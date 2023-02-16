Береги сердце: шпаргалка для тех, кто хочет сохранить здоровье на долгие годы

Практикующий терапевт Иоланта Лялите написала книгу для тех, кто игнорирует рекомендации лечащего врача, буквально по пунктам объяснив, почему они делают это зря. Особенно когда речь идет о сердечно-сосудистых проблемах

«Мне захотелось сделать шпаргалку для пациентов, игнорирующих лечение и рекомендации. Таких, оказывается, очень и очень много. Саботируют лечение они не потому, что хотят поскорее отправиться на тот свет, а потому что не понимают: назначения врача реально важны для их здоровья и жизни». Так пишет практикующий терапевт Иоланта Лялите в новой книге издательства «Комсомольская правда» «У меня есть сердце. Как продлить срок службы сердца и сосудов». И она действительно написала настоящую шпаргалку, путеводитель в мире сложных медицинских терминов, которые станут вам, наконец, понятны, когда вы прочитаете книгу.

К сожалению, 12 минут на прием у терапевта — это слишком мало. Да и не всегда хочется рассказывать о своем здоровье малознакомому человеку. Иоланта Лялите понимает это, как никто другой. Слишком много было у нее пациентов, которые покивали, получив рекомендации, и... не стали их соблюдать. В итоге у многих случались инфаркты просто потому, что не пили препараты от гипертонии.

Из книги «У меня есть сердце» можно узнать массу важных вещей, которые не успевают рассказать на приеме терапевты. Вот лишь некоторые пункты:

1. Почему не стоит считать, что хорошая наследственность вас спасет.

2. Когда повышение давления — это норма.

3. Какие бывают нарушения в ритме сердца (всё о брадикардии, аритмии, тахикардии) и как с этим жить.

4. Масса интересного про инструментальные исследования сердца — от холтера до велоэргометрии и сцинтиграфии. Заодно узнаете, что означают все эти слова.

5. Как работают лекарства для сердца и почему не работают БАД, травки и «лечебные магниты».

Другими словами, книга Иоланты Лялите «У меня есть сердце» будет интересна всем, особенно молодым людям, которые думают о профессии врача, а также их пожилым родственникам, которые не любят ходить к врачам, но хотят всё знать о своем здоровье.

Почему молодым гипертоникам нужны таблетки

«Молодые пациенты, обнаружив повышение давления, лечиться не бегут. Они не ассоциируют свой возраст с сосудистыми катастрофами. И при этом не задумываются, что ежедневно убивают свои почки, зрение, повреждают мозг и портят сосуды. А ведь «вернуть к заводским настройкам» все это не получится. Хочу обратить внимание молодых пациентов на то, что постоянное повышение давления на сосуды мозга приводит к ухудшению памяти, бессоннице, депрессии, головной боли, раздражительности, хронической ишемии.

Также гипертония влияет на потенцию. Врачи об этом мало говорят, ведь по сравнению с риском умереть от инфаркта значимость половой дисфункции не так велика. Однако стоит упомянуть, что измененная внутренняя сосудистая стенка плохо вырабатывает оксид азота. А именно он — главный участник кровенаполнения полового члена».