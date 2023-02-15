В Белом доме признали, что сбитые над США летающие объекты не представляли угрозы Фото: REUTERS

Сбитые в небе над Северной Америкой неопознанные объекты не представляли угрозы, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Разведывательное сообщество заявило, что считает их потенциально безвредными», – сказала она в ходе брифинга.

Как объяснила Жан-Пьер, США хотели обеспечить безопасность своего населения и удостовериться, что гражданским самолетам в воздушном пространстве страны ничего не угрожает, поэтому летающие объекты были сбиты. По мнению американской разведки, наиболее вероятно, что эти объекты могли быть связаны с коммерческими или исследовательскими структурами, добавила представитель Белого дома.

Напомним, ранее военные США сбили объект над озером Гурон по приказу президента Джо Байдена. По информации Reuters, объект был впервые обнаружен над штатом Монтана в субботу, 11 февраля. У Вашингтона нет данных, что он мог использоваться для разведки.

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля американские военные следили за разведывательным воздушным шаром над северной частью страны. МИД Китая позже признал, что аэростат является китайским, но отвергал обвинения в шпионаже и заявил, что он предназначен для исследовательских, в основном, метеорологических целей.