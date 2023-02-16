Онлайн-платформы вводят новые способы верификации. Это не только повысит безопасность но и увеличит продажи пользователей

В феврале отмечается Всемирный день безопасного интернета. Ярких празднеств не устраивают, зато говорят о важности предотвращения всевозможных киберугроз — в первую очередь для рядовых пользователей. Так платформа для коммерции Авито к празднику ввела новый способ верификации аккаунта продавцов и покупателей с помощью сервиса онлайн-авторизации Tinkoff ID. Об этом заявил директор департамента доверия и безопасности IT-компании Андрей Рыбинцев на круглом столе «Международный день безопасного Интернета. Профилактика дистанционных преступлений», который прошел в Общественной палате РФ.

— Мы стремимся выстроить для своих пользователей безопасный путь, размечая им дорогу на платформе при помощи различных “траст-факторов”, которые помогают принять решение во время планирования или совершения сделки. Значки о прохождении проверок для подтверждения подлинности профиля — один из важнейших таких факторов, который говорит о том, что за аккаунтом стоит реальный человек, - пояснил он.

Другие спикеры представили свой взгляд на проблему безопасного интернета. Заместитель гендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулухаева считает, что решать проблемы киберугрозы для рядовых пользователей нужно сообща: государству, бизнесу и медиа. При этом последние два института не на последних ролях.

Сулхаева Анжелика, заместитель генерального директора медиагруппы Комсомольская правда, Рыбинцев Андрей, директор департамента доверия и безопасности IT-компании Авито (слева), Ковалев Вадим, модератор круглого стола

— Очень ответственно к этому направлению подходит бизнес — об этом свидетельствует то количество партнерских проектов, которые у нас есть в холдинге. Это и мобильные операторы, и площадки, и банки, которые активно сотрудничают с нами в этом направлении и каждый на свою аудиторию реализует спецпроекты, - рассказала Анжелика Сулхаева.

Первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Москве полковник юстиции Александр Галицкий отмечает, что работа МВД, как госоргана, в первую очередь направлена на профилактику.

— Каждое утро, приходя на работу, открываем сводку информации и видим, что пока на 100% мы не можем говорить о хороших результатах нашей работы, в связи с тем что пока такие случаи еще могут быть, – сообщил он.

Александр Галицкий, первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Москве, полковник юстиции

Что до способов верификации пользователей, то сейчас площадки используют (не все, но крупные игроки рынка стремятся к этому) обычные алгоритмы: дистанционную проверку по паспорту, водительскому удостоверению или авторизации через портал Госуслуг. Банковские ID для подтверждения подлинности аккаунта ранее классифайд-платформы не использовали. Подтвердив таким способом учетную запись на Авито пользователь получает статус «Документы проверены» и связанные с этим преимущества, на платформе.

В IT-компании объясняют, что верификация пользователей с использованием Tinkoff ID это не только очередной шаг в сторону повышения безопасности виртуальной площадке. Подтверждение личности выступает привлекающим покупателей фактором. Исследования показывают, что почти в 100% случаев при принятии решения о сделке при прочих равных люди склонны больше доверять тем профилям, владельцы которых получили значок “Документы проверены”.

Сообща создавать безопасный интернет важно и потому, что уловкам манипуляторов поддаются пользователи вне зависимости от возраста или социальной принадлежности. Поэтому важно напоминать своему окружению о базовых правилах безопасного поведения и общения в онлайн-каналах, а также не игнорировать меры, которые площадки предпринимают для большей защиты пользователей.

НА ЗАМЕТКУ

Как устроена верификация профиля через Tinkoff ID

Все аккаунты, верифицированные через Tinkoff ID, — это клиенты банка, документы которых были проверены представителями финорганизации при личной встрече. Значит это реальные люди, а не боты. Пройти верификацию таким способом могут только клиенты банка. Чтобы сделать это, войдите в свой аккаунт и через разделы «Управление профилем» — «Основные данные» — «Подтверждение данных», выберите желаемый способ подтверждения личности. Эта опция доступна тем, кто ранее не проходил проверку и еще не имеет значка “Документы проверены”.