Илон Маск пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего Фото: REUTERS

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего. Об этом он сказал в пятницу, 21 мая выступая на российском марафоне «Новое знание», в ответ на вопрос, является ли он пришельцем из будущего и как может доказать это.

- Разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня очень часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин и пришелец из будущего. Видите, я же работаю с технологиями, - сказал Илон Маск.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ходе своего выступления на российском марафоне американский миллиардер рассказал, верит ли он в Бога. Илон Маска объяснил, что причисляет себя к научной школе мысли, однако всегда интересовался, откуда взялись люди, и что такое на самом деле жизнь. Предприниматель также рассказал, как человечеству выбраться за пределы Солнечной системы.