лет «наблюдатели» представили графически на карте – НЛО сотни и тысячи. Неспроста американцы так всполошились.

КСТАТИ

Инопланетяне – за правду

НЛО, сбитый 4 февраля, стал поводом для шуток в интернете – пользователи соцсетей передают друг другу картинку, на которой «китайский шар» снабжен надписью «Северный поток взорвали США». Неизвестный шутник помянул две популярные темы - таинственный объект и диверсию на газопроводе. Краткость - сестра таланта.

НЛО, выступая на саммите в Дубае, Маск сказал, что инопланетян нет. Впрочем, не все разделяют его уверенность. Я, к примеру.

НЛО, выступая на саммите в Дубае, Маск сказал, что инопланетян нет. Впрочем, не все разделяют его уверенность. Я, к примеру.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Илон Маск не считает, что США воюют с инопланетянами

Илон Маск дистанционно обратился к участникам Правительственного саммита, собравшимся в Дубае. И отвечая на вопрос ведущего, были ли НЛО, сбитые американскими военными на прошлой неделе, внеземного происхождения, сказал, что не были.

И инопланетян, по мнению миллиардера, нет, - возразил он генералу ВанХерку. Заочно, конечно.

Вот комментарий Маска по поводу объектов, сбитых над Аляской, Канадой и озером Гурон – трех «не китайских»:

«Я не думаю, что это были пришельцы. Но вопрос, в целом, интересный. Есть так называемый парадокс Ферми. Суть его в том, что если Вселенная, в самом деле, так стара, как утверждают ученые, то где инопланетяне? В мире, который существует 13,8 млрд лет, они должны быть повсюду? Я лично не видел никаких следов инопланетных технологий и инопланетной жизни. А ведь, как владелец SpaceX, я, пожалуй, знаю о космосе и космических технологиях чуть больше других. Не пропустил бы.

В то же время Маска тревожит отсутствие во Вселенной свидетельств инопланетной жизни.

«Это значит, - заметил владелец SpaceX, - что наша цивилизация — это крошечный огонек, тлеющий в бесконечной темноте. Очень ненадежный, который легко задуть. Поэтому мы должны трепетно к нему относится, нести за пределы Земли, заботится и не дать погаснуть».

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