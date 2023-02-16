Росгвардия обнаружила в ЛНР американские методички USAID

Украинские чиновники строили свою работу на основе методичек и справочников, изданных под редакцией представителей американского Агентства по международному развитию

Cпецназовцы Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республики (ЛНР) свидетельства системной работы деструктивных международных структур США по дестабилизации политической обстановки на Востоке Украины в период с 2014 по 2022 годы. Речь идет об Агентстве США по международному развитию (USAID).

«В документах, которые оказались в руках бойцов спецназа, главам регионов Украины даются подробные инструкции для организации работы по дискредитации Российской Федерации в глазах местного населения. Эта деятельность велась в том числе и путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намерено выставляющих Россию в роли страны–агрессора», - рассказывают в пресс-службе Росгвардии.

Украинские чиновники строили свою работу на основе методичек и справочников, изданных под редакцией представителей американского Агентства по международному развитию (USAID), а также на средства этой организации. Методички советуют чиновникам во всех бедах и неурядицах в своих населенных пунктах обвинять Россию и российских граждан.

«Материалы американских пособий подталкивали к децентрализации Украины, целенаправленном разжигании межнациональной розни и ненависти по отношению к Российской Федерации, а в работе с молодежью под прикрытием идей гендерного равенства пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества», - говорится в исследовании.

Найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам.

Активность Агентства США по международному развитию (USAID) на Донбассе подтвердили в администрации ЛНР. Подобные деструктивные материалы также находили в молодежных и спортивных лагерях на берегу моря в 2008 году на территории Грузии.

Напомним, ранее в ходе выполнения служебно-боевых задач росгвардейцы обнаружили доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

СПРАВКА «КП»

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) было создано при правительстве США в 1961 году по инициативе Джона Кеннеди. Официально Агентство предоставляет «экстренную гуманитарную помощь и содействует в предотвращении конфликтов более чем в ста странах мира». USAID входит в структуру федерального правительства США.

В 2019 году USAID выпустила антироссийскую программу «По противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Официально финансовые средства выделяются для «противодействия дезинформации» в медиапространстве, а также «содействие ближним и дальним соседям России в снижении их энергетической и экономической зависимости». Фактически же программа направлена на борьбу с российскими СМИ, которые работают на зарубежную аудиторию, в частности телекомпанией RT и агентством «Спутник».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)