В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга, посвященная одной из самых ожесточенных битв в истории человечества

А ведь поначалу Сталинград не представлялся Гитлеру крепким орешком. 13 июля 1942 года части 4-й танковой и 6-й танковой армий соединились у Богучара, захватив в плен более 14 тысяч красноармейцев. Этот стратегический успех вскружил голову фюреру.

Он уже предвкушал: «Судьбе было угодно, чтобы я одержал решающую победу в городе, носящем имя самого Сталина». Казалось, еще чуть-чуть и важный пункт на карте вскоре будут украшать знамена со свастикой. Ценой неимоверных усилий город отстояли: ради этого тысячи красноармейцев и мирных жителей отдали свои жизни. Битва, начавшаяся в июле, продлилась почти семь месяцев и стала одной из самых кровопролитных в истории ХХ века. Вермахт и его союзники потеряли 500 тысяч человек. Со стороны Красной армии погибли 478 741 человек, а поисковики до сих пор продолжают находить тела погибших.

Гитлеровцы планировали, захватив Сталинград, блокировать транспортные пути между Кавказом и Центральной Россией. В результате этого они бы получили путь к кавказской нефти. На это были брошены лучшие силы, которые буквально стирали город с лица земли.

«Это был такой налет, какого еще не было. Буквально было такое впечатление, что все небо покрыто самолетами», – писал очевидец событий.

23 августа в небе появилась настоящая армада, около тысячи самолетов. Некоторые из них несколько раз возвращались бомбить город. В тот день в Сталинграде погибло до 10 тысяч человек. Всего же до войны в городе проживали 400 тысяч человек.

Книга «Непокоренный Сталинград», вышедшая в издательстве «Комсомольская правда», – правдивая «энциклопедия» грозной битвы, «путеводитель» по событиям, случившимся 80 лет назад. Под обложкой собраны уникальные документы, часть из которых совсем недавно имела гриф «совершенно секретно», стенограммы правительственных заседаний, приказы, карты боевых действий, выдержки из дневников захватчиков, воспоминания участников обороны города. Отдельное место, конечно же, занимают архивные фотографии, запечатлевшие бои, солдатские будни. Можно рассмотреть и снимки, сделанные немецкой армией. Фотографы вермахта скрупулезно фиксировали продвижение своих войск, заседания командования, бытовые моменты, вероятно, надеясь, что эти снимки станут вкладом в летопись их победы. Однако фашисты не рассчитали силу русского оружия и духа. Вместо победы они получили полный разгром, уничтоженную 6-ю армию, огромные потери и 25 плененных генералов.

Советские войска выиграли сражение. Сталинградская битва стала переломным моментом, после которого ход войны пошел по-другому, и символом того, что невозможное возможно.