Владимир Путин открыл новый медцентр в Запорожской области

Глава страны заметил, что деньги на модернизацию медицины в стране есть Фото: REUTERS

Сегодня Владимир Путин по видеосвязи открыл сразу несколько больниц в разных концах страны. Но начал он с обсуждения общих вопросов медицины.

- В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и фельдшерских пунктов, - признал глава страны.

Президент перечислил задачи на ближайшее будущее:

- Наращивание возможностей для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи.

- Повышение уровня подготовки медицинских специалистов.

- Более широкое использование передовых информационных технологий.

- Для людей, не посвящённых в тонкости профессии, всё-таки до сих пор является необычным, когда системы больших данных позволяют диагнозы ставить. Это удивительно, но факт, и улучшает качество работы, - заметил российский лидер.

Главврач обновленного Мелитопольского центра первичной медико-санитарной помощи Елена Демина рассказала о своей клинике:

- Это самая крупная амбулатория среди десяти амбулаторий города Мелитополя. Здесь работают 16 докторов, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь более 26 тысячам жителей города Мелитополя, - доложила Демина.

- Елена Михайловна, чего не хватает? – спросил президент.

- Я главный врач центра, который обслуживает не только городское население, но и сельское население. В наследство нам достались не очень хорошие дороги, которые связывают сельские поселения. Хотелось бы попросить помочь в приобретении пяти автомобилей высокой проходимости, - ответила женщина.

Путин тут же дал распоряжение правительству помочь больнице.

В конце глава страны заметил, что деньги на модернизацию медицины в стране есть.

- Вопрос – в организации нашей совместной работы. И здесь очень важно наладить координацию между федеральными органами власти и регионами, - заметил Владимир Владимирович.