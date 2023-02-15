Глеб Панфилов восстановит спектакль, в котором играла Инна Чурикова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал KP.RU: в репертуар театра может вернуться «Аквитанская львица» в новой редакции.

- Недавно я разговаривал с режиссером Глебом Панфиловым (муж Инны Чуриковой поставил в «Ленкоме» несколько спектаклей, в которых народная артистка СССР играла главные роли – Ред.). Речь шла о восстановлении «Аквитанской львицы». Потерять такой замечательный спектакль было бы жаль. «Аквитанская львица» много лет украшала наш репертуар.

- Кто из актрис будет играть королеву, которую играла Инна Чурикова?

- Это решит режиссер. Если он посчитает нужным пригласить кого-то со стороны, театр не будет возражать...

То, что был разговор о восстановлении спектакля, подтвердил KP.RU и Глеб Панфилов.

- Да, был такой разговор. Если все сложится, я вернусь к этому спектаклю спустя 13 лет после его первой постановки, - сказал мне Глеб Анатольевич. - Сейчас этап размышлений и подготовки. Я хочу сделать другую редакцию и вернуть спектаклю название пьесы Голдмена «Лев зимой».

Кто будет играть королеву, пока говорить рано. Я веду переговоры с актрисами, которых имею в виду.

В спектакли могут быть заняты артисты, которые играли в «Аквитанской львице». Конечно, если они найдут такую возможность (например, короля Англии Генриха II играл Дмитрий Певцов, сейчас он депутат Госдумы – Ред.). Спектакль был поставлен давно. Прошло много времени. Многое изменилось, и я изменился. Поэтому будет новое прочтение.