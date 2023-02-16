Лучший отдых на февральские праздники 2023: Куда едут туристы – самые популярные направления

Самые популярные зарубежные маршруты на 23 февраля, по данным АТОР, - Египет, Таиланд, Куба и ОАЭ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе у россиян - четыре выходных дня подряд: с четверга, 23 февраля, до воскресенья, 26 февраля.

- На эти даты высокий спрос у туристов. Многие уезжают на всю неделю (это касается поездок как по России, так и за рубеж) и даже на 10 дней, - рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - На 8 марта такого нет. Во-первых, там один выходной (Международный женский день приходится на среду. - Л. С.). Во-вторых, у детей в конце марта каникулы, и семьи с детьми скорее отправятся в отпуск в это время.

Самые популярные зарубежные маршруты на 23 февраля, по данным АТОР, - Египет, Таиланд, Куба и ОАЭ.

В России же больше всего туристов приедут на длинные выходные в Краснодарский край и Санкт-Петербург, а также в Москву и Подмосковье.

Не порадуем тех, кто еще не купил туры и не забронировал отели на уик-энд: из-за высокого спроса цены уже выросли на 10 - 30% по сравнению с другими датами в феврале и марте.

- Самый дешёвый отдых у нас в стране, - подтверждает Майя Ломидзе. - От 40 тысяч рублей на двоих, включая дорогу. Это беспрецедентно низкие цены. Среди зарубежных пляжных направлений самый бюджетный - Египет, от 95 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Масленица в 2023 году совпадает с февральскими выходными. Масленичные вояжи - короткие, на два дня (25 - 26 февраля) или же однодневные туры.

- Москва - основной генератор такого туризма, - делится подробностями Майя Ломидзе. - Путешественники выбирают релакс в дорогих отелях Московской, Ярославской Владимирской областей.

ЦИФРЫ

86% авиабилетов на февральские выходные куплены на внутренние рейсы по России, 14% - на рейсы за границу.

КУДА ТУРИСТЫ ЛЕТЯТ НА ФЕВРАЛЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

…И КУДА ЕДУТ НА ПОЕЗДАХ

Самые популярные зарубежные маршруты на 23 февраля

По данным сервиса планирования поездок и путешествий Tutu.ru о количестве купленных билетов на 22 - 26 февраля 2023 года.